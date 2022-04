WHO-baas: ‘Zwarte oorlogsslachtoffers krijgen minder aandacht dan witte’

In Tigray, een Ethiopische regio, heerst hongersnood als gevolg van de oorlog. Beeld AFP

Topman Tedros Adhanom Ghebreyesus leverde zijn ongezouten kritiek woensdag tijdens een virtuele persconferentie vanuit het WHO-hoofdkwartier in Genève. Tedros stelde daar de retorische vraag of de wereld wel net zo veel aandacht besteedt aan ‘zwarte als aan witte oorlogsslachtoffers’. De aandacht voor Oekraïne is volgens Tedros ‘uiteraard’ heel belangrijk, maar hij zei ook: ‘Ik moet bot en eerlijk zijn. De wereld behandelt het menselijke ras niet op dezelfde manier. Sommigen zijn gelijker dan anderen.’

Tedros komt zelf uit Tigray, de Ethiopische regio waar een paar miljoen mensen al maandenlang naar noodhulp snakken. In het gebied brak anderhalf jaar geleden een oorlog uit tussen Tigrese rebellen en het federale leger van Ethiopië, dat samenwerkt met milities uit andere delen van Ethiopië en met troepen uit buurland Eritrea.

Hoewel Ethiopië vorige maand aankondigde dat er eindelijk humanitaire hulpverlening naar Tigray mag, bereikt nog altijd maar een fractie van de vereiste hulp het getroffen gebied. ‘Mensen sterven op dit moment de hongerdood’, zei Tedros woensdag in een verwijzing naar de regio. De VN waarschuwen al geruime tijd voor hongersnood onder de 6 miljoen inwoners. De allerhoogste baas van de VN, António Guterres, sprak vorig jaar van een moedwillige hulpblokkade rond Tigray.

De kritiek van WHO-baas Tedros over ongelijke behandeling van oorlogsslachtoffers volgt op klachten over racisme jegens Afrikanen die Oekraïne probeerden te ontvluchten toen daar in februari het geweld losbarstte. Studenten uit ettelijke Afrikaanse landen werden bij hun pogingen om Oekraïne te verlaten uit wegrijdende treinen gezet of gedwongen om achteraan in de rij te gaan staan bij grensposten. De Afrikaanse Unie keurde de gang van zaken ten zeerste af.