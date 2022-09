Wie gaat nu nog uit vrije wil in Italië wonen?

Een jaar of tien geleden logeerden we in een B&B aan een stil kanaaltje in Venetië. De eigenares complimenteerde ons met de paar zinnetjes rudimentair Italiaans die we bij wijze van gesprek over haar uitstortten (‘Siamo dall’Olanda, l’appartamento è molto bello.’)

Komt door onze cursus, zeiden we. Voor als we wie weet (‘chissà’) ooit hierheen verhuizen. Mistroostig schudde ze haar hoofd. Naar Italië, vrijwillig? Zodra haar kinderen oud genoeg waren, stuurde ze ze subiet (‘subito’) naar Londen, Berlijn of Amsterdam. Weer hoofdschudden. ‘Vakantie vooruit, maar wie wil er wonen in zo’n land?’

‘Chissà’, zei ik nog maar eens, vooral vanwege hoe dat klonk.

Wat Berlusconi ook zei of uitvrat, hoe enthousiast de ene populistische dwaas na de andere ook werd onthaald, hoe onmenselijk het anti-immigratiebeleid onder Salvini ook werd, hoe hoog de vuilnishopen ook groeiden in Napels en omgeving, hoe verstoken van iedere smaak de tv ook bleef, hoe massaal de uittocht van hoogopgeleiden ook was en hoe diep-racistisch de behandeling was die donkere spelers in de voetbalstadions ondergingen, ik slaagde er maar niet in Italië minder onweerstaanbaar te gaan vinden. Als ik er niet was, wilde ik erheen en als ik er was, wilde ik er niet meer weg.

Dat Italië is nu het land van Giorgia Meloni, die dit weekend de verkiezingen won, een gebeurtenis waarbij Hilary Clinton opmerkte dat de overwinning van een vrouw hoe dan ook een stap in de goeie richting is. Laat Clinton een recent klimaatrapport analyseren en ze stelt vast dat het óók voorlopig vaker lekker weer zal zijn.

Over wat Meloni nu exact is – fascist, post-fascist, een new populist of ‘hard right’ – zal nog worden gedebatteerd tot ver nadat de grens van wat normaal is weer een stuk naar rechts is opgeschoven. Podcast-ster Francesco Costa zei in The New Yorker: ‘It might not be fascist, but it’s definitely scary.’

Eng. Ongetwijfeld ten onrechte, maar bij Meloni’s voorgangers op nogal-rechts dacht ik aan een hoop, maar zelden aan ‘eng’. Berlusconi was aan de macht al een soort artefact, een wansmaakmonument. En ook nu hij wederom verkozen is, evenals zijn zoveelste vrouw (die laatste in een kiesdistrict waar ze nog nooit is geweest), hij zich op TikTok begeeft en nog altijd zijn oude kompaan Poetin blijft verdedigen, blijft enig gevoel van dreiging uit. Je ziet toch vooral een uit alle zwakke plekken van de Italiaanse samenleving samengestelde pop. Jarl van der Ploeg (oud-Italië-correspondent van deze krant) noemde Berlusconi op Radio 1 een oud circusje waar je liever niet naar kijkt, maar je moet wel. Als de regering-Berlusconi een circusje was, met vermolmde bankjes, een sombere neushoorn, een xenofobe clown en een spreekstalmeester die de trapeze-artiesten onder de rokken gluurt, dan leidt Meloni een kille kermis, met overal nostalgische onzinplaten van een Italië dat nooit heeft bestaan en botsauto’s die elkaar nooit raken, omdat ze allemaal bochtjes rechtsom maken. Verderop runt Salvini een bureaucratische draaimolen, en rechts van het griezelkabinet deelt Berlusconi gratis suikerspinnen uit aan oma’s en hun minderjarige kleindochters. Overal gezinnen. Veel kinderen. Aan het hek verzamelen de minderheden zich, zij komen er niet in. Hadden ze maar geen minderheid moeten wezen.

Wie wil er op zo’n kermis rondlopen? Hoelang blijft zo’n creepy plezierterrein in bedrijf? Nog regelmatig – op regendagen: driemaal daags – fantaseer ik over emigreren naar Italië. En dan hoor ik de stem van de Venetiaanse B&B-mevrouw: ‘Naar Italië, vrijwillig?!’