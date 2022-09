Wetenschappers zeer kritisch over de Defensienota: ‘We zien geen enkel bewijs van een leercurve’

Op een open dag van Defensie krijgen jongeren een rondleiding van enkele soldaten op het terrein van de Johannes Postkazerne. Beeld Elisa Maenhout

Dat bleek tijdens een technische briefing woensdag in de Kamer. Professor Isabelle Duyvesteyn (Universiteit Leiden) noemde de tekortkomingen van de Defensienota, die begin deze zomer gepubliceerd werd, ‘problematisch’. ‘Het gaat over zeer grote investeringen en grote veranderingen in het internationale domein.’

Duyvesteyn heeft met haar Leidse collega Niels van Willigen en Jaap de Wilde van de Rijksuniversiteit Groningen op verzoek van de defensiecommissie van de Kamer de Defensienota onderworpen aan de zogeheten ‘wetenschapstoets’. Dat vloeit voort uit de Compatibiliteitswet uit 2016, bedoeld om de kwaliteit van nieuwe wetten te bevorderen.

Geen leercurve

Behalve over het ontbreken van bovengenoemde elementen, lieten de wetenschappers zich ook kritisch uit over het ontbreken van ‘nauwere verbanden’ tussen de defensienota en andere nationale veiligheidsdocumenten (zoals de nationale veiligheidsstrategie uit 2019) én de doelen van de Navo en de Europese Unie.

Duyvesteyn: ‘Defensie opereert niet alleen, maar in een nationale en internationale context. Hoe linken de investeringen daaraan en aan de doelen van die organisaties? Dat vereist een bredere analyse.’ Volgens Jaap de Wilde is de nota vooral ‘laten we verder gaan met wat we al deden. Maar wat is de verbinding tussen je middelen en je diplomatieke ambities?’

Duyvesteyn: ‘Er zijn in het verleden een heleboel keuzen gemaakt. Juist op dit moment is het heel belangrijk om die keuzen nog eens tegen het licht te houden’. Zij prees de Verkenningen uit 2009 als een studie waarin Defensie wel een doorwrochte analyse had gemaakt en verschillende scenario’s en modellen voor de krijgsmacht op een rij had gezet. ‘We zien in de nota niet enig bewijs van een leercurve. Maar je kunt van je fouten leren, en van je ervaringen. In de nota is niet duidelijk omschreven hoe er een evaluatieproces op gang zou moeten komen om een vinger aan de pols te houden.’

De kritiek van de wetenschappers kwam een dag nadat de Commandant der strijdkrachten (CDS) Onno Eichelsheim goedgemutst de ‘mooie defensienota’ toelichtte in de Kamer. ‘Met die 5 miljard (verhoging van het defensiebudget, red.) kunnen we een heel eind komen, en ik denk dat ik als CDS ook gezegend ben dat ik daar invulling aan kan geven. Dat is in het verleden nog weleens anders geweest.’

Eichelsheim erkende dat de afstemming met andere departementen, inclusief Buitenlandse Zaken, beter had gekund (‘een persoonlijke les’) en dat het document in het begin door defensie zelf is opgesteld, ‘al hebben we ons wel rekenschap gegeven van alle documenten die er waren’.

Eindige middelen

Volgens Eichelsheim ligt de nadruk ligt op technologische vernieuwing en versterking van de operationele ondersteuning en gevechtskracht. Defensie wil de bestaande samenwerking met Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, België, Luxemburg en Noorwegen verdiepen.

Verzoeken om intensieve partnerschappen van landen langs de oostflank zoals als Roemenië en de Baltische staten, worden afgewezen, zei de CDS. ‘Ik denk dat we ons moeten beperken tot die landen die voor ons geografisch maar ook cultuur-wise…’ Vervolgens brak hij zijn zin af en stelde hij dat hij niet wilde zeggen dat die landen qua cultuur niet dicht bij Nederland liggen.

De keuze voor versterking van ‘zaken die we al hebben’, zoals luchtverdediging, komt volgens Eichelsheim omdat Nederland dit relatief makkelijk en snel kan uitbreiden, en zo ook lacunes vult die binnen de EU en Navo bestaan. Toen hem werd gevraagd waarom niet meer is ingezet op zware gevechtseenheden, ondanks de vraag van de Navo daarom, zei Eichelsheim dat deze keuze is gemaakt ‘omdat de middelen nu eenmaal eindig zijn’. Hij erkende dat hierover binnen de Navo ‘ongemak’ bestaat.

In Europa woedt al meer dan zes maanden een grote grondoorlog. Eichelsheim zei begin maart tegen de Volkskrant dat deze oorlog ‘geen gamechanger’ is van ‘o, nou moet ik de krijgsmacht anders gaan inrichten’. Hij is er nu wel voorstander van dat munitie ook nationaal geproduceerd wordt. ‘De industrie zal in staat moeten zijn om bij te plussen op het moment dat dat noodzakelijk is – wat mij betreft ook nationaal. (...) Als er een moment is waarop je aandelen moet nemen in de defensieindustrie dan is het nu.’