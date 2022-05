Westen leert Oekraïense soldaten om Russen te bestoken: trainingen in Europa in volle gang

Duitse militairen maandag tijdens een oefening van negen landen in Nedersaksen waarbij houwitsers werden ingezet. Beeld Philipp Schulze / DPA

De militaire trainingen, voornamelijk van de Verenigde Staten, vormen een verdere opvoering van de westerse betrokkenheid bij de Oekraïne-oorlog. Nu op grotere schaal zware militaire wapens worden geleverd, van krachtig artilleriegeschut zoals houwitsers tot pantserwagens, moet de Oekraïners ook worden geleerd die te bedienen. Want de soldaten zijn vooral Russische wapens gewend.

Terwijl er zwaar wordt gevochten in de Donbas, worden deze dagen in allerijl honderden Oekraïense soldaten van het strijdtoneel geplukt en overgebracht naar Europese bases. Over de locatie van de trainingen zwijgen de landen liever. Deels uit veiligheidsoverwegingen, maar vooral ook om de Russen niet te provoceren.

Duitsland, dat samen met Nederland houwitsers levert om Russische eenheden te bestoken, maakte woensdag bekend dat hun training is begonnen. Ruim zestig Oekraïense soldaten werden dinsdag vanuit Polen overgevlogen, evenals vertalers en technici. Maar wáár de Duitsers, mede namens Nederland, de Oekraïners leren de Pantserhouwitser 2000 te bedienen, wilde Berlijn niet zeggen. Het ministerie van Defensie hield het op Twitter bij een Duitse vlag: ergens op een militaire basis in Duitsland dus.

In Duitsland leren de Oekraïense soldaten onder meer de Pantserhouwitser 2000 te bedienen. Beeld Getty

Zwaarste geschut

Volgens Duitse media worden de Oekraïners op een artillerieschool in Rijnland-Palts in ongeveer veertig dagen opgeleid hoe om te gaan met een van ’s werelds modernste houwitsers. Kyiv krijgt twaalf houwitsers van beide landen, dat in Nederland het zwaarste geschut is. Als de soldaten goed opgeleid zijn, kunnen ze straks in de Donbas elke tien seconden drie granaten laten neerdalen op Russische gevechtseenheden tot ongeveer vijftig kilometer verderop.

Het Amerikaanse leger erkent dat het onder andere vanuit een militaire basis in het Duitse Grafenwöhr in Beieren opereert. Maar daar blijft het bij. De andere locaties in Europa willen de VS niet noemen, laat staan beelden vrijgeven van de trainingen. ‘Er zijn landen waar we opleidingen geven die het niet prettig vinden dat dit publiekelijk bekend wordt gemaakt’, aldus de Pentagon-woordvoerder. ‘Dus dat blijven we respecteren.’

Tot woensdag hadden de Amerikanen, geholpen door sommige bondgenoten, al ongeveer 370 Oekraïners geleerd om te gaan met de houwitser die zij leveren. De militairen krijgen van de Amerikanen ook tactische adviezen hoe ze de Russische gevechtstroepen effectiever onder vuur kunnen nemen. ‘We zullen ze helpen als ze willen weten wat een betere manier zou kunnen zijn om het wapen in te zetten’, aldus luitenant-kolonel Todd Hopkins, wiens gevechtseenheid van de Nationale Garde van Florida de leiding heeft over het opleiden van de Oekraïners.

Tientallen andere soldaten krijgen nu een spoedcursus van twee weken om de M777, een van de zwaarste kanonnen van de VS, te onderhouden op het slagveld. Nog eens 110 Oekraïense militairen zijn opgeleid om de komende weken de Russen tegen te houden met de tweehonderd Amerikaanse pantserwagens die zij krijgen.

Defensie stuurt een beperkt aantal Pantserhouwitsers naar Oekraïne. Het mobiele 155mm-geschut is het zwaarste wapentuig van de landmacht. De levering gebeurt op verzoek van het land om zwaardere wapens. Nederland zegde het materieel 19 april al toe.https://t.co/bKdyRoybMI pic.twitter.com/hU3rmULEQs — Ministerie van Defensie (@Defensie) 27 april 2022

Gekkenwerk

De Russen moeten verder toezien hoe Oekraïners in diverse Europese landen in snel tempo wordt geleerd om te gaan met kamikazedrones, zoals de Switchblade, en met hightechradars, die moeten ontdekken van waaruit de Russische artillerie schiet. De radarsystemen moeten ook waarschuwen voor naderende gevaren als kruisraketten, drones en vliegtuigen. De VS en Europa beseffen dat het eigenlijk gekkenwerk is om de Oekraïense soldaten in zo’n korte tijd wegwijs te maken met de zware westerse wapens.

Ook de hoeveelheid die Kyiv krijgt is enorm. Zo ontvangt het Oekraïense leger alleen al van de VS negentig houwitsers. Dat is bijna net zoveel als waarover het Duitse leger beschikt. Kun je in amper een paar weken tijd militairen opleiden voor een wapensysteem dat ook nog gebruikmaakt van hightech-munitie? Want in tegenstelling tot de oude houwitsers van Russische makelij waarmee Oekraïne nu schiet, vuurt de M777 ‘slimme’ granaten af. De ruim veertig kilo wegende Excalibur-granaat wordt met gps naar zijn doel geleid en is zeer nauwkeurig.

‘Het grootste verschil zit inderdaad in de techniek’, zegt luitenant-generaal b.d Hans van Griensven, voormalig commandant van de Nederlandse militairen in de Afghaanse provincie Uruzgan. Hij had in 2007 de leiding over de Slag om Chora, waarbij Nederlandse pantserhouwitsers in twee uur tijd ongeveer dertig granaten afvuurden op Talibanstrijders.

Van Griensven: ‘Je moet mensen eerst opleiden voor het wapensysteem, zoals de techniek en de procedures, en vervolgens voor de inzet ervan. Opleiding is één ding, maar training moet ervoor zorgen dat je effectief kunt optreden. En zoals altijd: hoe meer training, hoe beter.’

Vastberaden en gemotiveerd

Volgens Griensven en de Amerikanen helpt het veel dat de Oekraïense soldaten die worden opgeleid voor de houwitsers artilleristen zijn. ‘Ze zijn al bekwaam met hun eigen wapensystemen’, aldus Hopkins. ‘Het doel is om ze zo snel mogelijk terug te krijgen in Oekraïne, zodat zij anderen weer kunnen opleiden hoe om te gaan met het materieel.’

De trainingen zijn niet nieuw voor de VS. Vanaf 2014 tot de invasie waren de Amerikanen betrokken bij de opleiding van zo’n 23 duizend Oekraïense soldaten. Hopkins en zijn militairen van Task Force Gator, die vlak voor de invasie vertrokken, houden zich vast aan de vastberadenheid en grote motivatie van de Oekraïense soldaten.

Tijdens een briefing van het Pentagon vorige week vertelde hij hoe een van de militairen tijdens de lunch te horen kreeg dat zijn geboorteplaats was beschoten door Russische artillerie. Hopkins: ‘Hij en zijn team stopten onmiddellijk met eten en gingen terug naar de training, wetende dat ze terug zouden gaan om hun land te steunen.’