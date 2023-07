Wetsvoorstel: hogere eigen bijdrage moet patiënten ontmoedigen te kiezen voor niet-gecontracteerde zorg

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil middels een conceptwetsvoorstel, dat hij heeft gestuurd naar brancheorganisaties, meer greep krijgen op de kosten van niet-gecontracteerde zorg. Beeld ANP

De minister heeft een conceptwetsvoorstel daarover voorgelegd aan meerdere brancheorganisaties. Een hogere eigen bijdrage moet patiënten ontmoedigen om gebruik te maken van niet-gecontracteerde artsen en andere zorgverleners. Bovendien ziet Kuipers het als een stimulans voor zorgverleners om contracten aan te gaan met verzekeraars.

Volgens de minister bemoeilijkt niet-gecontracteerde zorg belangrijke hervormingen. Doordat de zorg niet wordt ingekocht, ontbreken afspraken tussen verzekeraars en zorgaanbieders om bijvoorbeeld de kosten van zorg te drukken of kwaliteit en toegankelijkheid te waarborgen. Bovendien is de prijs over het algemeen hoger, bijvoorbeeld doordat de aanbieders meer uren schrijven.

Over de auteur

Hessel von Piekartz is politiek verslaggever voor de Volkskrant en schrijft over de volksgezondheid, pensioenen en sociale zekerheid. Hij werd in 2022 genomineerd voor de journalistieke prijs De Tegel.

Het voorstel ligt gevoelig omdat het raakt aan het recht op vrije artsenkeuze. Kuipers wil artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, waarin dat recht is geregeld, op meerdere punten aanpassen. Nu nog is het uitgangspunt dat patiënten die naar zorgaanbieders zonder contract gaan een redelijk deel van de rekening vergoed moeten krijgen. Wie een zogeheten naturapolis heeft, krijgt dan bijvoorbeeld nog rond de 75 procent vergoed.

Meer greep ministerie

Kuipers wil dat het ministerie de hoogte van de vergoeding voor bepaalde niet-gecontracteerde zorg in de toekomst kan bepalen. Verlaging zou bijvoorbeeld kunnen als blijkt dat er in een bepaalde sector zoveel gebruik wordt gemaakt van zorgverleners zonder contract met de verzekering dat het afbreuk doet aan ‘kwaliteit, toegankelijkheid of betaalbaarheid’.

Die situatie lijkt zich nu voor te doen in bijvoorbeeld de wijkverpleging of ggz, schrijft de minister in de concepttekst. Huisartsen zijn overigens uitgezonderd in het wetsvoorstel zodat mensen altijd een vergoeding krijgen als ze naar een arts in de buurt gaan

De minister kondigde eerder al aan kritisch te kijken naar niet-gecontracteerde zorg. Ook in het Integraal Zorgakkoord (IZA) is vorig jaar al afgesproken dat de vergoeding voor dergelijke zorg moet worden verlaagd om samenwerking tussen verzekeraar en aanbieder te verbeteren en kosten te besparen.

In 2012 kwam toenmalig minister van Volksgezondheid Edith Schippers met plannen om de vrije artsenkeuze in te perken en alleen nog maar gecontracteerde zorg te vergoeden. Het wetsvoorstel moest tot een flinke kostenbesparing leiden maar stuitte op veel politieke weerstand. Uiteindelijk sneuvelde de wet in 2014 in de Eerste Kamer.

Advies Raad van State

In het wetsvoorstel dat nu voorligt, blijft de vrije artsenkeuze bestaan, benadrukt een woordvoerder van de minister. Ook als de nieuwe wet daadwerkelijk ingaat, blijft er nog steeds een vergoeding bestaan voor niet-gecontracteerde zorg. ‘De verlaging mag mensen niet hinderen in de keuze voor deze aanbieders’, zegt de woordvoerder. ‘Maar het moet wel een prikkel zijn om over te gaan op zorgverleners waar een contract mee is.’

Hoeveel lager de vergoeding moet zijn om zo’n effect te sorteren, is nog onduidelijk. Het kan in de praktijk nog behoorlijk lastig blijken om de balans te houden tussen een prikkel en het opwerpen van een financiële hindernis die de artsenkeuze beperkt, onder meer doordat de prijs van zorg behoorlijk kan verschillen.

Het duurt nog zeker tot 2025 voordat de wet daadwerkelijk van kracht wordt. Eerst moet het voorstel nog langs de Raad van State voor een advies. Daarna zullen zowel de Tweede Kamer als de Senaat nog over de wet stemmen.