WHO: 14,9 miljoen coronadoden wereldwijd

Grafdelvers in beschermende pakken begraven een coronaslachtoffer op een kerkhof in Lissabon, in februari 2021. Beeld Patricia de Melo Moreira / AFP

Bijna 15 miljoen coronadoden wereldwijd, oversterfte 13 procent hoger dan verwacht

In 2020 en 2021 stierven wereldwijd ongeveer 14,9 miljoen mensen aan de gevolgen van covid, schat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een nieuw rapport. In die twee coronajaren overleden ongeveer 13 procent meer mensen dan te verwachten was geweest zonder de pandemie. Veel landen melden veel lagere officiële sterftecijfers; die komen in totaal uit op 5,4 miljoen. De WHO baseert haar hogere schatting op de geregistreerde oversterfte van alle landen. De oversterfte was het hoogst in Peru, waar de oversterfte 437 per 100 duizend inwoners bedroeg. Ook in Bulgarije, Rusland, Zuid-Afrika en Brazilië was sprake van veel oversterfte. In Nederland ligt de oversterfte met 85 per 100 duizend iets hoger dan in België en Frankrijk, vooral als gevolg van de derde coronagolf in de herfst van 2021. Noorwegen kende in als enige land in Europa geen oversterfte. In Nieuw-Zeeland en Australië, die covid lang buiten de deur hielden, kenden juist minder sterfte dan gebruikelijk.

Minder dan 50 covidpatiënten op de Nederlandse ic’s, bezetting op laagste niveau sinds september 2020

De bezetting op de intensivecareafdelingen daalt verder en is nu op het laagste punt sinds september 2020. Op de Nederlandse ic’s liggen 49 covidpatiënten, 41 procent minder dan vorige week. Daarnaast liggen er nog 642 personen op de verpleegafdelingen. Alleen tijdens de eerste coronazomer waren er minder ic-patiënten opgenomen dan nu. Ook het aantal nieuwe opnamen vanwege covid-19 neemt af. De afgelopen week kwamen er dagelijks gemiddeld 70 nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 5 op de intensive care. De ziekenhuisopnamen en bezetting zijn nu de belangrijkste graadmeter voor de verspreiding van het virus. Het zicht op de coronabesmettingen is slecht, aangezien testen bij de GGD bij klachten niet meer wordt aangeraden.