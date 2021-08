Westerse leiders roepen op tot klimaatactie: ‘Het is code rood’

De nagenoeg drooggevallen Parana-rivier in het door droogte geteisterde Rosario, Argentinië, 29 juli 2021. Beeld AP

Al in 2030 dreigt de aarde anderhalve graad warmer te zijn, een decennium eerder dan verwacht. Dat staat in een maandag verschenen rapport van het IPCC, het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties.

Vooral westerse leiders lieten zich luidkeels horen in reactie op het alarmerende rapport, waarin staat dat de aarde in rap tempo opwarmt, de zeespiegel snel stijgt en extreme regen en droogte steeds vaker voorkomen. ‘Alle grote economieën moeten in dit kritieke decennium overgaan op een agressief klimaatbeleid’, zei John Kerry, de Amerikaanse speciale presidentiële gezant voor het klimaat.

De Britse premier Boris Johnson sprak de hoop uit dat het rapport een ‘wake-upcall zal zijn voor de wereld om nu actie te ondernemen voordat we elkaar in november in Glasgow ontmoeten op de cruciale COP26-top’. Ook Frans Timmermans, eurocommissaris voor de Green Deal, vestigt zijn hoop op die top. ‘Dat moet het moment zijn dat de wereld ‘genoeg’ zegt’, verklaarde hij.

Trage wending

In het Akkoord van Parijs, de heilige schrift van het klimaatbeleid, staat de wereldwijde streefwaarde duidelijk omschreven: de opwarming moet beperkt blijven tot ruim beneden twee graden en liever nog tot anderhalve graad. Een doelstelling voor de vermindering van broeikasgassen in de atmosfeer is er ook, maar die is een stuk vager omschreven. Toch zijn de meeste landen sinds 2015 niet stil blijven zitten. Als een traag containerschip is de wereld bezig een wending in te zetten naar een duurzamere manier van leven.

De grote vraag is of die beweging snel genoeg gaat om een ramp te voorkomen. ‘Wat mij pessimistisch maakt, is dat de wereldwijde uitstoot nog steeds stijgt’, zegt Michel den Elzen, die de effecten van de internationale klimaatplannen doorrekent bij het Planbureau voor de Leefomgeving. ‘Alleen vorig jaar zag je even een daling, maar dat was tijdelijk door corona. In China en India blijven de emissies stijgen en in Europa en de VS gaat de daling niet snel genoeg.’

Soms ziet Den Elzen reden voor optimisme. ‘De langetermijnplannen zijn veelbelovend’, zegt hij. ‘Steeds meer landen, waaronder die van de EU, de VS en China, willen rond 2050 een uitstoot hebben van netto nul. Wat ook helpt, is dat de prijs van wind- en zonne-energie steeds lager is.’

Nieuwe plannen

De 195 landen van het Akkoord van Parijs spraken af dat ze hun klimaatplannen elke vijf jaar zouden bijstellen. Daarbij is in theorie sprake van een ‘opvoermechanisme’: het is alleen toegestaan om steeds een beetje ambitieuzer te worden. De top van Glasgow, oorspronkelijk gepland in 2020 maar door corona uitgesteld tot 2021, is het eerste moment waarop de landen nieuwe plannen moesten inleveren.

De Europese Unie scherpte de doelstelling aan, van 40 naar 55 procent minder broeikasgasuitstoot in 2030. In de VS ging onder president Joe Biden een nieuwe wind waaien, met als gevolg dat ook daar een vermindering van 50 tot 52 procent in 2030 het streven werd. China en India hebben ambitieuzere plannen toegezegd, al hebben ze nog niets ingeleverd. Maar de grootmachten Brazilië en Rusland bewegen juist de andere kant op: ze mikken op een hogere uitstoot dan vijf jaar geleden.

Zullen ze zich laten overtuigen door de woorden van António Guterres, de Portugese secretaris-generaal van de Verenigde Naties? ‘Het is code rood voor de mensheid’, zei hij. ‘Dit rapport moet het einde inluiden van kolen en fossiele brandstoffen voordat ze onze planeet vernietigen.’

Zoals het vorige IPCC-rapport, uit 2013, een opmaat vormde tot het Akkoord van Parijs, zo ligt er nu wellicht een Akkoord van Glasgow in het verschiet.