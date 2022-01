WeTransfer stelt beursgang op laatste moment uit wegens dalende aandelenkoersen

WeTransfer maakte donderdag bekend zijn beursgang uit te stellen. Beeld Reuters

WeTransfer, bekend vanwege de gelijknamige applicatie waarmee online grote bestanden gedeeld kunnen worden, had zijn beursgang twee weken geleden aangekondigd. Het bedrijf was van plan 160 miljoen euro aan nieuwe aandelen uit te geven. Met het kapitaal hoopte WeTransfer verder te groeien, bijvoorbeeld door andere bedrijven over te nemen. Daarnaast zouden de huidige investeerders en enkele eerste medewerkers aandelen verkopen. WeTransfer mikte zo op een beurswaarde tot 716 miljoen euro.

Vorig najaar stelde het Nederlandse Coolblue zijn beursgang ook al uit. Door ‘onzekerheid op de financiële markten’ zouden investeerders afhaken, ‘met name als het gaat om nieuwe beursgangen in de e-commerce’, zei topman en mede-oprichter Pieter Zwart destijds. Beursanalisten spraken van een ‘blamage’.

Van usb-sticks naar digitale postbus

WeTransfer werd in 2009 opgericht door Bas Beerens, samen met de bekende Nederlandse blogger Nalden en ondernemer Rinke Visser. Voor het verzenden van grote bestanden wilden zij niet langer afhankelijk zijn van usb-sticks. Daarom bedachten ze een soort digitale postbus. De verzender uploadt uploadt zijn bestand naar een server, waar het tijdelijk wordt opgeslagen. De beoogde ontvanger ontvangt vervolgens een link om het bestand te downloaden.

Inmiddels heeft WeTransfer naast het hoofdkantoor in Amsterdam kantoren in Los Angeles en New York. Het bedrijf heeft tweehonderd werknemers in dienst. Dagelijks maken meer dan dan 70 miljoen mensen in 195 landen gebruik van WeTransfer. Per maand versturen zij gezamenlijk ongeveer 1,5 miljard bestanden. Het bedrijf biedt ook diensten om online aantekeningen bij te houden en presentaties te maken.

Naar eigen zeggen maakt WeTransfer sinds 2014 al winst. In de techindustrie is dat niet heel gebruikelijk. Volgens het bedrijf leveren betalende gebruikers de helft van de inkomsten.