WHO haalt uit naar farmaceuten en landen die derde prik overwegen terwijl er een wereldwijd tekort is

In een medisch centrum nabij Tel Aviv (Israël) krijgt een man voor de derde keer het Pfizer-vaccin toegediend. Beeld AFP

‘Sommige landen en regio’s bestellen miljoenen boosterdoses, nog voordat andere landen voorraden hebben kunnen inslaan om hun zorgpersoneel en de kwetsbaarste groepen te vaccineren’, aldus directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO. ‘Wij maken nu bewuste keuzen om mensen in nood niet te beschermen.’

De WHO-topman deed zijn uitspraken terwijl farmaceut Pfizer zich maandag opmaakte voor overleg met de Amerikaanse zorgautoriteiten over de wenselijkheid van een derde prik. Pfizer heeft gevraagd om toestemming voor zo’n extra prik binnen een jaar na volledige vaccinatie. Volgens de farmaceut is uit eigen onderzoek gebleken dat zo’n derde prik gevaccineerden fors meer bescherming biedt, met name tegen nieuwe coronavarianten zoals de deltavariant, die nu in veel landen oprukt.

Vorige week bleek dat Israëlische wetenschappers hadden vastgesteld dat het Pfizer-vaccin maar voor zo’n 70 procent beschermt tegen infectie met de extra besmettelijke deltavariant. Maar volgens de Amerikaanse ziektebestrijdingsdienst CDC is zo’n boosterdosis op dit moment helemaal niet nodig, gezien de effectiviteit van de vaccins die zijn toegediend in de VS.

Ook de belangrijke zorgadviseur van de regering-Biden, Anthony Fauci, zei dat het nog veel te vroeg is om te praten over de noodzaak van een derde prik. De hoogste wetenschapper van de WHO, Soumya Swaminathan, was het grondig met hem eens.

‘Schaamte’

Swaminathan zei dat de Wereldgezondheidsorganisatie nog geen enkel bewijs heeft gezien dat zo’n boosterdosis nodig is. ‘Het moet gebaseerd zijn op de wetenschap en op gegevens, niet op individuele bedrijven die verklaren dat hun vaccins moeten worden toegediend als boosterdosis’, aldus Swaminathan. Haar collega Michael Ryan, crisischef van de WHO, waarschuwde de rijke landen om niet te beginnen aan zo’n derde prik. ‘Wij zullen ooit boos hierop terugkijken en ik denk ook met schaamte’, aldus Ryan.

Israël, dat op grote schaal het Pfizer-vaccin heeft gebruikt, besloot maandag een derde prik te geven aan sommige burgers. De autoriteiten zeiden dat besloten werd om patiënten met een verzwakt immuunsysteem, zoals kankerpatiënten, een boosterdosis te geven vanwege de recente stijging van het aantal besmettingen.

Arme landen

Volgens de WHO kunnen grote farmaceuten en rijke landen zich beter richten op het leveren van een deel van de schaarse vaccins aan arme landen, die grote moeite hebben hun bevolking te vaccineren. Hij deed opnieuw een beroep op hen om het internationale Covax-programma, dat ontwikkelingslanden moet voorzien van vaccins, te steunen.

Directeur-generaal Adhanom Ghebreyesus wees erop dat wereldwijd het dagelijkse aantal coronadoden weer aan het stijgen is, na een daling van tien weken. De zeer besmettelijke deltavariant, die nu rondwaart in 104 landen, zorgt volgens de WHO-baas voor ‘catastrofale golven van besmettingen’.