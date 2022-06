Wethouder Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren staat in Groningen direct voor een lakmoesproef

De Groningse wethouder Kirsten de Wrede. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

‘Ik ben hier echt even stil van geweest’, tekende Dagblad van het Noorden vorig jaar op uit de mond van Kirsten de Wrede. Aanleiding voor de ontgoocheling bij de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Groningen was een gemeentelijk voorlichtingsfilmpje over het bestrijden van paardebloemen. ‘Wereldwijd storten insectenpopulaties in en holt de biodiversiteit achteruit en dan gaat dit college tips geven voor de bestrijding van paardebloemen! Er is dus blijkbaar niemand in de gemeentelijke organisatie die weet hoe belangrijk paardebloemen zijn in de natuur.’

Voortaan kan De Wrede (50) die boodschap zelf uitdragen. Met haar als wethouder van Dieren, Eiwittransitie en Natuur & Cultuur treedt de Partij voor de Dieren toe tot het Groningse gemeentebestuur, dat verder bestaat uit GroenLinks, PvdA, SP en ChristenUnie.

De eerste twee wethoudersposten – naast Groningen ook in Arnhem – zijn een mijlpaal in de politieke volwassenwording van de in 2002 opgerichte partij. Die heeft de wind in de zeilen, denkt De Wrede, nu klimaatverandering en biodiversiteit hoog op de agenda staan. Tegelijkertijd wordt het voor haar en haar partij een lakmoesproef: hoeveel bestuurlijke verantwoordelijkheid kan het ideaal van een fundamenteel andere maatschappij-inrichting verdragen?

Koerswijziging na electorale groei

Als belijdenispartij, misschien wel de meest radicale in het politieke landschap, stelde de Partij voor de Dieren zich op het standpunt dat haar boodschap het beste onversneden vanuit de oppositie verkondigd kon worden. Gestage maar voortdurende electorale groei brengt nu een koerswijziging. De Wrede denkt vanuit een bestuurlijke positie meer invloed te kunnen uitoefenen op het welzijn van dieren.

‘Wij zijn er klaar voor', zei ze op 16 maart tijdens de verkiezingsavond, toen bleek dat de Partij voor de Dieren in Groningen van drie naar vier zetels sprong. ‘Het is vooral de vraag of de andere partijen klaar zijn voor ons.’

De primeur ging uiteindelijk naar haar partijgenoot Marco van der Wel in Arnhem, waar de collegeonderhandelingen voortvarender verliepen. Maar toen had De Wrede zichzelf al gelanceerd als eerste kandidaat-wethouder voor de partij.

De Wrede groeide op in Joure, Friesland, en verhuisde later naar het dorpje Broek. Haar vader had een meubelhandel, haar pake en beppe een boerderij. ‘Het ging heel anders destijds, veel kleinschaliger en zonder pesticiden’, vertelde ze daarover aan RTV Noord. Pake was helemaal van de leg als er varkens naar de slacht moesten. ‘Mijn grootouders hielden heel erg van dieren, dat heb ik al vanuit mijn jeugd meegekregen.’

Toch waagde ze zich aanvankelijk aan een academische loopbaan én een in de nachthoreca, ‘zowel als klant als aan de andere kant de bar’. Ze studeerde internationale betrekkingen en later wijsbegeerte in Groningen, waar ze eind jaren negentig werkte in de befaamde nachtkroeg Storm.

Mond- en klauwzeercrisis in 2001

Haar politieke bewustwording ontvlamde door aangrijpende journaalbeelden van het ruimen van koeien tijdens de mond- en klauwzeercrisis in 2001. ‘Toen drong het tot me door dat we helemaal verkeerd bezig zijn.’ Die overtuiging zag ze verwoord in het programma van de nieuwe Partij voor de Dieren. Ze werd lid en, in 2007, fractiemedewerker van Anja Hazekamp in de Groningse Provinciale Staten.

In 2014 werd ze zelf lid van het provinciaal parlement. Daar leerde PVV’er Ton van Kesteren haar kennen. Later kwamen ze elkaar weer tegen in de Groningse gemeenteraad, waar De Wrede in 2019 toetrad.

‘We konden het goed vinden’, zegt Van Kesteren. ‘Inhoudelijk wat minder, maar politiek is mensenwerk.’ De Wrede kan uitdelen en incasseren, zegt de PVV-nestor, met de nodige humor en zelfspot. ‘We zouden een keer samen gaan eten. ‘Dan pas ik me een keer aan jou aan’, zei ik, want Kirsten is veganistisch. ‘Nee joh’, grapte ze, ‘we gaan stiekem vlees eten.’’

Bevlogen, zo typeert Van Kesteren de politica, maar niet te ernstig of zuur. ‘En anders dan veel andere politici kan ze zelfs wel eens erkennen dat een ander misschien wel eens een beetje gelijk heeft. Dat vind ik een verademing.’

Al zijn haar standpunten uitgesproken: de gangbare landbouw moet plaatsmaken voor biologische, de veestapel drastisch ingekrompen en de natuur de kans geboden om te herstellen.

‘Ze zal haar activistische houding een beetje moet laten varen om een wethouder voor alle Groningers te kunnen zijn’, adviseert voormalig collega Van Kesteren haar. De perkjes niet maaien ter bevordering van biodiversiteit? ‘Allemaal leuk en aardig, maar wijkbewoners klagen nu al dat het gras zo hoog staat dat hun kinderen er niet meer kunnen spelen.’

Lenigheid zal nodig zijn

De paradox: De Wrede moet concessies doen aan het idealisme dat haar en haar partij zo ver hebben gebracht. Lenigheid zal tegelijkertijd nodig zijn in relatie tot haar eigen activistische fractie, zegt Van Kesteren. ‘Dat zag ik in de gemeenteraad al opspelen.’

De PVV’er ziet al voortekenen van pragmatisme. ‘Kirsten was altijd faliekant tegen de bouw van woningen op de voormalige vloeivelden van de Suikerunie. Nu las ik in de krant al dat ze verwacht dat de coalitie daar wel uit komt.’

Dat bleek maandag. De gebiedsontwikkeling gaat door, staat in het gepresenteerde collegeakkoord. En dieren dan? Die komen 29 keer voor in het document. ‘We beschouwen hen als medebewoners van onze gemeente.’