Westen ziet vooral paniek in Poetins aankondiging en blijft achter Oekraïne staan

Joe Biden tijdens zijn toespraak tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Beeld AP

Van alle Westerse reacties op de toespraak van Vladimir Poetin was die van Wopke Hoekstra vooralsnog het meest uitgesproken. ‘Toegeven aan agressie en intimidatie is geen optie’, tweette de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. ‘Het is cruciaal dat we Oekraïne vol blijven steunen met meer wapens, meer sancties, meer hulp. We moeten er alles aan doen om het bloedvergieten door Poetin te stoppen.’

Daar stak de Duitse vicepremier Robert Habeck enigszins schril bij af. ‘We zullen kijken hoe we hierop moeten reageren’, zei hij tegen persbureau DPA. Extra steun aan Oekraïne zegde geen Europese leider verder toe. Wel kondigde EU-president Charles Michel aan dat de steun van de Europese Unie aan Oekraïne ‘standvastig’ blijft. In zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zei de Amerikaanse president Joe Biden dat ‘een nucleaire oorlog nooit gewonnen kan worden’. Hij noemde het dreigen ermee ‘onverantwoord’.

Teken van paniek en wanhoop

De reacties volgden op Poetins aankondiging van de gedeeltelijke mobilisatie en een verhuld dreigement met kernwapens. Ze hadden één ding gemeen: de vertegenwoordigers van onder meer de Amerikaanse, Duitse, Britse, en Nederlandse regeringen lijken Poetins woorden te zien als een teken van paniek, van wanhoop en van een mislukkende invasie.

‘Het breken van Poetins eigen belofte om zijn bevolking niet te mobiliseren en de illegale annexatie van bepaalde Oekraïense gebieden zijn een erkenning dat zijn invasie een mislukking is’, aldus de Britse minister van Defensie Ben Wallace in een verklaring. ‘Bedreigingen noch propaganda kunnen verbergen dat Oekraïne deze oorlog aan het winnen is.’

Waar premier Mark Rutte de dreiging niet zo ziet (‘Het laat ons redelijk Siberisch, om in Russische termen te blijven’), maken regeringsleiders dichter bij de grens met Oekraïne zich meer zorgen. ‘Rusland zal proberen Oekraïne te vernietigen en bestaande grenzen aan te passen’, zei de Poolse premier Mateusz Morawiecki. Polen grenst direct aan Oekraïne. Morawiecki hoopt op meer betrokkenheid van de Navo.

‘Rusland net zo gevaarlijk als Nazi-Duitsland’

Ook Europese lidstaten die grenzen delen met Rusland staan op scherp. Finse militairen zijn volgens de regering in Helsinki op alles voorbereid en volgens de Litouwse minister van Defensie Arvydas Anusauskas is het leger van zijn land ‘in opperste staat van paraatheid’. Litouwen grenst in het zuidwesten aan de Russische exclave Kaliningrad, Anusauskas verwacht dat Rusland ook daar burgers zal mobiliseren.

De Letse minister van Buitenlandse Zaken Edgars Rinkevics wil in Europees verband snel maatregelen nemen om veiligheidsmaatregelen in zijn regio te nemen. ‘Rusland is net zo gevaarlijk voor Europa en de wereldvrede als nazi-Duitsland was in de vorige eeuw’, zei hij. Russen die vluchten voor de mobilisatie zijn in Letland niet welkom, maakte Rinkevics duidelijk.

Ook verder verwijderd van het front leven er zorgen, voornamelijk vanwege Poetins dreiging met kernwapens. ‘Volstrekt onaanvaardbaar’, zei de Japanse premier Fumio Kishida. Het gebruik van kernwapens is volgens hem ‘een ernstige bedreiging voor de vrede en veiligheid van de internationale gemeenschap’. De Chinese woordvoerder van het minister van Buitenlandse Zaken, Wang Wenbin, riep op tot een staakt-het-vuren.