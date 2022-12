Wetenschappers vinden clitoris van vrouwtjesslangen: ze blijken er zelfs twee te hebben

Een moccasinslang, een slangensoort waarbij een hemiclitoris is ontdekt. Beeld Getty

Dat ook vrouwtjesslangen over een genotsorgaan beschikken lijkt misschien niet meer dan logisch, maar was – in een onderzoeksveld dat vooral aandacht had voor mannelijke genitalia – nooit onomstotelijk vastgesteld. In een woensdag gepubliceerd onderzoek schrijven Australische en Amerikaanse biologen nu over hun ontdekking. De clitoris van vrouwtjesslangen is gevorkt, net als hun tong en de penis van mannetjesslangen.

Slangenonderzoeker Mátyás Bittenbinder, verbonden aan Naturalis en de Vrije Universiteit en niet betrokken bij het onderzoek, is ‘waanzinnig enthousiast’ over de studie. ‘Ik had dit zelf ook wel willen ontdekken’. Hij vindt het opvallend dat de ontdekking nu pas wordt gedaan. ‘We weten al lang dat slangen twee penissen hebben. En hagedissen, nauw verwant aan slangen, hebben ook een hemiclitoris.’

Makkelijk te vinden

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de hemiclitoris van een slang relatief makkelijk te vinden is. De onderzoekers ontleedden daarvoor negen slangensoorten uit verschillende delen van de wereld en troffen in elk exemplaar een hemiclitoris aan. De grootste, van een Mexicaanse moccasinslang, is 3 centimeter lang en 1,8 centimeter breed. De kleinste, van de Guatemalteekse melkslang, slechts 2,5 millimeter lang en 1,5 millimeter breed.

Alle gevonden clitorissen hebben gevoelige zenuwen en kunnen opzwellen, maar in tegenstelling tot de hemipenissen van hun mannelijke partners beschikken de geslachtsorganen van vrouwtjesslangen niet over stekels en haakjes. Dat de geslachtsorganen van slangen in tweeën gedeeld zijn, heeft volgens Bittenbinder een simpele reden: ‘Ze hebben een staart, die maakt het lastig om seks te hebben als je maar één penis hebt. Met hun dubbele penis kunnen ze er beter bij, en kan er ook nog eens eentje afbreken.’

Plezier in seks

Grote vraag is of de clitoris van de slang vooral een nuttig orgaan is, of dat het erop wijst dat slangen ook plezier hebben in seks. De onderzoekers vermoeden dat laatste, maar kunnen dat nog niet bewijzen. ‘Als je het mij voor deze studie had gevraagd, zou ik hebben gezegd dat slangen alleen seks hebben om zich voort te planten’, zegt Bittenbinder. ‘Nu twijfel ik, maar ik denk alsnog dat het vooral functioneel is: zo kan het vrouwtje zich ontspannen tijdens de seks.’

Waarom biologen de slangenclitoris niet eerder gevonden hebben, weet Bittenbinder niet. ‘Er zou een taboe op rusten, maar dat was in de vorige eeuw misschien zo. Tegenwoordig kan ik me dat moeilijk voorstellen.’

Eerdere onderzoekers zagen de hemiclitorissen van slangen wel, maar vermoedden dat het onderontwikkelde penissen waren van intersekse slangen. Dat noemt Bittenbinder ‘een beetje een makkelijke conclusie’, die nu dus ook incorrect blijkt.