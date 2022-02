Westen wil Poetin van oorlog afhouden met informatiestrategie, maar oogst scepsis

Militairen van de Bundeswehr maken een pantserhouwitser klaar voor vertrek naar Litouwen op 14 februari. Beeld Getty Images

Het is een knallende hit op sociale media begin deze maand: het twistgesprek tussen een woordvoerder van het State Department en journalist Matt Lee van persbureau Associated Press. De woordvoerder heeft net gewaarschuwd voor een Russisch plan voor een propagandafilm waarin Oekraïense troepen op wrede wijze de separatistische gebieden in het oosten van het land aanvallen.

Dan zet Lee de aanval in, wel vijf minuten lang. Welk bewijs heb je dan? Toon dan het bewijs! ‘Ik herinner me Irak’, zegt Lee, ‘ik herinner me dat Kabul niet zou gaan vallen.’ En: ‘Je begeeft je in Alex Jones-gebied.’ Jones is een Amerikaanse extremist en spinner van complottheorieën. Lee wordt de journalistieke held van de dag.

Want velen herkennen zijn klacht. Een westers gehoor zit ingeklemd tussen regeringen die logen over hun oorlogen in het Midden-Oosten en knettergekke complottheorieën op sociale media waar steeds meer mensen in geloven. In zo’n wereld raakt de waarheid zoek en is vragen om bewijs heel begrijpelijk.

Publiek vertrouwen

De strategie om zoveel mogelijk inlichtingen over Russische troepenopbouw en snode plannen bekend te maken, doet een ouderwets beroep op publiek vertrouwen. Maar juist dat kostbare goed verdwijnt snel uit westerse samenlevingen – deels door zaken als ‘Irak’, deels door technologische ontwikkelingen. Het oordeel ‘informatiehysterie’ komt dus niet alleen van het Kremlin.

Daarmee is deze informatiestrategie een gemankeerd middel, al dient het (anders dan in Irak) niet om zelf oorlog te kunnen voeren, maar juist om president Poetin van oorlog af te houden. Het is voor het Westen een relatief nieuwe aanpak – met evidente nadelen: sluitend ‘bewijs’ is er vaak niet, en wat er is kan om bronnen of methodes te beschermen niet openbaar gemaakt worden. Als de strategie werkt, valt dat niet te bewijzen. En als je te hard roept, krijg je kwalijke bijeffecten.

Zie de concrete nadelen die Oekraïners en hun president Zelenski er van ondervinden. Door de steeds dwingender Amerikaanse verklaringen over mogelijke oorlog dreigt paniek op straat, sluit het luchtruim, vertrekken toeristen en gaan de markten en de economie onderuit. Alles waar president Poetin op uit zou zijn in Oekraïne, destabilisatie en ondermijning van de het gezag, gebeurt zonder dat een schot gelost is.

Interne cohesie

Waarom hebben de bondgenoten dan toch gekozen voor deze informatiestrategie? Ten eerste, omdat ze oprecht gealarmeerd zijn: het is lang geleden dat in Europa zoveel troepen rond een buurland samengetrokken waren. Basisgegevens hierover zijn goed gedocumenteerd, ook in open bronnen. Rusland ontkent het niet, maar geeft er een andere reden voor (militaire oefeningen).

Een andere oorzaak ligt in de interne cohesie van de westerse alliantie. ‘Ik kan me wel twaalf keer herinneren dat ik dacht dat we onze belangen het best zouden dienen als we de wereld simpelweg zouden vertellen wat we zelf wisten’, zei Michael McFaul, Obama’s ambassadeur in Moskou ten tijde van de annexatie van de Krim, tegen de New York Times. Het delen en publiceren van inlichtingen lijkt, samen met de intense onderlinge consultatie, de eensgezindheid over de elementaire dreiging te bevorderen.

Rusland, waar de waarheid nog veel eerder ten onder ging, heeft het gebruik van informatie (vooral desinformatie) allang in zijn doctrines geïntegreerd. Misleiding, provocaties, gefilmde onwaarheden, openlijke leugens – dit soort desinformatietactieken past het Kremlin al meer dan vijftien jaar zeer frequent toe, en niet alleen op de eigen bevolking. De lange aanloop naar de Georgië Oorlog (2008) is er een voorbeeld van, MH17 ook. Van Moskous beschuldiging dat Oekraïne ‘genocide’ pleegt tegen Russen in Oost-Oekraïne kijkt niemand meer op. De westerse informatiestrategie is hier een reactie op. Het is een poging, zeggen de VS, om Rusland niet opnieuw het narratief te laten bepalen en de wereld voor voldongen feiten te plaatsen, zoals in 2014 gebeurde bij de inname van de Krim door ‘groene mannetjes’.

Niet vechten met kernmacht Rusland

De Oekraïense president Zelenski kwam openlijk in aanvaring met Biden om de achteloze manier waarop in Washington telkens maar een oorlog voorspeld wordt. Toch is er dichter bij Ruslands grenzen wel meer begrip voor de waarschuwingen voor Russische provocaties. Het zijn in de regio bekende tactieken. Ook de Oekraïense analisten die de kans op een massale inval ‘onrealistisch’ noemen, zien de verslechtering van de situatie in Oost-Oekraïne als ‘heel waarschijnlijk’ – inclusief een ‘geplande provocatie’.

Uiteindelijk staat Oekraïne helemaal alleen in een conflict met een militair veel sterker Rusland. Geen westers land gaat vechten met kernmacht Rusland, dus doet men wat wel kan: protesteren, dreigen met sancties, wapens sturen en Russische plannen bekendmaken.

Of dat afschrikkend werkt, is onduidelijk. Het lijkt er vooralsnog op dat vooral de dreigende Russische militaire aanwezigheid aan Oekraïnes grenzen veel in beweging zet. Ook diplomatiek: zelfs de neutrale status toekennen aan Oekraïne – officieel uit den boze – heeft informeel al een plekje op de onderhandelingsagenda gekregen.