Wie draagt welke verantwoordelijkheid voor de huidige situatie? Een precaire vraag in een mistige wereldorde

Het is een bekende sfeerbederver: discussie over geld. Dan is het bijvoorbeeld eindelijk gelukt een groep maten bij elkaar te krijgen voor een groots plan als iemand de vraag opwerpt hoe de rekening wordt verdeeld. De spelbreker behoort niet zelden tot het armlastige deel van de groep en weet zijn vraag zo te formuleren dat daarin de suggestie schuilt om te betalen naar draagkracht. Het rijke deel van het ensemble weet dan al hoe laat het is – dat moet namelijk áltijd meer betalen en is daar zo onderhand wel klaar mee – waarna de ambitie als een leeggelopen ballon de kamer uitschiet.

Bij mondiale vraagstukken is de belemmerende werking van het geld steeds beter zichtbaar. Zo worden grootse klimaatambities afgeblust zodra armere landen een hoge financiële bijdrage eisen van de rijkere. Dit was een struikelblok bij de VN-natuurtop in Montreal van afgelopen december en de VN-klimaattop in Sharm-el-Sheikh een maand daarvoor. Beide keren dreigde een akkoord stuk te lopen op de geldvraag. Daarbij speelden grofweg twee discussiepunten: 1) welke landen kunnen nog steeds worden aangemerkt als arm en 2) in hoeverre moeten rijke landen compensatie bieden voor het feit dat zij historisch gezien een grote rol hebben gespeeld in het veroorzaken van klimaatverandering? Beide punten gaan in wezen over verantwoordelijkheid. Wie draagt welke verantwoordelijkheid voor de situatie zoals die nu is? Een precaire vraag in de mistige wereldorde.

Vorige week berichtte de Volkskrant over een kort geding tegen de Nederlandse Staat dat is aangespannen door twee Amsterdamse olieterminals, Exolum en Zenith. Deze bedrijven verzetten zich tegen een beleidsregel die per 1 april aanstaande de export verbiedt op sterk vervuilde benzine en diesel. Daar wordt namelijk veel geld aan verdiend. Binnen de EU gelden strenge milieunormen, maar er zijn genoeg lage- en middeninkomenslanden waar milieuregels (nog) niet de handel bederven. Een buitenkans voor de Nederlandse ondernemersgeest.

In West-Afrika ligt het geld voor het oprapen. Daar is de brandstofmarkt voor meer dan 80 procent afhankelijk van import; de Ecowas-regio – een groep van 15 landen met een totaal van 400 miljoen inwoners – is een belangrijke afzetmarkt voor Nederlandse bedrijven. In Nigeria, de grootste brandstofmarkt in de regio, komt ruim 40 procent van de import uit Nederland. Ironisch genoeg produceert Nigeria kwalitatief uitstekende ruwe olie en heeft het ook genoeg voor eigen gebruik, ware het niet dat het land – bij gebrek aan raffinaderijen – afhankelijk is van West-Europese landen voor de verwerking van die olie. Het schone eindproduct gebruiken wij hier zelf, Nigeria krijgt een vervuilde variant terug die verdund is met goedkope, giftige stoffen als zwavel en benzeen. Er is inmiddels een hele stapel rapporten beschikbaar waarin de gevolgen van die stoffen zijn gedocumenteerd: forse gezondheidsschade voor de bevolking en milieuverontreiniging in de Ecowas-regio.

Exolum en Zenith hebben de Nederlandse Staat aangeklaagd omdat zij door het aangekondigde exportverbod veel omzet zullen mislopen. Bij Exolum zou het gaan om 10 miljoen euro per jaar. De directeur van het bedrijf, Arjan Schneiders, spreekt van een ‘nobel streven’ van de Nederlandse overheid om de Afrikaanse vervuiling tegen te gaan maar acht het exportverbod weinig zinvol: ‘Als wij niet leveren, doen de Belgen of Spanjaarden het.’

Hij heeft natuurlijk gelijk.

Mogelijk is het effectiever om het geld dat bedrijven als Exolum en Zenith verdienen aan handel in vervuilde brandstoffen af te romen als milieuheffing. De Nederlandse Staat kan dan namens Exolum 10 miljoen euro per jaar in het compensatiefonds stoppen dat op de klimaattop in Egypte is toegezegd.

Zo mistig hoeft de wereldorde niet te zijn.