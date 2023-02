WHO noemt toestand vogelgriep ‘zorgwekkend’ na dood van 11-jarig meisje

Eenden op een markt in Phnom Penh. Beeld AFP

De vader van het meisje testte ook positief op vogelgriep, maakte de WHO bekend op een persconferentie. Onduidelijk is echter nog of hij is aangestoken door zijn dochter, of door vogels. Elf andere nauwe contacten van het meisje testten negatief.

‘De wereldwijde H5N1-situatie is zorgwekkend, gezien de brede verspreiding van het virus in vogels overal ter wereld en het toenemend aantal gevallen bij zoogdieren, waaronder ook mensen’, zei WHO-wetenschapper Sylvie Briand. De voornaamste waarschuwing blijft: mijd zieke of dode vogels, en pas op met rauwe vogelproducten.

Mocht het tot een uitbraak komen, dan zal het een maand of vier, vijf duren voordat een griepprik beschikbaar is, legde de WHO uit. Griepvaccins bestaan al wel, maar moeten worden bijgewerkt om bescherming te bieden tegen de nieuwste H5N1-variant. Ook bestaan er antivirale middelen tegen griep. Die werken echter maar beperkt.

Over de auteur Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, met als specialismes microleven, klimaat, archeologie en gentech. Voor zijn coronaverslaggeving werd hij uitgeroepen tot journalist van het jaar.

Helft overleden

Het overleden Cambodjaanse meisje woonde op het platteland in de zuidoostelijke provincie Prey Veng en werd vorige week donderdag ziek. Deze week overleed ze in het ziekenhuis in hoofdstad Phnom Penh. In totaal komt het aantal mensen dat de H5N1-vogelgriep kreeg daarmee op zo’n 870 personen, verspreid over 21 landen. Van hen overleed de helft.

Tegenover die zorgwekkende cijfers staat dat menselijke gevallen van vogelgriep gelukkig nog altijd zeer zeldzaam zijn. ‘En de kans van voortgaande besmetting, van mens op mens is zeer klein’, nuanceert viroloog Jonathan Ball van de Universiteit van Nottingham tegen het Britse Science Media Centre. Het is gezien de verspreiding van het virus zelfs ‘opmerkelijk hoe weinig mensen besmet zijn geraakt’, vindt zijn collega, hoogleraar James Wood van de Universiteit van Cambridge.

Nertsen

De vogelgriep die momenteel rondgaat en voor het recordaantal dode vogels zorgt, een type genaamd 2.3.4.4b, dook op in 2020. In oktober vorig jaar kwam de wereld goed weg, toen het virus rondging op een nertsenboerderij in Noord-Spanje en daar mutaties onderging waardoor het zich makkelijker tussen zoogdieren kan verspreiden. Mensen raakten toen echter niet besmet.

Niettemin komen besmettingen van mensen met enige regelmaat voor. In Ecuador belandde vorige maand een 9-jarig meisje in het ziekenhuis dat de gevreesde griep bleek te hebben opgelopen. Zij overleefde.