Westerse landen met de schrik vrij: toch geen Rus als Interpol-president

Verdwenen ex-baas van Interpol blijft weg

Meng Hongwei (65) is van de aardbodem verdwenen en dat blijft voorlopig zo. Al was hij tot eind september hoofd van Interpol, wie in de verhoorkamers van de Chinese anticorruptieautoriteiten verdwijnt, komt er in de regel schuldig bevonden uit.

Tot die tijd krijgt niemand toegang. De eerste zes maanden hebben verdachten geen recht op bezoek door een advocaat of familie. Verantwoording aan Mengs oude werkgever, Interpol, afleggen hoeft al helemaal niet. Een niet door Meng ondertekende ontslagbrief volstaat.

Interpol paste zich snel aan de Chinese manier van doen aan en stelde nauwelijks vragen toen Meng begin oktober niet terugkwam van een reis naar China. De Chinese regering zei dat hij verdacht werd van corruptie, de vaste aanklacht om ongewenste elementen in de partij uit te schakelen.

Meng heeft als architect van het Chinese veiligheidsapparaat zijn hele carrière aan het vervolgen van andere Chinezen gewijd. Nu is hij zelf aan de beurt. Internationaal riep zijn verdwijning vragen op over de geschiktheid van Chinezen voor dit soort functies, als zelfs hooggeplaatste functionarissen zomaar, zonder transparante juridische procedures, van het pluche van een internationale organisatie worden geplukt.

Interpol is voor Beijing een nuttige instantie, wegens de zogenoemde red notices, waarmee politiekorpsen overal ter wereld worden geattendeerd op Chinezen die Beijing graag gearresteerd ziet. Meng was een willige dienaar voor Operatie Vossenjacht, waarmee China van corruptie verdachte ambtenaren, partijleden en zakenlui heeft teruggehaald om ze op eigen bodem te vervolgen.

In februari echter wekte Interpol de woede van de Chinese regering door het aanhoudingsbevel tegen Dolkun Isa, een Oeigoerse activist in ballingschap, in te trekken. China beschouwt Isa als terrorist en vraagt Europese regeringen regelmatig hem op te pakken. Of de gang van zaken rond Isa Meng de kop kostte, is onduidelijk, want niemand weet wat hij in de ogen van zijn meerderen verkeerd heeft gedaan.