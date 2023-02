Wie concludeert dat het uitkopen van veehouderijen geen enkele zin heeft, maakt een denkfout

Tientallen tractoren blokkeerden vrijdag de hoofdingang van isolatiebedrijf Rockwool in Roermond. Beeld Marcel van Hoorn / ANP

Minister Sigrid Kaag van Financiën stuurde de rekenkundige gedachteoefening van haar ambtenaren vrijdag naar de Tweede Kamer. De berekening heeft als uitkomst dat er op ruim 90 procent van het Nederlandse grondgebied nog steeds geen nieuwe economische activiteiten kunnen plaatsvinden als de Nederlandse veestapel (de grootste veroorzaker van het stikstofoverschot) tot nul gereduceerd wordt.

Op het eerste gezicht is dat een conclusie om moedeloos van te worden. Het kabinet zet immers niet in op volledige eliminatie van de veehouderij. Het beleid gaat uit van een krimp van het aantal landbouwdieren met zo’n 30 procent. Dus als het grootste deel van het land al ‘op slot’ blijft zitten als er geen koe, kip of varken meer in Nederland rondloopt, is een daling van 30 procent natuurlijk helemaal ontoereikend. Kaags ambtenaren stellen inderdaad dat het voor de vergunningverlening amper verschil maakt of het kabinet géén stikstofbeleid voert, dan wel het bestaande stikstofbeleid voortzet.

Dat komt doordat de ambtenaren één voorwaarde voor vergunningverlening als leidraad nemen. Die voorwaarde is dat er binnen een straal van 25 km van het te vergunnen bouwproject (bijvoorbeeld woningen, wegen of veestallen) geen kwetsbaar natuurgebied mag liggen dat onder de extra stikstofuitstoot kan lijden. En in het dichtbevolkte Nederland ligt zo’n bedreigd gebied vrijwel altijd binnen die afstand, ook als het huidige stikstofbeleid in 2030 het beoogde resultaat bereikt.

Het rekenresultaat is koren op de molen van ontevreden agrariërs en hun politieke belangenbehartigers PVV, FvD, BVNL, JA21 en BBB. Deze partijen voeren momenteel verkiezingscampagne met als inzet een forse afzwakking van de stikstofreductiedoelen. In een gezamenlijk stikstofplan pleiten JA21 en BBB onder meer voor een halvering van het aantal beschermde natuurgebieden in Nederland en een verhoging van de drempelwaarde voor stikstofemissies bij vergunningverlening – een route die de hoogste bestuursrechter al heeft afgesloten.

Denkfout

Maar wie op grond van deze rekenexercitie concludeert dat het uitkopen en verduurzamen van veehouderijen geen enkele zin heeft, maakt een denkfout. Ten eerste is het doel van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen niet het faciliteren van bouwactiviteiten, maar natuurbescherming. De natuur is wel degelijk gebaat bij het terugdringen van de intensieve veeteelt.

Als de huidige kabinetsplannen worden uitgevoerd, zal 80 procent van de Nederlandse natuur in 2030 niet meer lijden onder een stikstofoverschot. Op dit moment bevindt slechts 30 procent van de gevoelige natuur zich onder de kritische grens. Mits het kabinetsbeleid goed uitgevoerd wordt, kan een groot deel van de beschadigde natuur zich op den duur herstellen.

Dat daarmee 20 procent van de natuur nog steeds overbelast is, hoeft niet fataal te zijn voor de vergunningverlening. De rekenaars van Financiën erkennen in hun notitie dat het om een puur modelmatige berekening gaat, die geen rekening houdt met de rechterlijke bevoegdheid een belangenafweging te maken. Het is onwaarschijnlijk dat een Nederlandse rechtbank de overheid opdraagt het onmogelijke te doen, uit de berekening blijkt immers dat een deel van de stikstofgevoelige natuur zelfs bij extreme maatregelen (geen veehouderij meer in Nederland) overbelast blijft.

Die overbelasting wordt voor circa 85 procent veroorzaakt door stikstof die komt aanwaaien uit buurlanden én door de mysterieuze ‘ammoniak uit zee’, een nog onbekende stikstofbron die problemen veroorzaakt in de duingebieden. Op de stikstofemissies in het buitenland en op zee heeft het kabinet geen enkele invloed, dus voor die natuurschade kan de rechter de Nederlandse overheid moeilijk verantwoordelijk stellen.

Afstraffing

Dat Nederlandse rechtbanken het Rijk, provincies en gemeenten sinds 2019 keer op keer in het ongelijk stellen in stikstofzaken, is vooral een afstraffing voor het feit dat Nederland zijn natuurbeschermingstaak tot nu toe totaal verslonst. Wat de Europese wet vereist en de rechters willen zien, is dat de Nederlandse overheid eindelijk eens serieus werk maakt van natuurbescherming. Dat betekent een forse, blijvende daling van de landelijke stikstofdepositie met tientallen procenten en dat is gewoon een haalbare kaart.

In een andere notitie maken de ambtenaren trouwens duidelijk dat krimp van de veestapel ook om andere redenen noodzakelijk is. Koeien produceren veel methaan, een sterk broeikasgas. Minder rundvee is daarom nodig om de wettelijk verplichte klimaatdoelen te halen. Minder dierlijke mest produceren en minder kunstmest gebruiken is noodzakelijk om aan de eveneens bindende Europese regels voor de waterkwaliteit te voldoen.

Boerenbelangenorganisatie en politieke partijen die de intensieve landbouw omarmen wijzen er vaak op dat natuurherstel niet alleen afhankelijk is van stikstofreductie. Vaak vereist dat ook andere beleidsmaatregelen. Dat klopt, maar vermindert niet de noodzaak voor een omschakeling van de landbouw.

Integendeel. De natuur lijdt namelijk ook onder verdroging door klimaatverandering. De intensieve landbouw verbruikt in droge zomers veel grond- en oppervlaktewater, waardoor er minder overblijft voor dorstige planten. In veel regio’s houden waterschappen het grondwaterpeil laag ten behoeve van de landbouw, ten koste van de aanpalende natuur.

In tal van beleidsnotities staat bovendien dat de Nederlandse natuur te versnipperd is. Natuurgebieden zouden robuuster worden als ze worden uitgebreid en met elkaar verbonden worden. Maar dat kan alleen als landbouwgrond daarvoor wordt opgeofferd, want de percelen naast de uit te breiden natuurgebieden zijn meestal landbouwpercelen. En last but not least is de intensieve veeteelt een risico voor de volksgezondheid. Denk aan q-koorts en de vogelgriep, die kan overslaan van dier op mens. Stikstof is, kortom, slechts één van de problemen waar de intensieve landbouw Nederland mee opzadelt.