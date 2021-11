Wessel te Gussinklo wint (voor de tweede keer) Boekenbon Literatuurprijs

Schrijver Wessel te Gussinklo, winnaar van de Boekenbon Literatuurprijs. Beeld Bianca Sisterman/Lumen

De prijs voor het beste Nederlandstalige literaire boek, fictie of non-fictie, werd in totaal 25 keer uitgereikt onder de naam Ako Literatuurprijs. In 2019, toen Te Gussinklo de prijs voor het eerst won, was die inmiddels omgedoopt in de Bookspotprijs en sinds dit jaar is ook die naam veranderd: Boekenbon Literatuurprijs. Veel verschillende namen dus voor een prijs die al 34 jaar wordt uitgereikt.

Het eerste boek waarvoor Te Gussinklo de prijs won, De hoogstapelaar, was net als Op weg naar De Hartz dat nu in de prijzen valt, deel van wat de jury ‘een unieke semi-autobiografische’ romanreeks noemt. Die draait om het leven van de vertwijfelde jongeman Ewout Meijster, Te Gussinklo’s alter ego.

‘Doffe ellende’

In Op weg naar De Hartz is Ewout 19 jaar oud en verschijnt een nieuw thema ten tonele: de liefde. ‘Steeds wanneer je denkt dat het niet erger kan, blijkt de schrijver in een volgende levensfase van Ewout nog meer doffe ellende voor hem in petto te hebben’, schreef de jury bij de nominatie. ‘Boek na boek in deze unieke reeks eindigt met een nieuwe desillusie in diens bestaan.’

‘De auteur laat je als lezer een innerlijke wereld betreden die zich niet laat snoeien’, zei juryvoorzitter Sorgdrager donderdag. ‘Je zult het volledig moeten ondergaan. Al eerder heeft Te Gussinklo laten zien dat hij tijdloos proza levert, dat krachtig en indringend is.’

Te Gussinklo (80) kon zelf niet bij de uitreiking zijn, in het Haagse Museum Beeld en Geluid. In maart dit jaar moest hij in het ziekenhuis worden opgenomen. Sindsdien heeft hij last van hartproblemen die het schrijven bemoeilijken, zo vertelde hij vorige week in NRC. Zijn dochter Geraldine, aan wie Op weg naar De Hartz is opgedragen, nam de prijs namens hem in ontvangst.

Roes

Naast de winnende roman waren de vier andere genomineerden De terugkeer van Esther Gerritsen, De geschiedenis van mijn seksualiteit van Tobi Lakmaker, Het boek Daniel van Chris De Stoop en Al het blauw van Peter Terrin. De jury heeft volgens voorzitter Sorgdrager – oud-D66-politica en sinds 2018 Minister van Staat – gekozen voor het boek ‘waarvan het lezen voelt als een roes waar je maar moeilijk van los kunt komen’.



Dit jaar stuurden uitgevers 495 boeken in die verschenen tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021. De jury van de prijs bestaat uit recensenten en boekverkopers uit Vlaanderen en Nederland.