Wetenschappers: wereldbevolking krimpt eerder en sneller dan verwacht (en dat is goed én slecht nieuws)

De nieuwe prognose betekent niet dat de klimaatproblemen zich over een paar decennia vanzelf oplossen, benadrukken de onderzoekers. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Met extra inspanning van ontwikkelingsprogramma’s voor met name Afrika, kan de wereldbevolking zelfs al gaan dalen vanaf het jaar 2040. Op het hoogtepunt lopen er in dat geval 8,5 miljard mensen rond op aarde, waarna het aantal daalt tot 6 miljard tegen het einde van de eeuw. Momenteel telt de aarde 8 miljard bewoners.

Duitse en Scandinavische wetenschappers berekenden, in opdracht van de Club van Rome, een nieuwe, preciezere prognose van hoe de bevolking zich de komende eeuw ontwikkelt. De snellere daling zou betekenen dat de gevreesde bevolkingsexplosie die bioloog Paul Ehrlich in 1968 voorzag in zijn beroemde boek The Population Bomb op tijd wordt ontmanteld, schrijven de onderzoekers in een maandag verschenen rapport.

‘Of het precies deze cijfers worden, daarbij zou ik een slag om de arm houden’, reageert hoogleraar economische demografie Leo van Wissen van de Rijksuniversiteit Groningen desgevraagd. ‘Maar deze nieuwe studie vormt wel weer een bevestiging dat de bevolking naar alle waarschijnlijkheid niet zo hard zal gaan groeien als de VN voorspellen.’ Twee andere recente prognoses, een van het Oostenrijkse Wittgenstein Centrum voor Demografie en een van de Universiteit van Washington, kwamen ook al wat lager uit.

Economische groei

De nieuwe, lagere prognose komt doordat de opstellers nog meer gewicht toekennen aan economische groei. Die zorgt voor meer opleiding, slinkende man-vrouwverschillen en betere gezondheid. Stuk voor stuk factoren waarvan bekend is dat ze kleinere gezinnen tot gevolg hebben. Bovendien wijzen de onderzoekers erop dat de extreme armoede in vooral Afrika en Azië sneller afneemt dan verwacht.

‘We weten dat snelle economische ontwikkeling in lagelonenlanden enorme invloed heeft op het geboortecijfer’, aldus onderzoeksleider Per Espen Stoknes van de Noorse Handelshogeschool in een verklaring. ‘Geboortecijfers dalen als meisjes opleidingen gaan volgen, en vrouwen economisch gaan meetellen en toegang krijgen tot betere gezondheidszorg.’

Op het zuidelijk halfrond zal komende decennia al de omslag plaatsvinden van steeds meer naar steeds minder geboortes, verwachten de wetenschappers. In Europa en de Verenigde Staten blijft de bevolking min of meer stabiel, doordat de krimpende bevolking wordt aangevuld met migranten.

Onzekerheid

‘De grote onzekerheid zit echt bij Afrika, en misschien een beetje bij India’, tekent Van Wissen daarbij aan. Een kleine verandering in de grafieken, kan zich immers al snel vertalen naar honderden miljoenen aardbewoners meer of minder. ‘Een open vraag is bijvoorbeeld of economische groei zich in Afrika wel net zoals in Azië of Zuid-Amerika vertaalt naar minder geboortes.’

Als de nieuwe prognose uitkomt, betekent dat overigens niet dat de milieuproblemen op aarde straks vanzelf verdampen, benadrukken de auteurs. Het zijn immers nog altijd de rijkste mensen die het meeste consumeren. ‘Het grote probleem van de mensheid is niet zozeer overbevolking, maar luxeconsumptie van koolstof en biosfeer’, aldus mede-auteur Jorg Randers, een inmiddels gepensioneerde klimaatstrateeg die vijftig jaar geleden nog meeschreef aan het legendarische Club van Rome-rapport Grenzen aan de groei.

En bevolkingsafname zelf gaat ook niet zonder problemen, zoals veel westerse landen nu al ondervinden. Een krimpende bevolking zorgt immers voor vergrijzing, waarvoor de slinkende jongere generatie moet opdraaien, in zorg en in kosten.

Grote sprong

Bovendien voorzien de experts toenemende spanningen, omdat de verschillen tussen arm en rijk ook toenemen als de welvaart groeit. ‘Hoewel het scenario niet zal uitlopen op een grootschalige ecologische of klimaatinstorting, neemt de kans op regionale instorting in de decennia richting 2050 toe, wegens diepere sociale kloven, zowel in als tussen samenlevingen’, noteert het rapport ijzig. ‘Dit risico is vooral acuut in de meest kwetsbare, slecht bestuurde en ecologisch meest kwetsbare economieën.’

Met forse investeringen in armoedebestrijding, verduurzaming, vrouwenemancipatie en voedselzekerheid is veel van die ellende te voorkomen, schetst de Club in zijn optimistische scenario, genaamd ‘Grote sprong’. Dan zou de wereldbevolking al ruim vóór 2050 pieken. Zulke investeringen zijn geen ‘poging om een of ander onmogelijk te bereiken utropia te creëren’, benadrukt de groep, ‘ze zijn een essentieel fundament voor een veerkrachtige maatschappij onder enorme druk’.