Wie de nieuwe Al Qaida-leider ook wordt, in Jemen, de Sahel of de Levant zal het weinig verschil maken

Een Nederlandse instructeur geeft schiettraining aan Ivoriaanse militairen in het kader van terrorismebestrijding in Ivoorkust. Dat is een van de Afrikaanse landen waar terreurcellen van Al Qaida actief zijn. Beeld Sylvain Cherkaoui / AP

Een Amerikaanse drone maakte zondag een einde aan het leven van het 71-jarige Al Qaida-kopstuk Ayman al-Zawahiri. Na 21 jaar is er eindelijk gerechtigheid voor de slachtoffers van de aanslag op 11 september 2001 in New York, die het strategische meesterbrein Al-Zawahiri samen met Osama bin Laden had bekokstoofd. Zijn dood mag een klinkende overwinning zijn voor de kwakkelende regering van de Amerikaanse president Joe Biden, maar betekent zeker niet het einde voor Al Qaida.

In de ruim tien jaar dat de weinig charismatische Al-Zawahiri aan het hoofd stond van Al Qaida als opvolger van de in 2011 vermoorde Osama Bin Laden, heeft de terreurbeweging een metamorfose ondergaan. Bij de oprichting in de jaren negentig stond de ‘jihad’ centraal: de moslimwereld bevrijden van westerse, imperialistische – lees: Amerikaanse – invloeden en leven naar de Islamitische shariawetten.

Na de dood van Bin Laden in 2011 leek de salafistische jihad-ideologie even aan kracht in te boeten. In dat jaar brak ook de Arabische Lente uit, waarin burgers met een volksopstand hun autocratische, pro-westerse leiders van de troon wisten te wippen. Terreurorganisaties als Al Qaida die hetzelfde met een gewelddadige ideologie nastreefden, zagen zich in hun bestaansrecht bedreigd. Al snel wisten Islamitische terreurgroepen het vacuüm na de opstanden te benutten, met als ‘hoogtepunt’ het kortstondige kalifaat van Islamitische Staat (IS) in Syrië en Irak. Vanaf dat moment was de concurrentie tussen IS en Al Qaida een feit, evenals de ‘franchisering’ van mondiale islamitische terreur.

Salafistisch jihadisme

‘Zowel IS als Al Qaida kan niet meer anders dan leunen op het franchisemodel van terrorisme, waarbij een gedecentraliseerd netwerk van bondgenoten en splintergroepen aanslagen pleegt in naam van de ideologie van het salafistische jihadisme’, schrijft terreurexpert Colin Clarke, onderzoeker bij de inlichtingen- en beveiligingsdienst The Soufan Group op de Amerikaanse nieuwssite The Hill.

Al Qaida heeft nu terreurcellen van de Filipijnen tot aan Ivoorkust, waardoor vooral de Sahel in slechts een paar jaar tijd volledig ontwricht is geraakt. Alleen al in 2021 werden meer dan tweeduizend aanslagen gepleegd in Mali, Niger, Burkina Faso en in de grensstreken van de buurlanden door terreurgroepen die zeggen namens de regionale afdelingen van IS of Al Qaida te handelen.

‘Terreur is nu minder gefocust op het Westen of het streven naar een kalifaat, en meer lokaal gericht’, zegt terreurexpert Christian Nellemann, directeur van het Norwegian Center for Global Analysis. ‘Ze gebruiken de jihad-ideologie en de anti-westerse en anti-koloniale sentimenten om strijders te rekruteren en lokale en regionale belangen na te jagen. In de Sahel bestrijden lokale groepen vooral elkaar.’

In Somalië heeft het aan Al-Qaida gelieerde Al Shabaab, ondanks alle militaire inzet en een 22 duizend-koppige VN-vredesmacht, het weer voor het zeggen in grote delen van het land, waar de groep aan gezag en aanzien wint door te zorgen voor stabiliteit en functionerende publieke diensten. Ook de Al Qaida-franchisers in de Sahel weten vaak met succes functionerende mini-kalifaatjes te runnen.

Dat neemt niet weg dat deze terreurgroepen nog steeds aandacht zullen blijven vragen met aanslagen tegen westerse doelen en met ontvoeringen, denkt Nellemann. ‘Maar ze opereren meer lokaal, tegen vijanden van dichtbij; ik denk niet dat de kans groot is dat we weer grote aanslagen in de VS of Europa gaan zien.’

Nieuwe trainingskampen in Afghanistan

De grote zorg is dat Al Qaida zich onder de Taliban weer kan versterken in Afghanistan. Veel buitenlandse strijders zijn teruggekeerd uit Syrië en Irak, en volgens Amerikaanse inlichtingendiensten zouden er al nieuwe trainingskampen operationeel zijn. Onbekend is nog wie Al Qaida gaat aanwijzen als opvolger van Al-Zawahari. Diverse namen circuleren, waaronder die van Al Qaida-veteraan Said al-Adl en die van Zawahari’s schoonzoon Abdal Rahman al-Maghrebi. Maar wie het ook wordt, in de Sahel, Jemen of de Levant zal het weinig verschil maken, denken deskundigen.

‘De aard en de verspreiding van conflicten in het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Azië spelen nu eerder lokale jihadistische organisaties in de kaart dan die met een internationale focus’, stelt Syrië- en terreurexpert Charles Lister van het Middle East Institute in Washington. ‘Al Qaida’s nieuwe leider zal zijn relevantie moeten bewijzen aan zelfbewuste nevenorganisaties die geneigd blijken om zich te verzetten tegen centraal leiderschap, dat zij ervaren als losgezongen van de realiteit van hun conflicten duizenden kilometers ver weg.’