West-Oekraïne wapent zich tegen uitval van elektriciteit: ‘Zij wachten gewoon met het opladen van hun telefoon totdat het weer kan’

Duisternis en een heldere hemel in Jaremtsje in de Karpaten. Beeld Joris van Gennip voor de Volkskrant

Dag Fleur, gisteren werd Oekraïne weer opgeschrikt door grootschalige raketaanvallen. Ook in de regio waar jij nu bent?

‘Ja, gisteren hoorden we een harde knal. Boven ons werd een raket uit de lucht geschoten, wisten Oekraïners uit oorlogsgebieden me te vertellen. Niet lang daarna ging ook het luchtalarm af. Dat was in deze regio juist al lange tijd niet meer gebeurd. Mensen reageerden ook niet echt op het alarm: ze voelen zich veilig hier.

‘Ik ben nu samen met fotograaf Joris van Gennip in Yamna, een bergdorpje vlak bij de West-Oekraïense stad Jaremtsje, in de Karpaten. In deze regio zitten veel vluchtelingen uit delen van Oekraïne die nu onbewoonbaar zijn.

‘Die mensen willen het land niet uit, want in het buitenland zijn ze pas echt vluchteling. Hier voel je je veel meer mens: iedereen begrijpt je, je bent dichter bij familie en vrienden en spreekt de taal. De Oekraïners met veel geld hebben voor een half jaar een hotelkamer geboekt. Andere mensen slapen bij iemand in huis.

‘Gisteren hebben we ook een skiresort in de buurt bezocht. Daar zijn veel mensen die even bij willen komen van de oorlog. Gisteren zagen we bijvoorbeeld militairen die net uit Cherson kwamen en op een rustige plek hun familie wilden ontmoeten. Allerlei mensen zaten in de skilift of waren aan het rodelen, om maar een beetje lol te hebben.’

Hoe zit het met de basisvoorzieningen? Is er nog stroom en water?

‘Als de elektriciteit hier uitvalt, is dat meestal gepland. Een blackout wordt dat genoemd: om energie te besparen is er om de dag vier à vijf uur geen stroom. Dat heeft wel impact, natuurlijk. Sommige bedrijven kunnen al bijna niet meer werken. Maar de meeste inwoners vinden het best te doen. Zij wachten gewoon met het opladen van hun telefoon totdat het weer kan.

‘Als je toevallig net bij een blackout je telefoon aan het opladen bent, kan die beschadigd raken. Nu mensen zo afhankelijk zijn van hun toestel, is dat heel vervelend. Daarom koopt iedereen nu speciale stekkers, die tegen zo’n blackout kunnen.

‘Kort na de knal van gisteren viel de elektriciteit wel uit, maar daar zijn mensen goed op voorbereid. Iedereen weet dan wat te doen. Toen wij terugkwamen uit het skiresort zat ons hotel ook zonder stroom. We zouden in het huis naast ons gaan eten, maar dat was leeg. De inwoners zoeken elkaar: iedereen in het dorp weet waar een generator staat. Daar gingen de Oekraïners slapen. Wij hebben uiteindelijk in ons hotel geslapen. Ik heb vanochtend bij zaklamplicht mijn mascara opgedaan.’

In de regio waar je nu bent daalt de temperatuur ‘s nachts al tot rond het vriespunt. Hoe moet dat straks als de winter echt invalt?

‘De Oekraïners weten heel goed dat Poetin hen wil demotiveren door hun basisbehoeften te raken. Hij wil dat mensen het land verlaten, zodat West-Europa overspoeld wordt door vluchtelingen. Door het hele land zijn gisteren bij grootschalige aanvallen op elektriciteitsvoorzieningen zeker twintig raketten neergekomen. Ongeveer 10 miljoen Oekraïners zaten gisteren zonder stroom.

‘Toch zie je een grote vastberadenheid onder de Oekraïners hier. Mensen raken niet gauw meer in paniek. De afgelopen maanden is iedereen bezig geweest zich voor te bereiden op een lange winter, zonder gas en met minder elektriciteit en water. Ik hoor van alle kanten verhalen van mensen die hun datsja volbouwen met eten en water voor het geval ze de stad moeten verlaten.

‘Als de elektriciteitsuitval ook het internet raakt, wordt het wel erg vervelend. In deze oorlog wordt alle informatie via mobiele telefoons verspreid. Gisteren waren we bij een familie uit Nikopol, een stad die zwaar belegerd is. Die mensen waren hier naartoe gekomen om even bij te slapen en in de natuur te wandelen. Ondertussen hadden zij voortdurend contact met hun familie en vrienden thuis. Het ergste vonden ze wanneer ze geen contact konden krijgen. Als het internet eruit ligt, weet je niet of zij veilig zijn.’