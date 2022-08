Wie goed kijkt ziet het ‘onaantastbare wezen’ Donald Trump afbrokkelen

Oud-president Donald Trump tijdens de Conservative Political Action Conference (CPAC) op 6 augustus 2022 in Dallas, Texas. Beeld AFP

Na uren wachten in de zon dendert de karavaan zwarte terreinwagens voorbij. Door het geblindeerde glas zijn de contouren zichtbaar van – misschien – Donald Trump. Eén vrouwenstem snijdt door de stilte. ‘Woeeee!’ juicht Marcia Barasia (71) en wendt zich dan verbijsterd naar haar zwijgende mede-New Yorkers. ‘Jullie moedigen hem niet aan! Wat is er mis met jullie?’

Vier uur lang werd Trump woensdag verhoord door de lokale procureur-generaal. En dit was slechts de jongste ontwikkeling in wat zich voor de oud-president ontpopte als een helse juridische week. Dinsdag beval de rechter hem zijn belastingaangiften te delen. Maandag deed de FBI een inval bij Mar-a-Lago, zijn golfclub en woning buiten Miami, op zoek naar illegale documenten.

Maar waar in Florida demonstranten samendrommen voor Trumps deur, hoeft hij in zijn geboortestad weinig steun te verwachten. De meeste New Yorkers vragen de pers, massaal uitgerukt, wat ze hier doen – in plaats van andersom. Geen borden. Geen gejoel. Slechts Marcia.

‘Jullie zijn rubberneckers’, roept ze. Ramptoeristen. ‘Zien jullie niet dat deze zaak politiek gemotiveerd is?’

Marcia echoot precies wat Trump, de Republikeinse Partij en conservatieve media het land voorhouden: dat al die verschillende, gecompliceerde onderzoeken naar Trump één doodsimpele oorzaak hebben. Dit is een overheidscomplot, een ‘radicale heksenjacht’ (dixit Trump), om te verhinderen dat hij in 2024 president wordt. Dit is geen aanval op hém, maar op ons. Op jullie. Marcia: ‘We worden een bananenrepubliek!’

De acties afgelopen week hebben zijn achterban verenigd. Deze uniforme reactie verhult bovendien een ander gevoel binnen de partij, nu Trumps juridische problemen veranderden van een verre dreiging in iets acuuts: angst.

Kantelpunt

Lang leek Donald Trump een onaantastbaar wezen. Steeds als hij de afgelopen jaren een onzichtbare rode lijn overtrad, dachten zijn tegenstanders: het is gedaan, let maar op, nú heeft hij het politiek verbruit. Maar nooit bleek zo’n moment een kantelpunt.

Niet toen hij over vrouwen zei ‘grab ’em by the pussy’. Niet toen hij Mexicanen vergeleek met verkrachters. Niet toen hij Vladimir Poetin opriep om rivaal Hillary Clinton te hacken. Niet toen hij verwees naar Afrikaanse landen als ‘shit-hole countries’. Niet zijn wanbeleid tijdens de coronacrisis. Niet de druk die hij uitoefende op de Oekraïense president Zelenski om Joe Biden te onderzoeken in ruil voor militaire steun (impeachmentprocedure één). Niet toen hij loog over het winnen van verloren verkiezingen. Zelfs de Capitoolbestorming, op 6 januari 2021, toen duizenden aanhangers met geweld, vóór hem, het hart van de Amerikaanse democratie binnendrongen (impeachmentprocedure nummer twee) bleek geen kantelpunt.

Trump bleef verzekerd van de onwrikbare steun van zijn partij en idolate, geharde achterban. Nog altijd ziet meer dan de helft van de Republikeinen hem als favoriete kandidaat, blijkt uit een poll van The New York Times.

Maar waar zijn politieke kapitaal oneindig lijkt, is het rechtssysteem een ander dier. Vervolging sluipt dichterbij. De Republikeinse partij is er alles aan gelegen om dat als politiek gemotiveerd te doen voorkomen in plaats van gerechtelijk. Want hoewel Trump politiek onkwetsbaar lijkt, is hij dat juridisch niet.

