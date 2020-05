WHO-lidstaten, inclusief VS, stemmen in met onderzoek naar reactie op uitbreken coronavirus

Een coronapatiënt in de Amerikaanse staat Maryland. Volgens president Trump laat de WHO zijn oren te veel hangen naar China. Beeld AFP

Trump eiste maandag dat de WHO binnen een maand ingrijpende hervormingen zal introduceren. Anders zullen de VS hun jaarlijkse bijdrage van 410 miljoen euro stopzetten en mogelijk helemaal uit de organisatie stappen. Trump beschuldigde de WHO ervan dat zij haar oren te veel laat hangen naar China, waardoor de Chinese autoriteiten de gelegenheid kregen de uitbraak van het virus aanvankelijk te verdoezelen.

Op aandringen van de Europese Unie spraken de lidstaten van de WHO hun steun uit voor verdere internationale samenwerking om de coronapandemie te bestrijden. Wel moet volgens hen grondig worden onderzocht hoe de WHO is omgegaan met de eerste informatie die het over de coronauitbraak in de stad Wuhan kreeg. Dat was voor de VS kennelijk genoeg om zich bij de resolutie aan te sluiten.

WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus (midden) kijkt uit naar het onderzoek naar het handelen van de WHO in de coronacrisis. Beeld AFP

Een en ander betekent nog niet dat de ruzie tussen de VS en de WHO voorbij is. Trump hamert er al weken op dat de WHO aan de leiband loopt van Beijing en de wereld te laat heeft geïnformeerd over de ernst van de situatie, met talloze doden als gevolg. Volgens sommigen probeert hij met zijn aanvallen op de WHO en China ook de aandacht af te leiden van zijn aanvankelijk tamelijk laconieke reactie op het opduiken van het virus in de Verenigde Staten.

WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zei in een reactie uit te kijken naar het onderzoek. ‘Wij willen de aansprakelijkheid meer dan wie ook onderzoeken. We blijven doorgaan met het leiden van de wereldwijde aanpak van het coronavirus’.

Ook China staat achter het onderzoek naar de rol van de wereldgezondheidsorganisatie. Dat gaat minder ver dan het diepgaande onderzoek dat de VS en Australië hadden geëist naar het optreden van de Chinese autoriteiten bij het begin van de uitbraak.