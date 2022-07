Wet belemmert scholen in nieuwbouwwijken: ‘We worden gedwongen te concurreren’

Marjan van den Haak op de plek waar de nieuwe Utrechtse woonwijk Groenewoud is gepland, en waar volgens haar ook een basisschool nodig is. Beeld Raymond Rutting/VK

Initiatiefnemers voor een nieuwe school moeten sinds een wetswijziging, vorig jaar juli, door middel van handtekeningen of marktonderzoek aantonen dat er genoeg animo is. Hiervoor kunnen ouders worden benaderd die in een straal van 6 kilometer van de plek wonen waar de beoogde basisschool komt te staan, voor een middelbare school is dat 15 kilometer.

Maar in wijken die in aanbouw zijn, woont vaak nog bijna niemand. Daarmee ontbreekt het aan gegadigden om aan deze eis te voldoen. ‘We zouden in de wijken eromheen kunnen werven’, zegt Anko van Hoepen, voorzitter van het college van bestuur van Stichting Primair Onderwijs (SPO) Utrecht, dat vorig jaar een aanvraag indiende voor Kindcentrum Cartesius, een basisschool met geïntegreerde kinderopvang in de wijk in aanbouw Cartesiusdriehoek (2.800 woningen). ‘Maar dat willen we niet, want dan gaan we concurreren met bestaande scholen.’

Afwijzing

Afgelopen mei ontving zijn bestuur een afwijzing van Onderwijsminister Dennis Wiersma. De Onderwijsinspectie, die de plannen beoordeelt, had inhoudelijk niets aan te merken op de plannen van het kindcentrum. Ook de gemeente Utrecht was akkoord: in een zienswijze, verstuurd aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo, die de aanvragen voor nieuwe scholen behandelt), stelt de gemeente dat uit leerlingenprognoses blijkt dat de school bestaansrecht heeft.

Dat het plan voor de school toch werd afgewezen, kwam doordat dat op één punt niet aan de wet voldeed: er was niet aangetoond dat er voldoende animo was voor de school, door middel van ouderverklaringen of marktonderzoek. Dit laatste is wel geprobeerd, maar de bureaus die hiervoor werden benaderd, weigerden de opdracht. Ze vonden dat ze geen betrouwbare prognoses konden maken voor een school in een wijk waar nog geen mensen wonen.

Een ander initiatief in Utrecht, Kindcentrum Groenewoud, ontving om dezelfde reden een afwijzing. Ook deze school zou komen te staan in een wijk (Groenewoud, nabij het huidige Papendorp) die nog in aanbouw is. Daar worden in totaal 3.500 woningen gerealiseerd. Uitgaande van de leerlingenprognoses zou er animo zijn voor een grote school, met 24 klassen en ten minste vier kinderopvanggroepen. De gemeente Utrecht bevestigt dit in haar zienswijze en heeft de school ook opgenomen in haar bouwplannen.

Vriendjes maken

Maar nu ziet het er dus naar uit dat de school er niet gaat komen. ‘Dat betekent dat kinderen gedwongen zouden worden om naar scholen verderop te gaan’, zegt Marjan van den Haak, bestuursvoorzitter van Wijs!, de stichting die het initiatief voor Groenewoud heeft ingediend. ‘Terwijl een van onze belangrijkste uitgangspunten is dat we kinderen de kans willen geven om vriendjes in de buurt te maken.’

Ouders zullen bovendien de auto in worden geduwd als ze een flinke afstand moeten overbruggen om hun kind straks naar school te brengen, vervolgt Van den Haak. ‘Terwijl Groenewoud juist een autoluwe wijk wordt, wat past binnen de plannen van de gemeente om de stad te verduurzamen en te vergroenen.’

Nu een permanente locatie voorlopig niet in zicht is, bekijkt Van den Haak de mogelijkheden voor het oprichten van een tijdelijke vestiging op een al bestaande school in de buurt (een zogeheten dislocatie). Ideaal is dat niet. ‘Het starten van zo’n locatie kost ons, door de jaren heen, zeven ton; geld dat bedoeld is voor andere scholen binnen onze stichting.’

Daar komt bij dat het een ingewikkeld proces kan zijn om een dislocatie vervolgens te verzelfstandigen. ‘Ik heb dit proces net doorlopen voor de grootste basisschool in Nederland, gevestigd in Utrecht’, zegt Van den Haak. ‘Dit heeft tien jaar geduurd.’

Ook Anko van Hoepen, bestuursvoorzitter van SPO Utrecht, gaat een dislocatie opzetten. Daarbij is haast geboden, de eerste huizen in Cartesiusdriehoek worden naar verwachting begin volgend jaar opgeleverd. ‘Je wilt kinderen meteen wat bieden op de nieuwe plek waar ze komen te wonen. Anders gaan ze naar scholen in de buurt, waarna je ze vervolgens weer van die scholen wegtrekt. Dat past ons niet.’

Bezwaar aangetekend

Beide schoolbestuurders hebben bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van de minister en overwegen gerechtelijke vervolgstappen als dit niets oplevert. Tegelijkertijd hebben ze een nieuwe aanvraag ingediend. Zinloos, zo weten ze, maar ze willen een signaal afgeven. ‘We vinden dat de wet moet worden aangepast. Deze weeffout moet eruit’, zegt Van Hoepen.

Het ministerie van Onderwijs stelt in een reactie dat ook scholen in nieuwbouwwijken in de gelegenheid zijn om middels ouderverklaringen of marktonderzoek de belangstelling onder ouders aan te tonen. Dat hiermee de concurrentie tussen scholen wordt aangewakkerd, weerspreekt de woordvoerder. ‘Scholen kunnen zich onderscheiden door een bepaalde focus aan te brengen. Wanneer de focus voldoende afwijkt van het bestaande aanbod in de omgeving, dan zal van daadwerkelijke concurrentie geen sprake zijn. Er is dan behoefte aan die nieuwe school, die dus juist een gat opvult voor bepaalde ouders.’

Op dit moment is er geen aanleiding om de regels voor scholen in nieuwbouwwijken aan te passen, aldus de woordvoerder. Wel wordt de wet de komende vijf jaar gemonitord. In het kader hiervan zal ministerie na de zomer in gesprek gaan met gemeenten, om te onderzoeken hoe hun rol in de stichtingsprocedure van een school kan worden versterkt.