Een Trump-imitator voor de ingang van Trump Tower, waar de pers zich woensdag verzamelde in afwachting van de oud-president na zijn vier uur durende verhoor. Beeld AFP

Al die zaken

Terwijl honderden New Yorkers woensdag de hitte trotseerden voor een glimp van de oud-president, zat Trump binnen tegenover procureur-generaal Letitia James. Zij vermoedt dat hij in het verleden loog over de omvang van zijn vermogen. Trump beriep zich op zijn zwijgrecht. ‘Zelfde antwoord’, zou hij daarna volgens NBC News 440 keer hebben herhaald.

Dit is een civiele procedure, maar ook strafrechtelijk blijft Trump mogelijk niet buiten schot. De openbaar aanklager van New York werkt aan een parallel-onderzoek. Trumps antwoorden hier zouden daar kunnen opduiken.

Ongerelateerd is de inval van de FBI deze week. De details in die zaak zijn nog altijd onbekend. Volgens het kamp van Trump en bronnen binnen Justitie draait het om dozenvol documenten die hij na zijn termijn mee naar huis nam, mogelijk een strafbaar feit. Donderdag wilde minister van Justitie Merrick Garland alleen kwijt dat hij ‘persoonlijk tekende’ voor de huiszoeking en dat zo’n beslissing ‘niet lichtzinnig wordt genomen’. Vrijdag schreef The Washington Post dat bronnen rond het onderzoek meldden dat het gaat om een zoektocht naar ‘documenten over kernwapens’.

Rechtsstaat

Potentieel net zo gevaarlijk is een onderzoek van aanklager Fani Willis naar verkiezingsfraude in de staat Georgia. Trump vroeg daar om voor hem ‘stemmen te vinden’. Dinsdag oordeelde de rechter dat Trumps vertrouweling Rudy Giuliani moet getuigen.

Dan loopt er nog, op federaal niveau, een justitieel onderzoek naar de Capitoolbestorming. Hoewel niet bekend is of de focus daarbij ligt op Trump, zijn getuigen recent expliciet naar zijn handelen gevraagd. En ook hier komt de vaart erin. Dinsdag nam de FBI onverwacht de telefoon van Congreslid Scott Perry in beslag, eerder al die van Trumps advocaat John Eastman. Ook Congresleden en politieagenten spanden een zaak aan tegen Trump vanwege het geweld op 6 januari.

Het onderzoek van de parlementaire commissie naar die dag is bovendien nog altijd niet voorbij. Eventueel bewijs van crimineel handelen zal gedeeld worden met Justitie. Commissielid Liz Cheney nam daarop alvast een voorschot: ‘Begrijp je wat het betekent als de feiten en het bewijs er zijn, en zij besluiten niet te vervolgen – kunnen we onszelf dan nog een rechtsstaat noemen?’ De meeste Republikeinen bepleiten precies het omgekeerde.

Oorverdovende stilte

Wie nu goed kijkt ziet dat de gelederen rond Trump niet meer helemaal gesloten zijn. De oorverdovendste stilte deze week kwam van Mitch McConnell, leider van de Republikeinen in de Senaat. Na de inval van de FBI zweeg hij. Later ontweek hij de vraag. Uiteindelijk besloot hij tot een summier antwoord: ‘Het land verdient spoedig een grondige uitleg.’ Meer kreeg de pers er niet uit.

Op straat in New York lukt het Marcia Barasia ook niet haar omstanders een reactie te ontlokken. Pas als Trumps karavaan uit het zicht verdwenen is, krijgt ze bijval van Ted Wagner (53). Hij durfde zojuist niets te roepen, maar stak wel zijn duim omhoog. ‘Dit is New York, je wordt hier als Trumper in elkaar gebeukt.’ Barasia knikt. Haar vermoedens zijn weer eens bevestigd.