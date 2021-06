Westen van Canada geteisterd door ‘gevaarlijke en historische’ hittegolf: temperaturen tot 46 graden

Het strand bij Vancouver, British Columbia. De ‘langdurige en gevaarlijke’ hittegolf zal nog een week aanhouden. Beeld REUTERS

De hittegolf strekt zich uit over drie provincies en twee arctische gebieden in het westen van Canada. Naast British Columbia zijn ook hittewaarschuwingen afgegeven voor Alberta en delen van Saskatchewan, Yukon en de Northwest Territories. ‘Deze week zal een langdurige, gevaarlijke en historische hittegolf aanhouden’, aldus de Canadese meteorologische dienst Environment Canada.

De hoogste temperatuur ooit gemeten in Canada was tot nog toe op 5 juli 1937 toen het 45 graden werd in twee steden in Saskatchewan, een record dat de komende dagen waarschijnlijk nog eens zal worden gebroken. ‘Het is warmer in delen van West-Canada dan in Dubai’, aldus David Phillips, hoofdklimatoloog van Environment Canada.

Winkels zijn door hun voorraad airconditioners en ventilatoren heen. In tal van steden hebben de autoriteiten koelcentra geopend waar mensen zich kunnen laten afkoelen. Vanwege de extreme hitte zijn de vaccinatiecampagnes tegen covid-19 in verscheidene plaatsen tijdelijk gestaakt.

Ook het noordwesten van de Verenigde Staten heeft onder de hittegolf te lijden. In Portland in de staat Oregon steeg het kwik tot bijna 45 graden. De Amerikaanse weerdienst sprak van een ‘ongekende, gevaarlijke’ hittegolf die nog een aantal dagen zal aanhouden.