WHO stelt onderzoek in naar ‘raadselachtige’ ziekteuitbraak Kazachstan

Een zorgmedewerker in Kazakhstan wordt getest op corona. Deze week kondigde het land een tweede lockdown af. Beeld AFP

Het merkwaardige balletje kwam afgelopen donderdag aan het rollen na een waarschuwing van de Chinese ambassade in Kazachstan aan zijn burgers. In de voormalige Sovjetrepubliek zouden alleen al in juni 628 mensen zijn overleden aan een geheimzinnige longontsteking die ‘veel dodelijker’ is dan corona. ‘Niet-covid peumonie’, zo omschrijft de ambassade de ziekte dan ook expliciet.

Het gezondheidsministerie van Kazachstan erkent te maken te hebben met ‘virale longontstekingen van een onbekende herkomst’, maar benadrukt dat de Chinese waarschuwing ‘niet overeenkomt met de werkelijkheid’. Officieel telt het land 264 coronadoden en zo’n 55 duizend getelde gevallen.

Niet genoeg getest

Ook volgens hoofd van het WHO-alarmeringsprogramma Mike Ryan is er geen reden om een WHO-alarmfase af te kondigen voor Kazachstan. Waarschijnlijk zijn de raadselachtige longontstekingen gewoon ongeïdentificeerde coronagevallen, aldus de WHO.

Kazachstan is een van de landen die vaker kritiek krijgen niet genoeg te testen. Sterfgevallen aan de gevolgen van covid-19 zouden zo vaak ten onrechte op de grote hoop onbekende longontstekingen belanden.

Ooggetuigenverslagen opgetekend door de BBC bevestigen dat beeld. Zo sprak de Britse omroep een zorgmedewerker wiens longen op de ct-scan duidelijk de ‘matglazen’ aanblik hadden die hoort bij corona. Toch testte de zorgmedewerker twee keer negatief. Opzet, denkt ze. ‘Ze doen dit omdat Kazachstan geen koploper ziektegevallen wil zijn. Het is veel makkelijker de statistieken te veranderen dan het virus te bestrijden.’

2020 vol verrassingen

Niettemin stelt de WHO nu dus toch een onderzoek in. Daarbij zullen WHO-artsen onder meer de longfoto’s van de niet-gediagnosticeerde doden bestuderen en nagaan hoe het zit met de testresultaten. ‘Mijn gok is dat dit toch covid-19 is en niet iets nieuws’, reageert ook de Amerikaanse hoogleraar microbiologie Florian Kammer op de zaak. ‘Maar wel iets om in het oog te houden. 2020 zit vol verrassingen.’

Kazachstan ging vorige week voor de tweede keer in lockdown omdat het maar niet lukt het coronavirus te bedwingen. Want ook het aantal wél officieel geregistreerde gevallen bereikte er afgelopen donderdag een recordhoogte: 1.962 nieuwe besmettingen op één dag.

Volgens de Chinese ambassade zou de onbekende variant vooral toeslaan in de steden Atyrau, Aktobe en Shymkent – steden die overigens honderden kilometers van elkaar verwijderd liggen.