Westerse landen weerstaan druk VS: Huawei mag toch 5G-netwerken aanleggen

Een Huawei-billboard op een conferentie in Beijing. Beeld VCG via Getty Images

Verenigde Staten stookten de afgelopen maanden het wantrouwen tegen het Chinese Huawei op tot grote hoogten. Het telecombedrijf zou kunnen spioneren en saboteren voor de Chinese staat. Japan, Australië en Nieuw-Zeeland besloten hierop Chinese bedrijven te weren bij de aanleg van 5G-netwerken, een nieuwe generatie sneller mobiel internet. GroenLinks riep op dit voorbeeld te volgen: ‘geen 5G van Huawei’. Nu bondgenoten hun eigen conclusies trekken, kentert het beeld.

The Financial Times meldde maandag dat een ban op Huawei volgens het Nationale Centrum voor Cyberveiligheid onnodig is in het Verenigd Koninkrijk. Risico’s zouden beheersbaar zijn met goede beveiligingsmaatregelen. De Britse krant baseert zich op twee anonieme bronnen die kennis hebben van een nog ongepubliceerd onderzoeksrapport van de dienst.

Eveneens maandag liet premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland weten dat haar land een eerder besluit om Chinese telecombedrijven te weren heroverweegt. Eerder deze maand besloot de Duitse regering om niet over te gaan tot een ban op Huawei en andere Chinese telecombedrijven. Wel stellen het Federale Netwerkagentschap en het Federale Bureau voor Informatiebeveiliging nieuwe regels op voor de aanleg van 5G-netwerken. Mogelijk pakken ze Huawei daarin op andere manieren aan.

Bedreiging

De VS willen dat hun bondgenoten Huawei zoveel mogelijk buiten de deur houden. Afgelopen weekeinde nog noemde vice-president Mike Pence Huawei en andere Chinese telecombedrijven ‘een bedreiging’ en riep hij bondgenoten op ‘elk bedrijf af te wijzen dat de integriteit van onze communicatietechnologie en onze nationale veiligheidssystemen aantast’.

Dat landen dit advies niet zomaar overnemen, getuigt van een ‘barstje’ in de vertrouwensrelatie tussen de VS en zijn bondgenoten, zegt veiligheidsexpert Sico van der Meer van het Clingendael Instituut. Zeker in het geval van het Verenigd Koninkrijk, onderdeel van de Five Eyes-inlichtingenalliantie met de VS. ‘Dit gaat om forse beschuldigingen aan het adres van Huawei. En dan zeggen je nauwste bondgenoten: leuk, maar wij besluiten zelf een analyse te doen.’

De Five Eyes-inlichtingenalliantie bestaat uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. De vijf verzamelen wereldwijd informatie en delen die met elkaar.

De Amerikanen stellen dat Huawei zich schuldig maakt aan spionage door via ‘achterdeurtjes’ data te dupliceren en weg te sluizen. Het zou zelfs mogelijk zijn om netwerken plat te leggen. Het telecombedrijf zou onder invloed staan van het Chinese regime. China heeft een slechte naam als het gaat om economische spionage, zoals het stelen van technologieën. Bewijs dat Huawei en consorten zulke achterdeurtjes inbouwen, openbaarden de VS nooit.

Aangescherpte beveiliging

Eerder hamerden netwerk- en veiligheidsexperts in de Volkskrant op het belang van grondige beveiliging en controle van netwerkapparatuur, overigens ook bij niet-Chinese bedrijven. Het lijkt er volgens Van der Meer op dat zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk die weg van aangescherpte beveiliging verkiest boven een regelrechte ban, al zijn politieke besluiten nog niet genomen. ‘Ze lopen in elk geval niet klakkeloos achter de VS aan.’

Dat andere landen kennelijk geen groot gevaar in Huawei zien, wakkert volgens Van der Meer de veelgehoorde beschuldiging aan dat de VS een geopolitiek spel spelen. Dat de waarschuwingen vooral bedoeld zijn om Chinese bedrijven schade te berokkenen in de handelsoorlog tussen de VS en China. Van der Meer: ‘Er is maar één manier om die geluiden te doen verstommen: de VS moeten bewijs op tafel leggen dat Huawei inderdaad spioneert.’

Premier Mark Rutte (links) met de oprichter van Huawei, Zhengfei Ren (midden), tijdens een bezoek aan het Chinese bedrijf. Beeld ANP

Landen die Huawei weren, lopen zelf ook risico op economische schade. Eind vorige maand werd bekend dat Deutsche Telekom vreest dat een ban op Huawei twee jaar vertraging oplevert bij de aanleg van 5G. Omdat 5G deels op bestaande apparatuur wordt gebouwd, zou een ban op Huawei inhouden dat hun apparatuur ook uit bestaande netwerken moet. Bronnen in de Nederlandse telecomwereld bevestigen dat het rigoureus uitbannen van Huawei kan leiden tot vertraging van 5G en extra kosten.

Het kabinet komt dit voorjaar met een China-strategie. Dan zal blijken hoe Nederland zal omgaan met Chinese telecombedrijven.