Westerse landen moeten in de spiegel kijken, vindt de man achter China’s klimaatambities

Xie Zhenhua, de Chinese gezant voor klimaatverandering, op de klimaatconferentie COP26 in Glasgow. Beeld Emily Macinnes / EPA

‘Welk recht hebben jullie om ons de les te lezen?’ Het is 2011 en Xie Zhenhua valt westerse landen fel aan tijdens een klimaatconferentie in het Zuid-Afrikaanse Durban. Sprekend met stemverheffing en slaand op de tafel verwijt hij hen loze beloftes en stelt hij dat zij eeuwenlang rijk konden worden zonder zich bezig te houden met broeikasgassen. ‘Wij moeten ons ontwikkelen en armoede uitroeien terwijl we het milieu beschermen. Wij hebben gedaan wat we moesten doen, en jullie niet.’

Tien jaar later, bij de klimaattop COP26 in Glasgow, is de inmiddels 71-jarige Xie er opnieuw bij. Aangezien China de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld is, en president Xi Jinping wegblijft, is hij zonder twijfel een van de belangrijkste aanwezigen. Je zou het met de tirade van Durban in het achterhoofd misschien niet verwachten, maar zijn benoeming tot speciale klimaatgezant van China dit jaar werd juist opgevat als teken van goede wil richting westerse landen.

Dat Xie in 2014 met de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry tot een klimaatpact wist te komen, was immers essentieel om het klimaatakkoord van Parijs mogelijk te maken. Kerry, tegenwoordig de Amerikaanse klimaatgezant, omschreef hem in reactie op zijn benoeming als een ‘leider’ die het belang van verduurzaming al geruime tijd inziet.

Zelfs onder klimaatactivisten klinkt waardering voor de Chinese klimaatgezant. ‘Praten met Xie voelt alsof je met een echt mens communiceert, terwijl dat bij andere Chinese functionarissen meer voelt als praten met een robot’, zei beleidsadviseur Li Shuo van Greenpeace Oost-Azië tegen nieuwssite Quartz.

Drijvende kracht

Hoewel Xie niet tot de vertrouwelingen van president Xi gerekend wordt, geldt hij desalniettemin als een van de drijvende krachten achter de Chinese klimaatpolitiek. Het land maakte de afgelopen tien jaar een draai naar duurzamere ambities en stelde zichzelf vorig jaar ten doel om in 2060 klimaatneutraal te worden − wat overigens tien jaar later is dan veel andere landen.

Cruciaal voor dit besluit waren volgens een reconstructie van Bloomberg doorrekeningen van de Tsinghua Universiteit, uitgevoerd onder Xie’s leiding. Die lieten zien hoe China klimaatneutraliteit zou kunnen bereiken. ‘We hebben beleidsvoorstellen gedaan aan relevante leiders en departementen’, zei Xie er zelf over tegen het zakenmedium. ‘Het lijkt erop dat die wat invloed hebben gehad.’

Geboren in de kustgemeente Tianjin moest Xie Zhenhua in zijn tienerjaren, evenals miljoenen andere Chinese jongeren, naar het platteland om te werken tijdens de Culturele Revolutie van Mao Zedong. Nadien studeerde hij technische natuurkunde en wijdde hij zijn leven voornamelijk aan milieutoezicht.

In 1993 kreeg hij de leiding over de milieutoezichthouder van de communistische staat, tegenwoordig het ministerie van Milieubescherming. De Chinese partijkrant het Volksdagblad verwijst naar die periode als ‘de milieustorm’, vanwege Xie’s hardere opstelling tegenover overtreders van milieuregels.

Politieke problemen

Toch zou hij juist door milieuvervuiling in politieke problemen komen. In 2005 vond er een reeks explosies plaats in een chemische fabriek in het noordoosten van China. Zes mensen stierven en duizenden werden geëvacueerd omdat een rivier zwaar vervuild raakte. In de Chinese pers klonk kritiek omdat het bedrijf het lekken van gevaarlijke stoffen in eerste instantie ontkende en inwoners gebrekkig werden geïnformeerd over de ernst van de situatie. Xie stapte op als bestuurder.

Maar zijn carrière was niet ten einde. In 2007 werd hij aangesteld als vicevoorzitter van het Chinese economische planbureau, dat destijds ook de leiding had over het klimaatbeleid. In die rol trad hij meermaals aan als klimaatonderhandelaar bij VN-toppen. Zijn aanwezigheid bij de huidige top is trouwens opvallend, omdat hij met zijn 71 jaar de doorgaans strak nageleefde pensioenleeftijd voor hoge partijfunctionarissen in China voorbij is.

‘Het begon als een baan. Maar na een tijdje in dit werkveld actief te zijn geweest, zag ik hoe deze functie impact kan hebben op ons land, ons volk en de mensheid als geheel’, zei hij tegen Bloomberg. ‘De baan werd een roeping voor me.’

Toch hoeft de wereld niet te verwachten dat hij in Schotland met verregaande beloftes zal strooien. Hij vertegenwoordigt nog altijd het Chinese standpunt dat hij tijdens de klimaattop in 2011 zo fel uitdroeg: dat rijke westerse landen extra verantwoordelijkheid dragen in het aanpakken van klimaatverandering.

Vooruit schuiven

China vindt dat het zelf recht heeft om langer fossiele brandstoffen te gebruiken voor de eigen ontwikkeling. Niet voor niets schuift het land veel zware maatregelen voor zich uit: zo piekt de Chinese uitstoot volgens de plannen pas in 2030 en gaat steenkool er niet eerder dan in 2050 uit.

Ook is het de vraag hoeveel invloed de goede verstandhouding tussen en Kerry en Xie kan hebben. De twee landen die ze vertegenwoordigen stonden zelden op slechtere voet, met een immer voortdurende handelsoorlog en groeiende militaire spanningen in de Atlantische Oceaan.

Tijdens een persconferentie in Glasgow gaf hij westerse landen alvast een veeg uit de pan omdat zij de beloofde 100 miljard dollar voor ontwikkelingslanden, die in 2020 klaar had moeten liggen, nog altijd niet bijeen hebben.

Bovendien zijn er volgens Xie ‘vijf jaren verloren gegaan’, doordat voormalig president Trump de VS uit het Akkoord van Parijs had teruggetrokken. ‘Je kunt niet zomaar opgeven, maar Amerika gaf op’, sneerde hij. ‘Nu moeten we harder werken en dat inhalen.’