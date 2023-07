Wetsvoorstel moet nulurencontracten verbieden en flexwerk aan banden leggen

Vakbond FNV houdt op de Vrije Universiteit Amsterdam een actiebijeenkomst om de druk op cao-onderhandelingen universiteiten op te voeren. De vakbond wil de werkdruk terugdringen, meer vaste contracten en een loonsverhoging, met name voor onderzoekers en docenten. Beeld Joris van Gennip

De contouren van de wetgeving maakte Van Gennip al bekend in april, toen ze een pakket maatregelen presenteerde. Het was het langverwachte antwoord op meerdere zeer kritische rapporten over de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt. Met het wetsvoorstel geeft ze nu verdere invulling aan de plannen waarmee ze die ontwikkeling wil beteugelen.

Ook na de val van het kabinet wil de demissionair minister het pakket omzetten in wetsvoorstellen. ‘De maatregelen die ik afgelopen jaar heb afgesproken met werkgevers en werknemers zijn en blijven hard nodig’, schrijft Van Gennip.

Een van de belangrijkste veranderingen die nu wettelijk moet worden vastgelegd, is het afschaffen van nulurencontracten. Daarmee kunnen werkgevers personeel voor een aantal uur oproepen. Als de nieuwe wet daadwerkelijk ingaat, krijgen flexwerkers in plaats daarvan een basiscontract met een minimumaantal uren.

Daarbuiten moeten ze nog wel een aantal uur oproepbaar zijn, maar daar stelt de wet een maximum aan. Het gaat dan om 130 procent van het aantal opgegeven uren. Oftewel; een werkgever mag van iemand die 20 uur werkt maximaal 26 uur beschikbaarheid verwachten.

Het moet flexwerkers meer zekerheid bieden over salaris en werktijden. ‘Vooral werknemers met een tijdelijk contract of werknemers die oproepbaar zijn, hebben behoefte aan meer zekerheid over hun loon én rooster’, schrijft Van Gennip. ‘Daarom scherpen we de regels aan, zodat je voor structureel werk in principe een vast contract krijgt.’

Draaideurconstructies

Uiteindelijk wil Van Gennip dat meer mensen daadwerkelijk een vast contract krijgen. Om werkgevers te stimuleren meer van zulke contracten aan te bieden, is in het voorstel opgenomen dat ze over basiscontracten voor onbepaalde tijd een lage WW-premie betalen. Zo’n vastere aanstelling wordt voor hen dus goedkoper dan een flexibel basiscontract.

In het verlengde daarvan wil de demissionair minister ook zogenoemde draaideurconstructies aanpakken. Na drie aaneengesloten tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever, mag een werknemer pas een nieuw contract na een pauze van vijf jaar, staat in het voorstel. Nu geldt nog een minimale tussenpoos van zes maanden. Het komt daardoor nog geregeld voor dat werknemers geen zicht hebben op een vaste aanstelling.

In het voorstel legt Van Gennip ook de uitzendbranche strengere regels op. Zo mogen de arbeidsvoorwaarden voor een uitzendkracht en een normale werknemer bij een bedrijf niet meer verschillen. Ze moeten bijvoorbeeld hetzelfde verdienen voor hetzelfde werk. Daarnaast moeten ook uitzendkrachten al sneller zicht krijgen op een vast contract.

Studenten en scholieren

Bij de presentatie van de plannen in april was veel onduidelijkheid over wat de wijzigingen voor onder meer scholieren en studenten zouden betekenen, die vaak juist behoefte hebben aan flexibiliteit. Voor die groepen is daarom een uitzondering opgenomen. Zij mogen gewoon op oproepbasis blijven werken om zo ‘hun werk mee te laten veren met bijvoorbeeld toetsweken en vakanties’, schrijft het ministerie.

Studenten en scholieren die een bijbaan hebben, hoeven straks niet na drie tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever vijf jaar te wachten voor ze daar weer aan de slag kunnen. Voor hen geldt de oude werkpauze van zes maanden. Van Gennip maakt ook een uitzondering voor seizoensarbeid of banen die in zichzelf een tijdelijk karakter hebben, zoals werk voor festivals of sportevenementen.

Kritiek

Van Gennip kon na de presentatie van haar plannen in april rekenen op zowel instemming als kritiek. Volgens critici is er in de plannen onvoldoende rekening gehouden met de grote tekorten op de arbeidsmarkt. Flexwerkers zouden daardoor hogere lonen kunnen eisen. Werkgevers zouden bovendien door die marktontwikkelingen al sneller geneigd zijn vaste contracten aan te bieden.

Vakbonden wezen er daarentegen op dat vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt mensen nog altijd met veel onzekerheid kampen. Over het algemeen zien zij het aan banden leggen van flexwerk daarom als een belangrijke stap.

Andere veelgehoorde kritiek betreft de traagheid waarmee hervormingsplannen de afgelopen jaren op gang kwamen. De kritische rapporten over de arbeidsmarkt van onder meer de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid en een commissie onder leiding van oud-topambtenaar Hans Borstlap stammen alweer uit 2020. De wet die nu voorligt, wordt op z’n vroegst pas in 2025 van kracht als de Kamer en de senaat ermee instemmen, vijf jaar nadat de adviezen er al lagen.