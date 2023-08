Werpt de Italiaanse familie Agnelli, eigenaar van Ferrari en Fiat, de reddingsboei toe aan het oude Philips?

Exor-topman John Elkann (m), kleinzoon van de roemruchte Gianni Agnelli. Beeld Getty Images

Werpt de Italiaanse familie Agnelli, eigenaar van een waaier van bedrijven, van Ferrari tot Fiat, de reddingsboei toe aan het oude Philips? De vermaarde Nederlandse multinational werd vorige eeuw groot met de productie van gloeilampen, scheerapparaten en breedbeeldtelevisies. Inmiddels is het omgevormd tot medisch technologiebedrijf; airfryers en strijkijzers maakten plaats voor MRI-scanners, defibrillatoren en beademingsapparaten.

Het bedrijf verkeert echter al ruim twee jaar in zwaar weer. Het is verwikkeld in een kostbare affaire met slaapapneu-apparaten, waarvan afbrokkelend isolatieschuim kanker zou kunnen veroorzaken. Hoewel het met die gezondheidsschade volgens Philips wel meevalt – uit onafhankelijke onderzoeken zou geen verhoogde kans op kanker zijn gebleken – heeft de affaire de onderneming hard geraakt. De waarde van het aandeel is sinds juni 2021 gehalveerd en schommelt nu rond de 20 euro.

Eind vorig jaar klopten de Agnelli’s aan bij Philips, op een moment dat de voorspelde schadeclaims in de ‘apneu-affaire’ tot recordhoogte waren gestegen. Maandagochtend werd bekend gemaakt dat Exor, het Amsterdamse beursvehikel van de Italianen, zich voor 2,6 miljard euro heeft ingekocht bij de voormalige trots van Eindhoven, waarvan het hoofdkantoor nu is gevestigd in Amsterdam. Met 15 procent van de aandelen is het familiefonds in één klap de grootste aandeelhouder van Philips, op afstand gevolgd door vermogensbeheerders als BlackRock (5,75 procent van de aandelen) en Artisan Investments (5,13 procent).

Aan boord voor de lange termijn

Het Exor van de Agnelli’s is een heel andere belegger dan deze twee laatsten. De Italianen afficheren zich als bedrijvenbouwers; ze stappen aan boord voor de lange termijn. Exor krijgt wel een stoeltje in de (toezichts-) raad van commissarissen van Philips en staat niet bekend als stille aandeelhouder. Ze staan op ondernemerschap en het creëren van aandeelhouderswaarde. Tegelijkertijd hamert hoofddirecteur John Elkann, kleinzoon van de roemruchte Gianni Agnelli (1921-2003), op financiële discipline.

Exor benadrukt dat het vertrouwen heeft in zowel het management van Philips als de koers die het bedrijf heeft ingeslagen. Het gaat bedrijfstechnisch dan ook niet slecht met Philips. In het tweede kwartaal van dit jaar werd 453 miljoen euro winst gemaakt. Het verkocht in dezelfde periode 9 procent meer producten dan een jaar eerder.

Over het jaar 2022 noteerde Philips nog een monsterverlies van 1,6 miljard euro. Het bedrijf heeft honderden miljoenen euro’s apart gezet voor het voldoen van schadeclaims. De hoogte daarvan is nog onbekend. Analisten waarschuwden zelfs voor een strop van 5 miljard euro.

De Agnelli’s achten het financiële risico van de claims kennelijk beheersbaar, ondanks de onvoorspelbare uitkomst van juridische procedures in onder meer de Verenigde Staten. Ze zien wellicht ook voldoende ruimte tussen het schadebedrag en de prijs waarvoor het zijn aandelenbelang verwierf. Aandelen van vergelijkbare medische bedrijven zijn aanzienlijk duurder.

Apneuaffaire

In een toelichting laat Exor via een woordvoerder weten ‘bekend te zijn’ met de apneuaffaire en zich op basis van de openbare informatie goed erin te hebben verdiept. ‘Natuurlijk zijn de risico’s in acht genomen voordat we deze investering hebben gedaan. Maar dit is een investering voor de lange termijn en die gaat verder dan één item dat nu speelt.’

Volgens president-commissaris Feike Sijbesma van Philips heeft Exor ‘een volledig vertrouwen in ons’. Philips’ topman Roy Jakobs spreekt van een ‘belangrijke dag’ voor zijn bedrijf. Het aandeel Philips noteerde maandagmiddag zo’n 3,5 procent hoger. Exor daarentegen moest op de beurs 0,3 procent inleveren. Dat verlies kan het wel lijden; sinds Exor een jaar geleden toetrad tot de Amsterdamse beurs steeg de waarde van het aandeel van 66 naar ruim 80 euro.

Analist Jos Versteeg noemt het een ‘enorme opsteker’ voor Philips dat het ‘gerenommeerde Exor’ zo’n groot belang heeft genomen in het bedrijf. Hij begrijpt de Italianen wel: ‘Ze krijgen voor een relatief klein bedrag een aanzienlijk belang in een concern van wereldformaat - want dat is Philips altijd nog.’

Genoeg vlees op de botten

Exor heeft ook genoeg vlees op de botten om een gokje te wagen, zegt Versteeg. ‘Het financiële risico van de apneu-affaire lijkt inmiddels te overzien, maar Philips is nog altijd een herstelkandidaat. Krijgt Philips zijn kwaliteitscontrole u wel goed in de vingers, dan kan Exor er goed uitspringen.’

Exor zit op een grote zak met geld sinds het eind 2021 een van haar grootste deelnemingen verkocht. Het ging om de op Bermuda gevestigde herverzekeraar PartnerRe. Die verkoop leverde 7,8 miljard euro op. Sindsdien heeft Exor meerdere investeringen gedaan in de gezondheidssector. Het bedrijf kocht vorig jaar voor 833 miljoen euro 10 procent van de aandelen van het Franse Institut Mérieux. Ook legde het 67 miljoen euro neer voor 45 procent van de aandelen van de Italiaanse ziekenhuisgroep Lifenet Healthcare.

Daarmee maakt Exor zich minder afhankelijk van de autoindustrie waarin het zijn oorsprong heeft. Het concern heeft aandelen in voertuigenmakers zoals Ferrari, Iveco (bussen en vrachtwagens), Stellantis (automerken Fiat, Chrysler, Peugeot en Opel) en CNH (landbouwmachines van New Holland en Case). Mogelijk is Philips de volgende grote winstmaker.