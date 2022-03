‘Wie heeft er nog stapelbedden?’ Gemeenten werken zich in het zweet voor nog eens 25 duizend opvangplekken voor Oekraïners

Een kantoorgebouw in Den Bosch wordt in allerijl omgebouwd tot een opvang voor Oekraïense vluchtelingen. De eerste vluchtelingen (rechts op foto) zijn al aangekomen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Terwijl twee Oekraïense meisjes heen en weer hollen in de gang en een Oekraïense moeder wat tweedehands kleding uitzoekt in een aangrenzend kamertje, staan twee monteurs op een trapje de rookmelders in het plafond van het voormalige accountantskantoor te controleren. Op de eerste verdieping heerst rust achter enkele kamerdeuren. ‘Die zijn vannacht aangekomen’, zegt projectleider Raoul Beckers. ‘Ze hadden hun ogen open, maar kijken deden ze niet. Ze waren zó moe, ze zijn gelijk gaan slapen.’

Jaren geleden zetelden de accountants van BDO in dit kantoorgebouw langs de A2 in Den Bosch. Hun logo prijkt nog steeds boven de receptie. Sinds maandag vangt de gemeente hier Oekraïense vluchtelingen op. In anderhalve week tijd zijn drie verdiepingen van het leegstaande kantoor geschikt gemaakt voor de opvang van tweehonderd vluchtelingen. Ruim twee kilometer verderop, schuin tegenover NS-station Den Bosch-Oost, wil de gemeente volgende week in een voormalig KPN-kantoor een tweede grootschalige opvang openen voor nog eens minstens driehonderd vluchtelingen uit Oekraïne.

‘Toen het Rijk met zijn verzoek om opvanglocaties kwam, zijn we meteen aan de slag gegaan’, vertelt D66-wethouder Mike van der Geld. ‘We hoefden niet eens zelf op zoek te gaan, we kregen spontaan vijf locaties aangeboden door vastgoedeigenaren. Daaruit hebben we er twee gekozen, op basis van criteria als snelle beschikbaarheid, kwaliteit van het pand, ligging in stedelijk gebied en maatschappelijke impact – oftewel, kan de buurt het erbij hebben.’

Het Rijk heeft toegezegd alle opvangkosten integraal te vergoeden. Volgens projectleider Beckers hebben de vastgoedeigenaren beide kantoorpanden ‘tegen een sterk gereduceerd tarief’ aangeboden. Alles is zo snel gegaan, dat contracten nog moeten worden getekend. ‘Iedereen is begaan met het lot van de Oekraïners, iedereen wil helpen’, zegt Beckers.

Geschikte plekken

Op 7 maart publiceerde het Rijk zijn ‘Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners’ en vroeg alle 25 veiligheidsregio’s binnen twee weken duizend opvangplekken beschikbaar te hebben, en twee weken later nog eens eens duizend. De eerste 25 duizend plekken waren begin deze week binnen, maar hoe kom je binnen twee weken aan nog 25 duizend plekken?

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls meent dat het ‘laaghangende fruit’ inmiddels is geplukt. De voorzitter van het Veiligheidsberaad voorziet problemen bij de volgende 25 duizend en opperde noodwetgeving voor te bereiden om desnoods leegstaande panden te vorderen van onwillige vastgoedeigenaren. VVD-staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) houdt er rekening mee dat er op langere termijn nog ‘veel meer’ plekken nodig zijn dan die 50 duizend. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) maakte vrijdag bekend dat er in lege gebouwen van het Rijk 15 duizend opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen komen.

Alle gemeenten zoeken op eigen wijze naar geschikte plekken. Deventer vindt huisvesting op een industrieterrein zonder een school in de wijde omtrek geen probleem, bleek met de aanwijzing van een locatie naast een transportbedrijf vlak bij de A1.

In Zwolle probeert men wat structuur in de aanpak te brengen: in 2011 werd met Welkom in Mijn Wijk een protocol opgesteld voor het huisvesten van ‘bijzondere doelgroepen’. Aan de hand van de zeven B’s (betaalbaarheid, beschikbaarheid, bespreekbaarheid, buurt, bereikbaarheid, beheersbaarheid en bruikbaarheid) wordt sindsdien gekeken waar en hoe mensen met psychische of andere problemen gehuisvest kunnen worden en hoe je daarover in gesprek gaat met de buurt. Volgens een woordvoerder komen de B’s nu goed van pas voor het projectteam dat zich stort op het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen.

Het leegstaande kantoorgebouw in Zutphen, met links Ismael Shevchenko. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Strenge selectie in Zutphen

De gemeente Zutphen permitteert het zich panden af te wijzen, zoals het voormalige gebouw van de Keuringsdienst van Waren. Ook zonnepanelenleverancier Vink, eigenaar van een deels leegstaand pand op industrieterrein De Mars, werd bedankt. De gemeente wees het aanbod van tientallen lege kantoorkamers ongezien af: de ligging op een industrieterrein was te gevaarlijk, en te ver van scholen en supermarkt (beide 1,5 kilometer).

