Wethouder Almere stapt op na beschuldiging seksuele intimidatie - journalist ontving 'seksueel getint' bericht en telefoontje

Een wethouder in Almere is donderdagavond opgestapt na een betichting van seksuele intimidatie. Huis-aan-huiskrant Almere Deze Week ( ADW ) beschuldigt wethouder Tjeerd Herrema (PvdA) ervan een redacteur te hebben lastiggevallen met een seksueel getint bericht en dito telefoontje. Een onderzoek naar de klacht liep nog, maar aangezien het lokale blad tot publicatie is overgegaan, houdt Herrema de eer aan zichzelf.

‘Een beschuldiging van seksuele intimidatie is misschien wel de zwaarste die een bestuurder kan krijgen’, zei een geëmotioneerde Herrema donderdagavond in de gemeenteraad van Almere. ‘En geloof me, ik ben er kapot van.’ Het college van B en W was een week eerder geïnstalleerd.

Aan de redacteur in kwestie stuurde Herrema twee weken geleden een chatbericht: ‘cymbub’, gevolgd door plaatjes van een kat, een duimpje en een smiley. ‘Daar zie ik niet zoveel seksueels in’, zei de afgetreden wethouder voor de camera van Omroep Flevoland. Maar volgens anderen wordt met ‘cymbub’ eigenlijk ‘cumbub’ bedoeld, wat zoveel betekent als zaadsnot. Herrema houdt het op een autocorrectie van zijn telefoon.

Broekzakbelletje

Een paar dagen later heeft hij de redacteur, met wie hij af en toe off the record sprak, 11 seconden gebeld via Messenger. Volgens de wethouder gaat het om een ongelukkig broekzakbelletje vanaf de wc terwijl hij een ‘grote boodschap’ deed, maar zijn toehoorder interpreteerde dit anders. Toen hij de wethouder de volgende dag om uitleg vroeg, antwoordde die: ‘Ik hoop niet dat je rode oortjes hebt gekregen.’ Volgens Herrema moet dit niet seksueel worden uitgelegd, maar ‘in de zin dat je dingen gehoord hebt die niet voor jou bedoeld zijn’. De redactie van ADW spreekt van een ‘intimiderende en onbetamelijke reactie’.

De berichtjes en opmerking van de wethouder waren reden voor de krant om een klachtbrief in te dienen bij burgemeester Franc Weerwind, die een onderzoek instelde. Ook Herrema zelf liet een extern bureau zijn telefoon onderzoeken, maar de huis-aan-huiskrant heeft de uitkomsten niet afgewacht. Daarmee heeft ADW ‘journalistieke principes geweld aangedaan’, zo beklaagde Herrema zich in zijn speech. Volgens het externe rapport, dat is ingezien door Omroep Flevoland, kan niet worden uitgesloten dat Herrema’s handelingen onbewust waren.

De opgestapte wethouder spreekt van een trial by media, waarin politici zijn meegegaan. ‘Zonder van het aanbod gebruik te maken om nadere duiding van mijn kant of de resultaten van het verdere onderzoek op een zo zware beschuldiging af te wachten, werden moties van afkeuring aangekondigd’, hield hij de gemeenteraad voor. Ook de vier coalitiepartijen zegden het vertrouwen in Herrema op na de publicatie.

College op scherp

De affaire zet de verhoudingen binnen het college op scherp. Als enige coalitiepartij had de PvdA de wethouder nog niet afgeschreven. Stapt de partij uit de coalitie, dan valt het college van de vijfde stad van Nederland al na een week. De PvdA heeft aangegeven ‘voorlopig’ het nieuwe college te blijven steunen. ‘We vinden het verstandig even pas op de plaats te maken en tot bezinning te komen’, verklaarde fractievoorzitter Kerim Iskender tegenover Omroep Flevoland. ‘We gaan met onze achterban en coalitiepartners overleggen en nemen dan een definitief besluit.’

Eerder stapte Herrema op als wethouder in Amsterdam, vanwege de financiële malaise rond de Noord-Zuidlijn. Vorige jaar dreef GeenStijl de spot met de wethouder, toen het weblog aanstipte dat Herrema op Twitter porno-accounts volgde.