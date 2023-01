Westen levert infanterievoertuigen maar geen tanks: wat is het verschil en waarom die aarzeling?

De Tsjechische premier Petr Fiala schrijft op een T-72, die zijn land aan Oekraïne levert, een boodschap aan Oekraïense soldaten. Beeld Twitter

Wat is het verschil tussen een tank en een infanterievoertuig?

Tanks en infanterievoertuigen kunnen nogal op elkaar lijken, met name als infanterievoertuigen zijn voorzien van rupsbanden en kanonnen. Om de verwarring compleet te maken noemen de Fransen hun AMX-10 RCs – de pantservoertuigen die ze vorige week aan Oekraïne toezegden – ‘lichte tanks’.

Toch is het verschil niet te verwaarlozen. ‘Infanterievoertuigen worden, een beetje oneerbiedig, slagveldtaxi’s genoemd’, zegt Peter Wijninga, defensiedeskundige van The Hague Centre for Strategic Studies. De belangrijkste taak van de ‘taxi’s’ is om soldaten te vervoeren aan het front.

De gewapende varianten zijn voorzien van snelvuurkanonnen of machinegeweren, primair bedoeld om de manschappen te beschermen. Soms worden infanterievoertuigen evenwel ook ingezet om doelen uit te schakelen. Zo staan de Franse pantservoertuigen dankzij hun antitankgranaten zelfs bekend als ‘tank killers’.

Tanks zijn in vergelijking met dit soort voertuigen echte stootwapens: sneller, veel zwaarder bepantserd, zodat ze relatief dicht bij de vijand kunnen komen, en voorzien van kanonnen met een hoger kaliber, zegt luitenant-generaal buiten dienst Hans van Griensven. Veelzeggend is dat bijvoorbeeld een Duitse Leopard 2-tank meer dan het dubbele weegt als de toegezegde infanterievoertuigen.

In moderne oorlogsvoering treden tanks en infanterie vaak samen op, zegt hij. Bij een offensief worden de linies van de vijand eerst vanaf grote afstand bestookt met artillerie. De tanks beschermen vervolgens de oprukkende infanterievoertuigen en manschappen te voet of gaan voor om vijandige bunkers, mitrailleursnesten of tanks uit te schakelen. Van Griensven: ‘Het beste antitankmiddel is een tank.’

Tanks zijn met name sterk op open terrein, zegt hij. Kom je in bebouwd gebied terecht, dan moet de infanterie ook de tanks beschermen. Denk aan soldaten die te voet door gebouwen of het riool kunnen manoeuvreren, gewapend met antitankgranaten om voertuigen van de vijand uit te schakelen.

Hoeveel verschil kunnen westerse tanks voor Oekraïne maken?

Het land kreeg sinds de invasie al ongeveer vierhonderd tanks uit Polen, Slovenië, Noord-Macedonië en Tsjechië, allemaal van Sovjet-makelij, net als de tanks die Oekraïne al had. Hiermee kan het leger zijn gehavende arsenaal aanvullen: op basis van beelden stelt het Nederlandse onderzoekscollectief Oryx dat al meer dan vierhonderd Oekraïense tanks zijn vernietigd, beschadigd of in Russische handen zijn gevallen.

Toch blijft Oekraïne om moderne westerse tanks vragen, zoals de Duitse Leopard 2 of de Amerikaanse M1 Abrams. Dit soort moderne tanks zijn beter beschermd dan zijn evenknieën uit de Sovjet-tijd, hebben geavanceerdere schietsystemen waarmee ze ook tijdens het rijden nauwkeurig kunnen schieten en zijn veel behendiger, zegt Wijninga. ‘Als je in een moderne Leopard zit, heb je het gevoel dat je over het slagveld zweeft.’

De Oekraïners willen in het offensief gaan en de ingegraven Russen uit hun land verjagen, zegt hij. ‘En de tank is bij uitstek een offensief wapen.’

Toch is het voor Wijninga nog de vraag welke stempel ze kunnen drukken op de strijd. De Russen zetten hun eigen moderne tanks, de T-90, slechts beperkt in, waardoor er vooral Sovjet-materieel aan de oorlog heeft deelgenomen, wijst hij. En dat bleek bijzonder kwetsbaar voor antitankgranaten en drones. ‘Hoe kwetsbaar modernere tanks zijn, is nog afwachten.’

Van Griensven verwacht dat Oekraïne veel kan hebben aan bijvoorbeeld de Leopard 2-tanks. ‘Maar je wint er niet de hele oorlog mee’, wijst hij. ‘Het front is zo geweldig groot, je moet zorgvuldig kijken waar je ze inzet. Dan kunnen ze lokaal wel een groot verschil maken. Wie weet zetten ze een kettingreactie in gang die leidt tot grote Oekraïense terreinwinst.’

Waarom twijfelt het Westen over het leveren van moderne tanks?

De Duitse Bondskanselier Olaf Scholz herhaalde het maandag nog maar eens: als het al van leveringen van de Duitse Leopard 2 komt, dan alleen als andere landen meedoen. De Britten overwegen Challenger 2-tanks te sturen, maar hebben hierover nog geen definitief besluit genomen, liet een regeringswoordvoerder dinsdag weten.

De vrees voor escalatie lijkt mee te spelen bij de terughoudendheid van het Westen, zegt Van Griensven. Eerder leverden ze al Himars-raketsystemen en artillerie, hij zou de tanks niet per se zwaardere wapens noemen. ‘Maar het Westen zou de wapensteun toch weer uitbreiden met een zwaar en schaars middel. Mogelijk vraagt men zich toch af of Poetin een punt heeft waarop hij zegt: nu ben ik niet meer in oorlog met Oekraïne, maar met de Navo.’

Mogelijk speelt de vrees mee dat er tanks in Russische handen vallen, vult Wijninga aan. De Russen kunnen de geavanceerde technologie kopiëren of zwakke plekken identificeren. Dat is geen denkbeeldig scenario: afgelopen oktober viel een Russische T-90, volledig intact, in handen van de Oekraïners. Dat heeft de Amerikanen mogelijk van belangrijke inlichtingen voorzien over de vraag of deze modernste Russische tank zo geavanceerd is als de Russen beweren.

Dat landen eventuele leveringen van tanks eerst met elkaar willen afstemmen, vindt Wijninga logisch. ‘Een eensgezinde benadering voorkomt dat landen ervan beticht worden achter te blijven met hun steun. Omgekeerd voorkom je dat één land alle represailles van Rusland over zich heen krijgt omdat het voor de muziek uitloopt.’