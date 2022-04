WHO acht Paxlovid beste behandeling voor risicopatiënten, maar er bestaan ook reserves over deze coronapil

De productie van Paxlovid, de pil tegen het coronavirus van farmaceut Pfizer, in een fabriek in het Duitse Freiburg. Beeld via Reuters

Vaccins bieden de beste bescherming tegen medische misère door corona, maar kunnen niet elke ziekenhuisopname voorkomen. Daarom staan medici te springen om extra middelen die voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden.

Paxlovid, van farmaceut Pfizer, is zo’n middel dat goed uit de bus komt. De WHO verwijst naar twee recente klinische studies met ruim drieduizend patiënten in een hoogrisicogroep, met normaal meer dan 10 procent kans op ziekenhuisopname. Na een behandeling met Paxlovid bij een covidinfectie gingen er per duizend patiënten 84 minder naar het ziekenhuis.

Enthousiasme en reserves

Patiënten slikken de pil van Pfizer thuis binnen vijf dagen na aanvang van hun covidklachten. Vervolgens nemen ze de virusremmer, bestaande uit een combinatie van twee medicijnen, gedurende vijf dagen. Paxlovid is bedoeld voor coronapatiënten die geen extra zuurstof krijgen en risico lopen op ernstige ziekte door het coronavirus. ‘Denk hierbij aan suikerpatiënten, mensen met kanker, mensen met overgewicht’, zei Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, toen het Europese geneesmiddelenbureau EMA het middel eind januari voorwaardelijk goedkeurde.

De WHO zegt dat een behandeling met Paxlovid voorkeur geniet boven behandeling met andere beschikbare middelen, zoals remdesivir van Gilead, molnupiravir van Merck of een behandeling met zogeheten monoklonale antilichamen. Het middel van Pfizer is beter in het voorkomen van ziekenhuisopname, ‘heeft minder bijwerkingen dan molnupiravir en is makkelijker toe te dienen dan remdesivir en antilichamen’, aldus de WHO in een verklaring. De beschikbaarheid van het middel is echter wel een probleem.

Behalve enthousiasme voor coronapillen bestaan onder artsen en epidemiologen ook reserves. Zo zijn er logistieke uitdagingen, omdat de behandeling van patiënten die voor de pil in aanmerking komen snel na de infectie moet beginnen. Bovendien is er de vrees dat de beschikbaarheid van de pil ertoe kan leiden dat minder mensen zich laten vaccineren, onder het motto ‘als ik corona krijg, is daar nu een pilletje voor.’