In het voormalige gemeentegebouw, waar nu de zonnepanelen klaarstaan om op daken te worden geschroefd, slaat de jonge eigenaar Ercan Gumus (25) de ene na de andere deur open. ‘Hier, moet je zien: het verpakkingsmateriaal van het nieuwe tapijt ligt er nog’, zegt hij met onbegrip over de abrupte afwijzing. ‘Wc’s, nooduitgangen, wifi, het is er allemaal, net als de aansluitingen voor douches. Mijn vriend hier op het terrein heeft een matrassenfabriek, dus dat komt ook goed.’

In het pand werkt ook Ismael Shevchenko (22), zoon van een Oekraïense moeder. Zij ontvluchtte de Sovjet-Unie wegens racisme: als verpleegkundige had ze een relatie gekregen met een Somalische arts, die was gaan werken in wat nu Oekräine is. Het lot wil dat familieleden hen 35 jaar later nareizen. Shevchenko zag zijn gevluchte familieleden al door de gangen lopen van het pand waar hij werkt. Hij gunt zijn familie wat meer privacy dan ze nu krijgen bij hun achterneven en -nichten in Nederland. Zelf werd hij hier geboren, maar Shevchenko’s ouders weten hoe het is om te vluchten. En hoe fijn het is om dan een plek voor jezelf hebt te hebben en dat je niet, zoals gebeurde met Shevchenko’s broer, ter wereld hoeft te komen in een asielzoekerscentrum.

Zutphen heeft vooralsnog alleen twee noodopvanglocaties en ziet voor de langere termijn nog geen pand dat ‘direct beschikbaar is voor menswaardige opvang van vluchtelingen’. Mocht dat wel worden gevonden, of tegen voorzienbare kosten tot zodanig verbouwd kunnen worden, dan heeft de gemeente nog een eis.

‘Na afloop van deze opvangcrisis moet het een volgende woonbestemming kunnen krijgen’, zegt een woordvoerder. Gedacht wordt aan permanente jongerenhuisvesting, wat ook de reden is dat wordt gezocht naar een ‘fijne omgeving met voorzieningen’. En wat als dit nou niet lukt? ‘Dan kijken we naar oplossingen die niet aan de top van ons wensenlijstje staan.’

Wie heeft er nog stappelbedden?

Als je eenmaal een pand hebt gevonden, hoe maak je zo’n kantoorgebouw binnen minder dan twee weken geschikt voor bewoning? ‘Met veel hectiek en hulp van anderen’, zegt de projectleider in Den Bosch, Raoul Beckers, met een glimlach. Zo bood een lokale ondernemer aan om 260 rolgordijnen tegen kostprijs op te hangen – want een kantoor heeft geen gordijnen.

Er moesten extra brandveiligheidsmaatregelen worden getroffen, zoals het aanbrengen van brandscheidingszones en extra rookmelders, want de normen voor woningen zijn strenger dan voor kantoren. Zo’n vijftig kamers zijn ingericht met elk twee stapelbedden, kasten, tafels met stoelen en een koelkastje. ‘Het was een hele uitdaging om al die spullen plus matrassen, dekbedden en kussens te krijgen’, vertelt Beckers. ‘Want heel Nederland, heel Europa is daarnaar op zoek. Er heerst grote schaarste op die markt.’

In het kantoorgebouw in Den Bosch wordt nog volop gewerkt, maar het tijdschema hangt al wel aan de muur. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Een oud kantoorgebouw heeft wel toiletten, maar geen douches. Dus werd buiten een grote tent neergezet met daarin een flink aantal mobiele douches en extra wc’s op een rij. Daarnaast is een deel van het parkeerterrein omgetoverd tot een speeltuintje in een grote zandbak, met schommel, glijbaan en draaimolen.

Op de begane grond zitten enkele ondersteunende diensten in kleine kamertjes, zoals een arts, een informatiepunt van vluchtelingenwerk en een bureau waar Oekraïners zich kunnen laten registreren in de gemeentelijke basisadministratie – belangrijk voor het ontvangen van leefgeld en zorg of om te kunnen werken. Een cateraar verzorgt driemaal per dag ‘eenvoudige’ maaltijden.

Volgens wethouder Van der Geld zijn beide kantoorgebouwen in Den Bosch tijdelijke opvanglocaties en is het de bedoeling dat de vluchtelingen in een later stadium doorstromen naar ‘kleinschaliger woonvormen’. Maar wanneer dat zal gebeuren, dat is ‘koffiedik kijken’ en ook afhankelijk van het oorlogsverloop. ‘Maar we moeten er wel rekening mee houden dat ze langer dan een paar weken of een paar maanden zullen blijven.’