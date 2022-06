Wetenschappers massaal in de bres voor belaagde Jaap van Dissel, maar of het zin heeft is een tweede

Jaap van Dissel, voorzitter van het Outbreak Management Team, en Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie) in december tijdens een update over het coronavirus in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het gebeurde voor zover valt na te gaan niet eerder dat zo’n grote en zware groep wetenschappers – onder wie de rectoren en decanen van alle Nederlandse universiteiten – zich expliciet uitspreekt over de gang van zaken in het parlement. Maar de maat is wat de geleerden betreft vol. ‘Helaas was dit geen incident, maar een zoveelste overtreffende trap in belediging van wetenschappers door een bepaald deel van het parlement’, aldus de academici in een open brief, vandaag in de Volkskrant. Onder hen prominenten als oncoloog René Bernards en ‘parkinsonprofessor’ Bas Bloem, maar ook bekende critici van de OMT-koers, zoals econoom Arnoud Boot en NWO-directeur Marcel Levi.

In het parlement, maar ook daarbuiten, is sprake van ‘dagelijkse ophitsing’ tegen de wetenschap, aldus de groep. Aan ondertekenaars geen gebrek, vertelt arts-microbioloog Marc Bonten (UMC Utrecht), die met viroloog en mede-OMT-lid Marion Koopmans (Erasmus MC) het initiatief nam voor de brief. ‘Blijkbaar appelleert dit enorm aan iets wat breed leeft.’

Angst zaaien en paniek creëren

Het is niet alleen Forum voor Democratie dat wetenschappers schoffeert, benadrukt Bonten. ‘We noemen geen namen of partijen, al denk ik dat iedereen wel een idee heeft wie we bedoelen. Dit speelt al twee jaar. In Kamerdebatten is de toon steeds agressiever en beledigender naar wetenschappers toe. Met in het bijzonder het voortdurende inhakken op de persoon van Jaap van Dissel.’

Zo betichtte onafhankelijk Kamerlid Wybren van Haga het OMT van ‘angst zaaien en paniek creëren om de boostercampagne een zet te geven’, verweet PVV’er Fleur Agema Van Dissel ‘geen boodschap te hebben aan de feitelijke gebeurtenissen rond corona’ en noemde Geert Wilders hem ‘het vriendje’ van Mark Rutte.

‘Heel begrijpelijk. Je moet voor jezelf opkomen als de politiek daar zelf niet toe in staat blijkt’, reageert desgevraagd hoogleraar politicologie Tom van der Meer (UvA), zelf niet gevraagd om zijn handtekening. Hij betwijfelt echter of de brief veel zal helpen: ‘Wie hier baat bij hebben, zijn helaas juist de schreeuwers op de flanken, die de aandacht proberen te krijgen.’

Heilig verklaard

Het diepere probleem, vindt Van der Meer, is dat het kabinet de OMT-adviezen destijds ‘heilig’ verklaarde. ‘De regering is er om normatieve afwegingen te maken, maar is die rol uit de weg gegaan. Door te suggereren dat de politieke keuzes volledig zijn ingegeven door wetenschappelijk advies, zijn de adviseurs in de wind gezet.’ Zo werd de wetenschap vanzelf meegezogen in het politieke spel.

‘Als wetenschapper word je gepolitiseerd, enerzijds door Van Meijeren, maar anderzijds ook door de regering. Het diepere probleem is dat de politiek zichzelf aan het uithollen is: het midden bestuurt, de flanken roepen. In die dynamiek worden neutrale organisaties eromheen, zoals het RIVM of het OMT, de politiek in getrokken.’

Hoewel Van Meijeren tijdens het Kamerdebat van vorige week werd afgekapt door invallend Kamervoorzitter Martin Bosma, kon hij Van Dissel minutenlang uitmaken voor ‘corrupt’ en een ‘leugenaar’ die ‘zo spoedig mogelijk vervangen moet worden’. Aanleiding was de onthulling, door Nieuwsuur en onder meer de Volkskrant, dat Van Dissel soms op verzoek van ambtenaren kleine wijzigingen aanbracht in OMT-adviezen.

‘Maar corruptie is toch echt wat anders’, zegt Bonten. ‘De strekking van onze adviezen werd hierdoor op geen enkele manier veranderd. Je kunt dan net zo goed met de vinger naar het hele OMT wijzen, want we hebben dit met veertig leden prima gevonden.’