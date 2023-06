West Ham wint met 2-1 foeilelijke finale Conference League van Fiorentina

Jarrod Bowen (rechts) van West Ham bracht de score op 1-2. Beeld AFP

Stel dat Fiorentina - West Ham United een wedstrijd volgens de nieuwe Nederlandse regels was geweest, dan was het duel na ruim een half uur definitief gestaakt, nadat de Italiaanse aanvoerder Biraghi een plastieken beker op zijn hoofd kreeg. Een keurig leeggedronken beker, dat wel. Maar niet van dat slappe plastic - nee, van dat harde spul. Een beker met statiegeld, maar zelfs daarin zijn supporters niet geïnteresseerd als de drank in de man is.

Het hoofd van Biraghi bloedde en de dokter verbond hem met een prachtig paars verband, in clubkleuren. Biraghi bleef ook gewoon staan, dat was dan wel dapper, en gaf zelfs een cynisch applausje aan de aanhangers van West Ham.

Maar het was dus geen Nederlandse wedstrijd. Het was een Europese finale en het ereterras zat vol hoogwaardigheidsbekleders, onder wie voorzitter Aleksander Ceferin van de Uefa. Overspelen op donderdag was geen optie. Zo’n finale is een militaire operatie. Donderdag was de thuisreis gepland van al die duizenden supporters, en al die bestuurders hadden ongetwijfeld ook weer wat te doen.

Het was eigenlijk maar goed ook. Zo snel mogelijk afronden, dat is het enige devies voor dit soort wedstrijden waarin bijna alles dat voetbal lelijk maakt als een ketting in elkaar grijpt: wangedrag, aanstellerij, voetbal waarin afbreken belangrijker is dan opbouwen, elkaar weinig tot niets gunnen. Elke oprisping van het spel vakkundig in de kiem smoren. Als iemand iets opwindends onderneemt, zoals de sterke spits Antonio met zijn dribbels, een overtreding maken. En dan was het sneu voor Biraghi, die zo dapper opstond, dat hij na ruim een uur ongelukkig hands maakte na een actie van Bowen, scheidsrechter Del Cerro Grande de VAR consulteerde en een door Benrahma benutte strafschop gaf.

En zowaar, het duel ontbrandde enigszins na de Britse treffer, eventjes althans, en Fiorentina kwam vijf minuten later weer gelijk door een knap doelpunt van Bonaventura, die de bal fraai controleerde en diagonaal inschoot. Net toen de collectieve zucht van de tv-kijker klonk in de aanloop naar weer een verlenging, voltrok zich het hoogtepunt van de wedstrijd: de prachtige dieptepass van Lucas Paqueta, de sprint in de diepte en de koelbloedige afronding van Bowen. Maar al met al was het een armoedige vertoning, net als vorige week in de Europa League tussen Sevilla en AS Roma.

Twee ploegen zijn dus voor een duel op de eerste woensdag van juni naar een stadion in Praag gereisd. Twee niet zo heel goede ploegen, internationaal gezien, maar het gaat dan ook om het derde toernooi van Europa, met de subtop of minder. Twee mooie namen met historie, dat wel. West Ham uit Londen eindigde veertiende in Engeland, Fiorentina uit Florence achtste in Italië. Fiorentina won in de laatste voorronde voor de groepsfase met enig fortuin van FC Twente, West Ham versloeg AZ met minimaal verschil in de halve finales.

Natuurlijk, op het veld lopen best goede spelers. Paqueta is een Braziliaanse international, Declan Rice draagt het shirt van Engeland en kost na dit seizoen een miljoen of 130, voor wie hem wil kopen. Sofyan Amrabat was een van de beste defensieve middenvelders van het WK. Tal van clubs schijnen hem te willen kopen.

De supporters hadden vermoedelijk de hele dag en de nacht voorafgaande aan de wedstrijd gedronken. Ze zongen en gooiden met bekers. De ploeg die het meest wilde voetballen, die in elk geval de bal wilde, was Fiorentina. In de blessuretijd van de eerste helft maakten de Italianen zelfs al een doelpunt, maar opnieuw lette de VAR goed op. Jovic werd buitenspel gezien. Na de strafschop was het duel wat leuker, en moest Fiorentina eigenlijk winnen, met de Argentijnse international Gonzalez als een van de uitblinkers.

Het kwam nooit meer echt goed met deze wedstrijd, maar voor het West Ham van de Schotse routinier-trainer David Moyes, heeft de prestatie eeuwigheidswaarde, na het eerder winnen van de oude Europa Cup II in 1965. Fiorentina verloor zijn tweede finale van het seizoen, na die van de Italiaanse beker.