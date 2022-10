Westerse landen vastberaden in voornemen Oekraïne desnoods jaren te blijven steunen

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin met zijn Oekraïense ambtgenoot Oleksii Reznikov, woensdag in Brussel. Beeld EPA

Austin zei dat de ‘kwaadaardigheid en wreedheid’ van Ruslands recente aanvallen op burgers en civiele infrastructuur de vijftig landen nog meer verenigd hebben en gesterkt in hun voornemen om Oekraïne te blijven helpen. Hij prees in het bijzonder Duitsland, dat de zending van Iris-T-systemen versnelt en Duitsland, Denemarken en Noorwegen die gezamenlijk investeren in de Slowaakse industriële capaciteit om houwitsers te produceren.

De hoogste Amerikaanse generaal, Mike Milley, legde uit dat ook inzake luchtverdediging landen ‘zo snel mogelijk’ bijspringen. Hij legde uit dat luchtverdediging bestaat uit systemen die opereren op drie hoogteniveaus en zoveel mogelijk geïntegreerd moeten werken. Milley zei dat het Oekraïne tot nu toe goed lukt met zijn eigen luchtverdediging om Rusland dominantie in de lucht te onthouden. Hierdoor kunnen Russische gevechtsvliegtuigen (die geregeld worden neergeschoten) hun grondoperaties niet goed ondersteunen.

Er zijn volgens Milley genoeg luchtverdedigingssystemen in de wereld – ‘oudere systemen, maar behoorlijk effectief’ – om Oekraïne beter te kunnen verdedigen; maar ze moeten bijeengebracht worden, Oekraïense militairen moeten er op getraind worden en deze systemen moeten met elkaar en met radarsystemen verbonden worden in de bevelslijn. ‘Het is technisch behoorlijk ingewikkeld, maar het is te doen en dat is wat we willen doen.’

Nederland levert raketten

Een van de geschikte systemen die Milley noemde is het Patriot-luchtverdedigingssysteem waarover Nederland beschikt – maar waar het vooralsnog over zwijgt. Minister van Defensie Kajsa Ollongren kondigde in Brussel wél aan dat Nederland ‘zo spoedig mogelijk’ Oekraïne voor 15 miljoen euro raketten zal leveren ‘voor een door een bondgenoot geleverd lucht- en raketverdedigingssysteem’. Nederland doet geen publieke uitspraken meer over wapensteun – behalve als het dat wel doet (zoals eerder ook bij de pantserhouwitsers).

Over de ratio hiervan staat in een Kamerbrief: ‘Het kabinet kiest voor gedeeltelijke openbaarmaking van deze bijdrage, als signaal naar Rusland in het licht van de recente Russische aanvallen op Oekraïne.’ Dat Nederland raketten levert voor door de VS te leveren Nasams-luchtafweersystemen meldt Ollongren niet, maar haar collega Austin noemde precies deze steun van enkele landen inspirerend. Een maand geleden meldde Ollongren voor de steun tot dan toe een vervangingswaarde van meer dan 500 miljoen.

Ondertussen bestookte Rusland woensdag opnieuw steden in het zuiden en oosten van Oekraïne vanuit de lucht. In de plaats Avdiivka, waar onder meer een drukke markt werd getroffen, vielen volgens plaatselijke autoriteiten 7 doden en 8 gewonden. Volgens Kyiv is recent eenderde van de Oekraïense energiefaciliteiten geraakt.

Kerncentrale zonder stroom

De kerncentrale van Zaporizja zat woensdag, na een raketinslag op een elektrisch onderstation, voor de tweede keer in vijf dagen enige tijd zonder elektriciteit. De Oekraïners slaagden er na acht uur in de enige elektriciteitsverbinding met de centrale weer te herstellen. Tijdens de onderbreking liepen de kritieke veiligheidssystemen van de centrale op dieselgeneratoren.

Donderdag ontmoet president Poetin zijn Turkse collega Erdogan. Een adviseur van Poetin, Joeri Oesjakov, zei woensdag dat waarschijnlijk wordt gesproken over de plannen voor een diplomatieke oplossing van de oorlog. ‘Een heel interessante en, hoop ik, nuttige discussie wacht ons’, aldus Oesjakov.

De uitspraken wijzen erop dat Rusland – na recente nepreferenda en de ‘aansluiting’ van veroverde gebieden in Oekraïne bij Rusland – niet vies is van een regeling waarbij deze illegale gang van zaken internationaal wordt beklonken. De kans daarop is overigens nihil, omdat Oekraïne terrein terugwint op het slagveld en Poetin zelf, met zijn illegale annexaties, de deur naar betekenisvolle onderhandelingen hard heeft dichtgeslagen.