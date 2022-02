Westerse landen zien geen bewijs voor terugtrekking deel Russische troepen bij Oekraïne

Op deze foto, genomen uit een video die op dinsdag 15 februari 2022 door de persdienst van het Russische ministerie van Defensie is geleverd, keren Russische legertanks keren terug naar hun permanente basis. Beeld AP

‘Wij hebben tot nu toe geen enkel bewijs gezien van een terugtrekking’, aldus Wallace op de Britse radio. De minister zei dat Moskou moet worden beoordeeld op zijn daden om tot de-escalatie over te gaan en niet op wat het beweert. Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie zei in Straatsburg dat de lidstaten van de Navo nog concrete bewijzen moeten zien dat een gedeeltelijke terugtrekking sinds dinsdag inderdaad gaande is.

‘We zagen gisteren tekenen van hoop, maar nu moeten die woorden gevolgd worden door daden’, aldus Von der Leyen. Ze zei dat de Russen snel moeten aantonen dat ze inderdaad met een de-escalatie bezig zijn om zo een oorlog te voorkomen. Volgens Von der Leyen geeft het Kremlin nu tegenstrijdige signalen af over zijn bedoelingen met Oekraïne.

De pessimistische woorden van het tweetal komen nadat de Amerikaanse president Joe Biden dinsdag had gezegd dat Washington de Russische terugtrekking van een deel van de soldaten nog niet kon bevestigen. ‘Zij bevinden zich nog in een dreigende positie’, aldus Biden over de enorme Russische troepenmacht die Oekraïne heeft ingesloten.

‘No evidence’ of Russian troops withdrawing from Ukraine border. Western officials say military build-up is continuing, latest from The Times on Ukraine crisis here https://t.co/avnHIaWOU8 — Larisa Brown (@larisamlbrown) 15 februari 2022

Nieuwe video

Ook Canada betwijfelt of een Russische terugtrekking gaande is. De Canadese minister van Defensie Anita Anand zei woensdag dat het aantal Russische soldaten bij de grens met Oekraïne juist toeneemt. Dit laatste bevestigde Navo-topman Jens Stoltenberg. Hij riep Rusland vlak voor een vergadering van Defensie-ministers van de lidstaten op aan te tonen dat een deel van de soldaten inderdaad het grensgebied verlaat.

‘Het valt nog te bezien of er een Russische terugtrekking gaande is’, aldus Stoltenberg. ‘Wat we zien is dat ze het aantal militairen hebben verhoogd en er zijn nog meer troepen op komst. Dat we soldaten in beweging zien, van gevechtstanks, bevestigt niet dat er een echte terugtrekking is.’

Rusland bracht woensdag een nieuwe video naar buiten om te bewijzen dat wel degelijk een deel van de militairen langs de grens met Oekraïne wordt weggehaald. Te zien is hoe een colonne tanks en pantserwagens over een spoorwegbrug de Krim verlaat na een oefening. Volgens Moskou zal een deel van deze militairen terugkeren naar hun bases elders in het land.

"A retreat by either side would be perceived as a loss of face, a sign of weakness and an involuntary invitation to opponents to step up the pressure," writes Andrei Kortunovhttps://t.co/uA9zzgfJ8U — The Moscow Times (@MoscowTimes) 16 februari 2022

Oefeningen

Op dinsdag maakte Rusland bekend dat een deel van de militairen uit het Zuidelijke- en Westelijke Militaire-district wordt teruggetrokken. Ook toen werd een video door het ministerie van Defensie vrijgegeven om de terugtrekking aan te tonen.

Volgens de VS en Oekraïne bevinden zich zo’n 130 duizend Russische militairen aan de grens met Oekraïne. Belarus maakte woensdag bekend dat de Russische militairen die nu grootschalige oefeningen houden in het land, niet in het land zullen blijven. De oefeningen, waaraan zo'n 30 duizend Russische soldaten deelnemen, worden zondag beëindigd.

‘Geen enkele soldaat, eenheid of wapen zal achterblijven op het grondgebied van Belarus als de oefeningen met Rusland zijn afgelopen', zei minister van Buitenlandse Zaken Vladimir Makei in Minsk. Als Moskou deze militairen inderdaad terugstuurt naar hun bases in het oosten van Rusland, dan kan het een belangrijke aanwijzing zijn dat het Kremlin niet meer aanstuurt op een invasie van Oekraïne.

In de afgelopen weken werd de vrees steeds groter in het Westen dat Rusland de militairen in Belarus zou gebruiken voor onder andere een snelle opmars richting de Oekraïense hoofdstad Kiev. Vooral de Navo luidde de noodklok over de aanwezigheid van zoveel Russische militairen in het buurland, een bondgenoot van Moskou.