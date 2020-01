WHO: quarantaine Wuhan waarschijnlijk niet genoeg om coronavirus te stoppen

Een lege snelweg in Wuhan. Beeld AP

De stad is zo groot en vol als Londen, heeft een vliegveld dat jaarlijks 20 miljoen passagiers verwerkt, telt 52 hogescholen en universiteiten en huisvest 230 multinationals. Zet daar maar eens een hek omheen en zeg: niemand er meer in of uit.

Toch is dat precies wat China, dat ooit een 21 duizend kilometer lange muur bouwde om vijanden te weren, met miljoenenstad Wuhan zegt te doen. Allemaal om te voorkomen dat de nieuwe, nog naamloze dodelijke longziekte verder wegglipt, de wijde wereld in.

Die wijde wereld gaat er echter van uit dat de maatregelen de opmars van de ziekte hooguit zullen vertragen. ‘We verwachten dat het virus naar welk ander land dan ook kan worden geëxporteerd’, verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), haast voortdurend in crisisoverleg bijeen, op donderdag. ‘Wuhans status als een van de grootste en meest internationaal verbonden plaatsen ter wereld betekent dat internationale gevallen vrijwel zeker zullen blijven optreden’, luidde ook een Britse analyse.

Indamming

Maar China moet wel. Zo adviseert de WHO ‘rationele volksgezondheidsmaatregelen voor de indamming en onderdrukking van de huidige uitbraak’. Elke horde die men kan opwerpen om verspreiding van het virus te vertragen, wordt als winst gezien.

‘Wat het voor ons scheelt, is dat het luchtvaartverkeer stopt', zegt hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel van het RIVM. ‘Je beperkt het aantal personen dat elders uitwaaiert. Ook in China zelf verwacht je minder exportgevallen.’

En wie weet lukt het nog de ziekte in te dammen. De WHO schat de overdraagbaarheid van de ziekte in op 1,4 tot 2,5: een patiënt zal een tot drie patiënten besmetten. Dat betekent dat het virus, indien ongehinderd, zichzelf zal blijven vermeerderen. Maar ook dat de situatie niet hopeloos is: in 2003 lukte het met een enorme krachtsinspanning om sars de kop in te drukken, een ziekte met een overdrachtsgetal van 3. Bovendien is het nog denkbaar dat de ziekte op gang wordt gehouden vanuit Wuhan, door een nog onbekende dierlijke bron van besmetting.

Ongekend zijn de maatregelen wel. In 2014 sloot China de stad Yumen af nadat de builenpest er opdook, maar dat was een stad met honderdduizend inwoners. Tijdens de ebolacrisis van datzelfde jaar werden buurten en steden afgesloten en moesten inwoners van Sierra Leone zelfs een keer drie dagen binnenblijven, maar het ziektegebied was minder verbonden met de buitenwereld dan Wuhan.

De komende weken wordt het erop of eronder. Zet je schrap, noteert de WHO in glasheldere woorden: ‘Alle landen moeten voorbereid zijn op inperking (‘containment’), met actieve controles, vroege detectie, isolatie en beheersing van ziektegevallen, het opsporen van patiëntencontacten en het voorkomen van verdere verspreiding.’

Eén lichtpuntje: met 26 sterfgevallen op 830 gevallen (3 procent), overwegend bij al zieken en ernstig verzwakte mensen, is de ziekte niet heel dodelijk. Daartegenover staat dat zo’n 25 procent van de gevallen ernstig is. Alleen al vanwege de enorme belasting van het gezondheidszorgsysteem is de internationale gemeenschap er alles aan gelegen om wereldwijde verspreiding te voorkomen.