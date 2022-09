Wetsvoorstel De Jonge kan vooral woningzoekers in rijke gemeenten helpen aan woning in eigen gemeente

Nieuwbouw in de wijk Blaricummermeent; hier komen ongeveer duizend nieuwe woningen. Beeld ANP

Vooral in dure gemeenten in de Randstad is het voor inwoners lastig om een nieuwe woning in de eigen gemeente te vinden, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In gemeenten als Blaricum, Bloemendaal en Oegstgeest speelt dit probleem. In zo’n tweehonderd gemeenten zijn er jaarlijks meer nieuwkomers dan verhuizingen van mensen die er al wonen. Minister De Jonge van Volkshuisvesting kondigde dinsdag aan dat hij gemeenten meer ruimte wil geven om eigen inwoners voorrang te verlenen bij het huren of kopen van huizen binnen de gemeentegrenzen. De voorrang geldt ook voor mensen met een cruciaal beroep, zoals leraren, verpleegkundigen en politieagenten.

De nieuwe regeling is nuttig voor inwoners op de Utrechtse Heuvelrug en grote delen van de Randstad. Ook in de arme gebieden in Drenthe – waar veel goedkope huizen door nieuwkomers worden opgekocht – verhuizen relatief weinig inwoners binnen de gemeente. Voor een gemeente als Urk, waar 83 procent van de verhuizingen eigen inwoners betreft, maakt het voorstel weinig verschil. Ook in Oost-Nederland, Noord-Limburg en grote delen van Zeeland zal de 50-procentsregel minder nodig zijn.

De meeste verhuizingen, een miljoen per jaar, zijn binnen gemeentegrenzen, hoewel dat aandeel in 2021 licht daalde. In 2021 waren er 50 duizend minder overstappers binnen de gemeenten. Het aantal verhuizingen naar andere gemeenten steeg in 2021 juist met 1,2 procent naar 800 duizend personen. Vooral twintigers verhuizen relatief vaak; bijna een op de drie 25-jarigen verhuist jaarlijks. Ook 80-plussers verhuizen veel, meestal gaan zij naar een verpleeghuis of een kleinere woning.