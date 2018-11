Werkvloer amper veranderd door #MeToo: nauwelijks extra meldingen dan andere jaren

De bereidheid om misstanden te melden nam evenmin toe: er zijn nauwelijks meer meldingen binnengekomen dan andere jaren over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Doorgaans voeren vertrouwenspersonen een tot twee gesprekken per jaar over seksuele misstanden. Bij de grote meerderheid (85 procent) was dat ook dit jaar zo.

De 236 ondervraagde vertrouwenspersonen zien ook nauwelijks een cultuuromslag. Slechts een op de twintig vertrouwenspersonen vermoedt dat er door #MeToo minder seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt in zijn of haar bedrijf; twee op de vijf denkt dat het nog net zo vaak voorkomt.

Vertrouwenspersonen zijn degenen die een verandering op de werkvloer als eerste zouden kunnen opmerken omdat slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag zich bij hen melden. Ze bieden naast een luisterend oor hulp bij het vinden van een oplossing en adviseren werkgevers bij preventiebeleid.

Vrees voor baan

Een kwart verwachtte wel dat slachtoffers zich door alle aandacht voor het onderwerp eerder zouden melden. ‘Maar een klacht indienen doe je niet even’, zegt Inge te Brake, bestuurslid van de LVV. ‘Werknemers zijn bang dat ze niet worden geloofd, maar ze vrezen ook voor hun baan of voor de mening van collega’s.’ Daar verandert #MeToo volgens haar niets aan.

Als werknemers toch op een vertrouwenspersoon afstappen, gaan de klachten in 95 procent van de gevallen over seksueel getinte opmerkingen en grappen; in 70 procent ook over ongewenste aanrakingen. In 8 procent over aanranding en 5,6 procent over verkrachting.

Heeft de #MeToo beweging dan helemaal niets veranderd? Toch wel, blijkt uit het onderzoek. Als vertrouwenspersonen een melding binnenkrijgen, voelt zes op de tien zich meer dan voorheen gesteund door de leidinggevende van het slachtoffer. Vier op de tien ziet ook dat de leidinggevende dan vroeger vaker actie onderneemt. Sommigen praten met het team (en vragen daarvoor advies bij de vertrouwenspersoon), de dader of het slachtoffer.

Positie vertrouwenspersonen verstevigd

Een flink aantal vertrouwenspersonen ondervindt dan ook dat zijn eigen positie verstevigd is in het bedrijf. Werknemers werden bijvoorbeeld vaker geïnformeerd over het bestaan van een vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersonen zijn het vaakst werkzaam in de zakelijke dienstverlening, overheid, onderwijs, zorg en industrie. Een enkeling werkt voor de horeca, bouw, vervoer en handel.