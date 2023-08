West-Afrikaanse landen hebben plan voor militaire interventie in Niger klaarliggen

Aanhangers van het militaire bewind in Niger demonstreren in de hoofdstad Niamey tegen de buitenlandse aanwezigheid en inmenging in het land. Beeld AP

Het plan bevat ‘alle elementen van een mogelijke interventie, inclusief de benodigde middelen’. Het document vermeldt ook ‘hoe en wanneer we de strijdmacht zullen gebruiken’, zegt Abdel-Fatau Musah, commissaris voor Politieke Zaken, Vrede en Veiligheid van Ecowas.

De stafchefs van de Ecowas-landen waren sinds woensdag voor overleg bijeen in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. Ecowas zal op basis van het document beslissen over een eventuele militaire actie in Niger.

Op 30 juli legde het West-Afrikaanse blok zware economische sancties op aan het land, nadat het leger onder leiding van generaal Abdourahamane Tchiani de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum had afgezet. Tchiani riep zichzelf daarop uit tot nieuwe leider. Sindsdien voert de internationale gemeenschap de druk op de coupplegers op om de grondwettelijke orde te herstellen.

De Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) sloot niet uit geweld te gebruiken als Bazoum niet binnen een week in zijn functie zou terugkeren. Twee dagen voor het einde van dat ultimatum ligt er nu dus een plan klaar voor militaire interventie, al blijft Ecowas wel de voorkeur geven aan een diplomatieke oplossing, melden bronnen rond het economische blok.

Eerder had de Nigeriaanse president Bolu Tinubu al wel aan de senaat in zijn land toestemming gevraagd voor een militaire tussenkomst in Niger. Tinubu is ook voorzitter van Ecowas.