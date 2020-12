Werving extra handen voor coronazorg levert te weinig op, Rode Kruis springt steeds vaker bij

Covid-ic-afdeling in het Leids Universitair Medisch Centrum. Beeld ANP

Dat meldt de Commissie Werken in de Zorg in een rapport aan minister Tamara van Ark (Medische Zorg). Maandag werd ook bekend dat vanwege de toegenomen werkdruk in de zorgsector medische instellingen steeds vaker een beroep doen op het Rode Kruis.

Dat op veel mensen uiteindelijk geen beroep is gedaan, terwijl er in de zorg wel veel vraag bleef naar mensen, komt volgens de commissie door uiteenlopende redenen. Zo had een deel geen zorgdiploma of -achtergrond, wat wel een vereiste was. Verder worden reistijd en inzetbaarheid als obstakels genoemd.

Maar het belangrijkste volgens de commissie, waren de verschillen tussen de competenties waar de zorg om verlegen zat en wat de sollicitanten boden. ‘In algemene zin kan gesteld worden dat zorgorganisaties zaten te springen om extra zorgprofessionals, terwijl het aanbod van mensen die zich meldden om te komen helpen vooral bestond uit extra ‘handen’ die in ondersteunende zin een bijdrage zouden kunnen leveren.’

Dat zoveel mensen aan de zijlijn zijn blijven staan, noemt de commissie een gemiste kans om mensen voor de langere termijn in de zorg binnen te halen. De commissie schrijft dat de manier van werven niet erg effectief is geweest. Ze doet een aantal aanbevelingen. Zo moet de hulpvraag beter afgebakend worden, zodat sprake is van ‘glasheldere verwachtingen aan de zijde van de zorgorganisatie én van de tijdelijke zorgmedewerker’. Ook moet er aandacht uitgaan naar betere bemiddeling tussen vraag en aanbod. ‘Bemiddeling en plaatsing is een vak’, aldus de commissie.

Rode Kruis

Het Rode Kruis voelt de gevolgen van het gebrek aan gekwalificeerd personeel tijdens de coronacrisis. Volgens de hulporganisatie is het aantal aanvragen om bijstand sinds november verdubbeld. Op dit moment ondersteunt het Rode Kruis 21 ziekenhuizen en verpleeghuizen in het land en dagelijks komen er nieuwe verzoeken binnen.

Rode Kruis-hulpverleners reinigen bedden en materialen, begeleiden mensen naar de juiste afdelingen en vullen materialen bij. Ook verrichten ze lichte verpleegkundige handelingen, zoals het meten van bloeddruk, saturatie en bloedglucose.

‘Doordat wij taken uit handen nemen van de verpleegkundigen, zie ik dat zij meer tijd hebben om hun werk te doen. Soms scheelt dat voor hen zo’n half uur op een dag. In die tijd is er dan bijvoorbeeld tijd om iemand te helpen douchen in plaats van het wassen aan de wastafel. Dat maakt voor een patiënt het verschil’, zegt Rode Kruis-vrijwilliger Marianne van Prooijen.

Medewerkers van het Rode Kruis rijden huisartsen rond die patiënten bezoeken die besmet zijn met of getest moeten worden op het coronavirus. Mensen die besmet zijn met het virus en naar het ziekenhuis moeten, maar niet zelfstandig kunnen reizen, worden door het Rode Kruis vervoerd.