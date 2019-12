Wethouders verbaasd over coulance voor Dijkhoff in wachtgeldkwestie

Klaas Dijkhof laat proefballonnen op tijdens het VVD partijfestival in Den Bosch. Beeld Freek van den Bergh

De Nederlandse wethouders kijken met verbazing naar het verloop van de wachtgeldkwestie rond Klaas Dijkhoff. Volgens de VVD-fractievoorzitter kan hij zijn wachtgeld probleemloos stopzetten, zonder de door hem reeds ontvangen 80 duizend euro terug te betalen. De wethouders is echter altijd verteld dat zoiets niet kan, zegt Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging.

‘Ik moet zeggen dat de uitspraak van het ministerie van Binnenlandse Zaken me heeft verrast’, aldus Van Gool. ‘Ik voer hierover regelmatig ruggespraak met Binnenlandse Zaken. In die gesprekken was iedere keer het antwoord: er zijn twee opties. Eén: je ziet van meet af aan af van je wachtgeld. Of twee: je kiest er later voor om alsnog van dat recht af te zien, maar dan moet je alles wat je tot die tijd hebt gekregen wel terugbetalen.’

Die uitleg heeft zijn Wethoudersvereniging, waarvan 900 van de ruim 1.400 Nederlandse wethouders lid zijn, jarenlang gegeven aan bestuurders die hun wachtgeld wilden stopzetten en met vragen bij hem kwamen. ‘Ik houd me altijd netjes aan de uitleg van Binnenlandse Zaken. Het ministerie heeft nota bene een wetswijziging in consultatie waardoor het straks wél mogelijk moet worden om wachtgeld stop te zetten zonder alles terug te betalen. Daarom verbaast het me zo dat Binnenlandse Zaken nu zegt: dat kan al. Hier wist niemand van. Dit creëert heel veel onduidelijkheid.’

‘Geen grondslag’

De nieuwe uitleg van het ministerie had veel problemen kunnen voorkomen voor Peter Zevenbergen. De oud-wethouder van Alblasserdam stapte vorige maand op als partijvoorzitter van de SGP, na aanhoudende commotie over zijn wachtgeld. Zevenbergen bleek sinds 2011 ruim 140 duizend euro netto aan wachtgeld te hebben ontvangen, boven op zijn salaris als locatiedirecteur op een middelbare school. Hij stelde de betalingen graag te willen stopzetten maar dit niet te kunnen, omdat hij dan dat aanzienlijke bedrag moest terugbetalen.

Die uitleg wordt ondersteund door documenten die de Volkskrant in handen kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij de gemeente Alblasserdam. In een briefwisseling tussen de gemeente en Binnenlandse Zaken uit 2015 schrijft Gert-Jan Buitendijk, toenmalig directeur-generaal op het ministerie, dat Zevenbergen zijn wachtgeld alleen kan stopzetten als hij alles terugbetaalt. Voor het stopzetten of verlagen van het wachtgeld zonder terugbetaling bestaat ‘geen grondslag’ in de wet, stelt Buitendijk.

Een wachtgeldontvanger kan dus ‘niet afzien van gedeelten van de uitkering, noch qua hoogte noch qua duur noch qua moment’, beklemtoont hij in de brief. De gemeente Alblasserdam, die in haar maag zat met het wachtgeld voor haar oud-wethouder, legde zich bij die uitleg neer. Dat deed ook Zevenbergen. Jaren later belandde zijn wachtgeld in de publiciteit. Het leidde uiteindelijk tot zijn vertrek bij de SGP.

In een reactie stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag nog niet in te kunnen gaan op het verschil in de behandeling van Dijkhoff en die van de wethouders. In het algemeen bevestigt het ministerie dat het huidige standpunt is dat wachtgeldontvangers de uitbetalingen kunnen stopzetten zonder alles terug te moeten storten.

Met medewerking van Erik Verwiel