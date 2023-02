Wet die bedrijven verplicht tot duurzaam ondernemen roept weerstand op

De aanleg van het kunstmatige eiland Punta Pacifica in Panama-Stad, uitgevoerd door het Nederlandse bedrijf Boskalis. Boskalis dreigde Nederland te verlaten vanwege de wet. Beeld Boskalis

Wat is de bedoeling van het wetsvoorstel?

Ligt er kleding in je winkel die door kinderhanden is gemaakt, zitten er bloedmineralen in de electronica of bevat een voedingsproduct palmolie waarvoor illegaal bos is gekapt? Nederlandse bedrijven met meer dan 250 werknemers kunnen de schuld niet langer zomaar afschuiven op onderaannemers of toeleveranciers die er elders in de wereld een potje van maken.

Dat beoogt althans een wetsvoorstel voor verantwoord ondernemen, oorspronkelijk in 2021 ingediend. SP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66 en Volt hebben zich achter deze Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen geschaard.

Komt deze initiatiefwet erdoor, dan moeten Nederlandse bedrijven zélf in het oog houden of er ergens in hun aanvoerketen misstanden plaatsvinden. Ze moeten proberen deze problemen aan te pakken en hierover rapporteren in hun jaarverslagen. Due diligence, heet dat principe.

In verschillende sectoren zijn al convenanten gesloten met de belofte om mensenrechten en het milieu strakker in de gaten te houden, maar dat betreft slechts een fractie van de bedrijven. Bovendien verschillen de afspraken. De nieuwe wet moet een eenduidige standaard zetten.

Kan dit niet veel beter in Europees verband worden georganiseerd?

Dat zeggen ook critici, waaronder werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Brussel werkt hier al aan. Dat moet voorkomen dat per lidstaat verschillende regels gelden, waardoor Europese bedrijven te maken krijgen met verschillende regels en telkens met andere eisen aankloppen bij buitenlandse partijen.

De indieners van het wetsvoorstel wijzen erop dat het nog jaren kan duren voordat zo’n Europese wet erdoor is. Bovendien hopen ze dat een Nederlandse wet als voorbeeld kan dienen en tot ambitieuzere Europese wetgeving kan leiden. De Europese regels kunnen namelijk een stuk minder streng uitvallen dan wat de zes Nederlandse partijen voor ogen hebben, mede nu in Brussel een stevige lobby van het bedrijfsleven op gang is gekomen.

Kan de baas van een bedrijf in de gevangenis belanden als een onderaannemer in een ander land de fout in gaat?

Met dat scenario schermen sommige tegenstanders van het wetsvoorstel. In theorie kan het. Alleen moet daarvoor niet alleen iets ernstig misgaan in de keten, het bedrijf moet ook nalaten dat te melden. Een misstand verzwijgen kan worden aangemerkt als ‘economisch delict’, waarna strafrechtelijke vervolging mogelijk is. Bovendien, schrijven de opstellers van de initiatiefwet, moet er sprake zijn van ‘herhaalde overtredingen’. Tot de sancties behoren boetes, taakstraffen en celstraf tot zes maanden.

‘Er zijn veel beelden geschetst die niet kloppen, waardoor de zorgen toenemen’, zei Kamerlid Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), een van de opstellers van de wet, eerder tegen de Volkskrant. Ze wees erop dat ondernemers nu al straffen kunnen krijgen als ze financiële informatie verzwijgen en dat dit pas één keer is voorgekomen. Dat was toen een aantal oud-bestuurders van een failliete onderneming hier een boete van maximaal 20 duizend euro voor kreeg.

Komt het wetsvoorstel erdoor?

Dat is zeer de vraag, zeker in de huidige vorm. Regeringspartijen VVD en CDA hebben zich ertegen gekeerd en RTL Nieuws meldde woensdag dat het kabinet er niet mee uit de voeten kan. In gesprek met de indieners van de wet zouden de ministers Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Micky Adriaansens van Economische Zaken (beiden VVD) vorige week hebben gezegd de huidige initiatiefwet niet uit te zullen voeren.

Het voorstel kan ertoe leiden dat Nederlandse bedrijven te maken krijgen met strengere regels dan in omringende landen, zegt Adriaansens. Volgens de minister dreigt het Nederlandse bedrijfsleven op achterstand te worden gezet. ‘Daarnaast wil het kabinet niet dat bedrijven straks verantwoordelijk zijn voor zaken waar zij geen invloed op hebben, bijvoorbeeld het productieproces bij toeleveranciers.’

RESERVE ALINEA voor als laatste vraag vervalt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zien tegenstanders nog andere pijnpunten?

Ook een paragraaf over broeikasgassen leidt bij werkgeversorganisatie VNO-NCW tot zorgen. Volgens de initiatiefwet moeten bedrijven én hun toeleveranciers voor 2030 hun uitstoot met 55 procent terugdringen ten opzichte van 1990. Dat oogt in lijn met de Europese afspraken waar het kabinet zich aan wil houden, met één belangrijk verschil: in die afspraken gaat het om een gemiddelde van 55 procent. Als het ene bedrijf wat sneller gaat, kan de ander wat langzamer, bijvoorbeeld in industrieën waarin verduurzamen relatief moeilijk is. Die manoeuvreerruimte geeft dit wetsvoorstel niet.