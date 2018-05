Whatsapp legt nieuwe voorwaarden voor aan gebruikers: kenners maken zich zorgen over privacy

Wie dezer dagen een bericht verstuurde via Whatsapp, kreeg een melding op zijn telefoonscherm gezien met een tekst met de aangepaste privacy- en servicevoorwaarden. Veel gebruikers zullen de tekst ongelezen hebben weggeklikt – al moesten ze nog wel bevestigen dat ze ouder zijn dan 16 jaar.

‘Wij delen momenteel geen accountinformatie. Maar zoals wij in het verleden hebben gezegd, willen we in de toekomt nauwer samenwerken met andere Facebookbedrijven. We zullen je updaten, wanneer we onze plannen hebben uitgewerkt’, staat in de voorwaarden.

Hiermee zou Facebook, dat Whatsapp vier jaar geleden kocht, eerdere beloften breken. Facebook beloofde bij de overname geen data van Whatsapp te gebruiken voor gerichte advertenties. Op dit moment deelt Whatsapp alleen de telefoonnummers in de contactenlijst en wanneer een gebruiker voor het laatst online was. Whatsapp leest geen berichten mee en slaat deze niet op.

Dat zou Facebook niet genoeg ruimte geven om geld te verdienen met de berichtendienst. Of het bedrijf echt wil meelezen met de berichten, is nog onduidelijk. Het bedrijf zou ook gegevens kunnen gebruiken als hoe vaak iemand appt, met wie en op welke tijden.

Wantrouwen

Whatsapp stuurde de aangepaste servicevoorwaarden voordat op 25 mei De Algemene Verordening Gegevensbescherming ingaat, waarmee vanaf dat moment dezelfde privacyregels gelden in de hele Europese Unie. Volgens deze nieuwe wetgeving moeten bedrijven eerst toestemming vragen aan de gebruiker voordat ze meer gegevens mogen delen.

Techkenners adviseren gebruikers van Whatsapp dan ook de komende tijd eerst goed lezen wat het bedrijf zegt te willen delen, voordat ze er toestemming voor geven. ‘We kunnen binnenkort een update ontvangen die heel sneaky vraagt of het goed is of we die data afgeven waarmee Facebook een gebruikersprofiel van je kan opzetten in Whatsapp’, voorspelt een techblogger op de site Dutch Cowboys.

De critici voelen zich in hun wantrouwen gesterkt door het vertrek eind vorige maand van Jan Koum bij Facebook. Hij was een van de oprichters van Whatsapp. Koum zou het niet eens zijn met het privacybeleid van Facebook, met name het voornemen om meer gegevens van zijn berichtendienst te gaan verzamelen. Volgens The Washington Post leidde dit tot een hoogoplopend conflict tussen Koum en Facebook.

Koum richtte WhatsApp in 2009 op. Ten tijde van de overname had de berichtendienst wereldwijd al 500 miljoen gebruikers, inmiddels zouden dat er al drie keer meer zijn.