Westerse landen trekken zich terug, Oekraïeners op zichzelf aangewezen

Amerikaanse militairen die onlangs zijn gestationeerd in Polen zetten een kamp op bij de stad Mielic in het zuidwesten van het land, niet ver van de Oekraïense grens. Beeld AP

Onder meer Nederland en Duitsland volgden dit weekend het Amerikaanse voorbeeld door het meeste ambassadepersoneel te evacueren en burgers aan te raden te vertrekken. De VS en het Verenigd Koninkrijk trekken ook medewerkers terug van de OVSE-waarnemingsmissie bij de frontlinie in Oost-Oekraïne. Buurlanden van Oekraïne bereiden zich voor op een vluchtelingenstroom.

Het Nederlandse kabinet roept mensen op om Oekraïne te verlaten ‘nu er nog commerciële vluchten beschikbaar zijn’. KLM heeft alle vluchten geannuleerd, maar andere luchtvaartmaatschappijen vliegen nog wel. Israëlische maatschappijen hebben op verzoek van de Israëlische regering het aantal vluchten opgevoerd om zo veel mogelijk staatsburgers op te halen.

Russische topambtenaren – president Poetin zelf niet – ontkennen in alle toonaarden aanvalsplannen te hebben. Sergej Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, beschuldigde de VS dit weekend van ‘een propagandacampagne’. Poetins buitenlandadviseur Joeri Oesjakov zei dat ‘de hysterie haar hoogtepunt heeft bereikt’.

Maar Rusland weigert een verklaring te geven voor de omsingeling van Oekraïne door meer dan 100 duizend militairen, artilleriesystemen en marineschepen. Als lidstaat van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is Rusland verplicht om binnen 48 uur te reageren op een verzoek om uitleg voor ‘ongewone militaire activiteiten’. Die termijn verstreek zondag.

Separatistengebieden

Het Russische parlement, dat wordt aangestuurd door het Kremlin, besluit naar eigen zeggen maandag over een voorstel om twee separatistengebieden in Oost-Oekraïne te erkennen als onafhankelijke staten. Daarmee zou Rusland het vredesproces afbreken en de weg vrijmaken voor permanente Russische militaire bases in Oost-Oekraïne – nu ontkent Moskou bewijzen voor militaire steun aan de separatisten.

Oekraïne roept desalniettemin op tot kalmte. ‘De beste vriend van onze vijanden is paniek in ons land’, zei president Zelenski zaterdag. Hij noemde de Amerikaanse waarschuwingen over een aanstaande Russische invasie gevaarlijk en speculatief. ‘Al deze informatie zaait paniek en helpt ons niet.’

Een prominente Oekraïense militaire denktank, Center for Defense Strategies, concludeerde zaterdag dat de Russische troepenopbouw onvoldoende is voor een grootschalige invasie. De denktank zegt dat er wel ‘groot risico’ is op een escalatie aan de frontlinie in Oost-Oekraïne en op een ‘hybride invasie’, bijvoorbeeld via aanslagen en cyberaanvallen.

Maar de VS blijven alarm slaan over een dreigende, grootschalige invasie. President Bidens nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan zei zondag dat het Russische leger in de afgelopen 10 dagen in positie is gebracht om ‘ieder moment’ te kunnen beginnen met ‘zeer grote militaire actie in Oekraïne’. De Amerikaanse regering zegt zich te baseren op geheime inlichtingen. Die hebben de Amerikanen niet gedeeld met Kiev, mogelijk wegens algemeen bekende vermoedens van Russische infiltratie binnen de Oekraïense veiligheidsdienst.

Duitse bondskanselier

Nadat telefoongesprekken van Biden en Macron met Poetin dit weekend niets opleverden, zijn alle ogen op het diplomatieke front nu gericht op de Duitse bondskanselier Scholz. Hij bezoekt maandag Kiev en vliegt dinsdag door naar Moskou. Bronnen rond Scholz temperen de verwachtingen in Duitse media. Het bezoek zou vooral bedoeld zijn om Poetins bedoelingen beter te begrijpen en om een dialoog op gang te krijgen.

Andere landen sturen extra wapens naar Oekraïne. Zondag landden er in Kiev vliegtuigen met luchtdoelraketten en anti-tankwapens uit de VS en Litouwen. Nederland heeft nog altijd niet gereageerd op een Oekraïens verzoek om defensieve wapens. Minister Hoekstra zei dit weekend dat het kabinet deze week een beslissing neemt.

Voor veel Oekraïners bevestigt het vertrek van westerse burgers en regeringsvertegenwoordigers wat ze al vreesden: als Rusland aanvalt, dan staan ze er alleen voor. ‘Dit is het moment waarop ik het gevoel heb dat Oekraïners behandeld worden als tweederangs mensen’, schreef de Oekraïense anti-corruptieactivist Daria Kalenioek zondag op Twitter. ‘Ik begrijp nu volledig dat we op onszelf zijn aangewezen en zullen moeten vechten voor ons land en onze vrijheid.’

Aan het meest beladen oorlogsfront op aarde houden Oekraïense militairen het hoofd koel.