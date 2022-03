Wie de tv-serie van de Oekraïense president Zelenski wil uitzenden, moet in Stockholm in de rij aansluiten

Volodimir Zelenski in de serie 'Dienaar van het volk'.

De Zweedse ondernemer Nicola Söderlund is een beetje afgeleid. Om de zoveel minuten kijkt hij even op zijn telefoon of computer om te zien welk verzoek nu weer is binnengekomen. Hij heeft het nog niet vaak zó druk gehad. Wat al die klanten van hem willen? De uitzendrechten van de Oekraïense tv-serie Dienaar van het volk, waarin Volodimir Zelenski, de huidige president van Oekraïne, de hoofdrol speelt.

De serie, waarin Zelenski een president speelt die in de clinch ligt met oligarchen, was al een internationaal succes: onder meer streaminggigant Netflix bood de serie tussen 2017 en 2021 aan. Maar nu Zelenski vanwege de oorlog in zijn land is uitgegroeid tot een wereldwijd bewonderde leider, wordt Söderlunds bedrijf overspoeld met aanvragen.

Sinds het begin van de invasie sloot het bedrijf al dertig deals, onder meer met het Britse Channel 4 en opnieuw met Netflix, dat de serie sinds deze week weer aanbiedt in de VS. Volgens Söderlund is er ook interesse van verschillende Nederlandse zenders. ‘Iedereen wil weten hoe Zelenski van komiek kon uitgroeien tot een wereldleider van het formaat van Churchill.’

Vanuit zijn met bloemengeur geïnjecteerde kantoor in hartje Stockholm, tegenover een van de concertgebouwen van de stad, verkoopt Söderlund al tien jaar de rechten van Zelenski’s tv-programma’s. In 2012 kreeg hij een tip over een grappig programma in Oekraïne: Maak ze aan het lachen, waarin burgers geld konden verdienen als ze cabaretiers – Zelenski was een van hen – aan het lachen konden maken.

Söderlund was gecharmeerd van het concept en vloog naar Kyiv, waar hij Zelenski en de andere medewerkers van productiebedrijf Kvartal 95 voor het eerst ontmoette. Hij wist het format onder meer aan zenders in Finland en China te slijten. Het was de eerste keer dat een televisieshow uit Oekraïne buiten de voormalige Sovjetstaten werd verkocht.

De internationale doorbraak volgde met Dienaar van het volk, een comedy over een leraar (Zelenski) wiens tirade over de corrupte elite in Oekraïne door een leerling op internet wordt gezet. Het filmpje wordt een hit en de leraar wordt zo populair dat hij wordt gevraagd zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Eenmaal aan de macht moet hij de strijd aanbinden met de elite. De serie werd een van de succesvolste series ooit in Oekraïne en maakte van Zelenski een nationale ster. Söderlund nam hem in 2016 mee naar de televisieseriebeurs in Cannes. ‘Een leuke en charmante man, grappig en vol energie. Hij was heel blij dat we de serie konden verkopen. Het gaf hun werk meer prestige.’

Na drie seizoenen raakten feit en fictie met elkaar vermengd, toen Zelenski – in het echt dus – een politieke partij oprichtte met dezelfde naam als de serie, Dienaar van het Volk, en zich kandidaat stelde voor het presidentschap. In 2019 werd hij met maar liefst 73 procent van de stemmen gekozen. ‘De verkoop ging toen wel wat omhoog, maar lang niet zoals nu’, zegt Söderlund, die een ingelijste poster van de serie boven zijn bureau heeft hangen. ‘Hij was toen nog niet zo bekend in de rest van de wereld.’

Sinds het begin van de oorlog toont Zelenski zich als een communicatietalent, die zijn 16 miljoen volgers op Instagram vrijwel dagelijks een teken van leven geeft, bijvoorbeeld door middel van een filmpje met zijn naaste adviseurs in het centrum van Kyiv of een video waarin hij in alle vroegte, bijna op fluistertoon, zijn landgenoten moed inspreekt. Söderlund: ‘Hij heeft een heel karakteristieke, lage stem, alsof er een draad in zijn keel zit. Het kan zijn dat hij zijn stem vroeger te veel verkeerd heeft gebruikt.’

Zelenski’s lange carrière als acteur en producent komt hem nu zeker van pas. Ook zijn presidentscampagne viel destijds op door de gelikte presentatie: veel sociale media, één duidelijke boodschap (corruptie aanpakken) en weinig traditionele media-interviews. Hij gaf destijds slechts één uitgebreid interview, aan een journalist die een pingpongwedstrijdje van hem had gewonnen. Na zijn aantreden nam hij een aantal medewerkers van zijn Kvartal 95 mee. Een van de medeoprichters werd adviseur, een producent werd plaatsvervangend hoofd van het presidentiële apparaat.

Söderlund zegt dat de oud-acteur vooral getalenteerd en slim is. ‘Weet je dat hij in het begin alleen Russisch sprak? Hij heeft Oekraïens moeten leren spreken. Zijn Engels was nog veel slechter, maar ook dat heeft hij verbeterd. Kijk hoe hij het Amerikaanse congres gedeeltelijk in het Engels heeft toegesproken.’

De Zweed heeft Zelenski niet meer gesproken sinds hij president is. Wel onderhoudt hij nauw contact over de verkoop van de rechten met medewerkers van het productiebedrijf. Zijn vrouwelijke contactpersonen zijn allemaal vanwege de oorlog het land uit gevlucht. Een zit nu in Turkije, de ander in Rotterdam.

Söderlunds bedrijf doneerde een deel van de winst, 50 duizend euro, aan het Rode Kruis. Daarnaast hoopt de Zweed dat door de verspreiding van de serie de wereld meer betrokken raakt bij Oekraïne. Het is ook de reden dat hij ondanks de drukte interviews geeft. ‘Poetin is een oorlogsmisdadiger. Als we hem niet stoppen, zal hij alleen maar verdergaan. We moeten solidair zijn met de Oekraïners.’