Wetsvoorstel in de maak dat publiceren ‘kopschopfilmpje’ strafbaar moet stellen

De politie heeft diverse aanhoudingen verricht vanwege een poging tot doodslag op station Amsterdam Bijlmer Arena op vrijdag 5 mei. Beeld Robin Utrecht / ANP

Kamerleden Songül Mutluer (PvdA) en Anne Kuik (CDA) bereiden een wet voor die het publiceren van beelden van slachtoffers moet verbieden. ‘Als je hulp nodig hebt, wil je dat iemand zijn hand uitsteekt. Niet zijn telefoon pakt om je te gaan filmen’, zegt Kuik.

Dat de twee nu al met het plan naar buiten komen, heeft te maken met filmpjes die sinds enkele weken rondgaan op de sociale media. Het gaat onder meer over een video op station Amsterdams Bijlmer Arena, waarin een groep jongeren een jongen mishandelt en daarna op het spoor duwt. Het filmpje is honderdduizenden keren bekeken. De politie heeft inmiddels elf verdachten aangehouden, van wie er acht worden verdacht van poging tot doodslag.

Volgens de nieuwe regels zou de persoon die het filmpje als eerste op het internet publiceert, bestraft worden. Een video maken of op je telefoon bezitten, wordt niet strafbaar, als het aan Mutluer en Kuik ligt. Ook het doorsturen van een video of het retweeten ervan blijft legaal.

Voordeel bij opsporing

De politie heeft soms ook voordeel van zulke video’s, omdat die kunnen helpen bij de opsporing. Met regelmaat roept de politie op beeldmateriaal van mishandelingen op te sturen. Met behulp van deze filmpjes kunnen rechercheurs verdachten identificeren.

Het voorstel om slachtoffers niet meer te filmen, is niet nieuw. In 2020 deden de voorgangers van Mutluer en Kuik al een voorstel, maar dat is destijds niet behandeld door de Tweede Kamer. Dat moet nu wel gebeuren.

Om te voorkomen dat ook journalisten beelden niet meer mogen uitzenden, wordt in het wetsvoorstel een uitzondering gemaakt voor beelden die het openbaar belang dienen, wat kan worden getoetst aan de context van het filmpje. Een rechter kan bijvoorbeeld in de beschrijving bij de beelden zien of het bedoeld is ‘om zoveel mogelijk likes op Instagram of Facebook binnen te halen of een journalistiek doel dient’, staat in de toelichting bij de wet.

Het wetsvoorstel moet eerst nog naar de Raad van State, die advies uitbrengt. Daarna kan de wet worden behandeld door de Tweede Kamer. De wetswijziging lijkt daar op de steun van een meerderheid te kunnen rekenen.