Werknemers NedCar houden hoop – ze zijn wel wat gewend: Volvo weg, Mitsubishi weg en nu ook BMW weg

Werknemers van NedCar verlaten de fabriek na hun dienst. Hun toekomst is ongewis nu het bedrijf in Born al jaren tevergeefs naar een tweede klant zoekt. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Ach, ze hebben wel vaker onheilstijdingen meegemaakt in Born, verzuchten meerdere werknemers van autofabriek NedCar wanneer ze donderdagmiddag na hun dagdienst iets over drie uur door de poort naar buiten lopen. ‘We zijn wel wat gewend hier’, zegt Bert Kremers (59), die bij logistiek werkt.

‘Toen Mitsubishi vertrok, was het ook spannend’, memoreert Hassan Boukhrissi (60), die bij cleaning zit en al 35 jaar bij NedCar werkt. ‘We hebben veel meegemaakt, al vanaf de Volvo-tijd’, zegt zijn collega Najin (58), bijna 38 jaar bij het autobedrijf. ‘En het is altijd goed gekomen.’

Natuurlijk zijn ze niet blij met het nieuws dat BMW na 2023 geen BMW X1’s en Mini’s Countryman laat maken in de Limburgse autofabriek langs de snelweg A2. Daarmee verliest NedCar zijn enige klant ofwel opdrachtgever. Als de komende drie jaar geen nieuwe klant wordt geworven, dan dreigt over ruim drie jaar sluiting van de enige autofabriek van Nederland.

Gelachen

Maar onder de werknemers heerst geen zichtbare verslagenheid wanneer ze in drommen door de draaihekjes bij het portiersgebouw naar buiten lopen. Er wordt door sommigen zelfs gelachen en gedold wanneer de fotograaf zijn foto’s schiet. Ze hebben alle hoop gevestigd op de onderhandelingen die al zouden worden gevoerd met ‘een ander merk’.

‘Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt’, beweert productiemedewerker Peter (54). ‘Het is hier altijd op en neer gegaan – Volvo eruit, Mitsubishi eruit. We hebben goede hoop dat het goed komt.’

Dat vindt ook Gianni Sahertian (41), die montage en controle doet op de dashboardafdeling. ‘Het was op zich wel schrikken, dat BMW vertrekt’, zegt hij. ‘Maar het was ook wel te verwachten, gezien de markt.’ Echt bang voor zijn baan is hij nog niet: ‘Er is al sprake van een ander merk. Ze zijn aan het onderhandelen.’ Zo staat Henny (48) van engineering er ook in: ‘Het is nog lang geen eind 2023. Tot die tijd gaat er nog heel wat water door de Maas stromen.’

De 4.600 werknemers zijn donderdag in groepen door hun rayonmanagers ingelicht over het vertrek van BMW, die de productie in deze turbulente automarkt wil onderbrengen in eigen fabrieken. Ook ontvingen ze een videoboodschap van NedCar-directeur Paul van Vuuren. Die noemt het besluit van BMW ‘heel heftig en zorgelijk’. Maar hij wijst er ook op dat het bedrijf de volle steun van eigenaar VDL heeft om ook na 2023 auto’s te kunnen blijven bouwen.

Nieuwe opdrachtgevers

Het bedrijf is bezig om een of meer nieuwe opdrachtgevers te vinden. Maar de automarkt is lastig en zit middenin de transitie naar (meer) elektrische auto’s. Daarnaast heeft de coronapandemie de situatie er niet beter op gemaakt. Volgens Van Vuuren wordt vooral ook gekeken naar Aziatische startups die elektrische auto’s willen laten bouwen. ‘Wij zijn een aantrekkelijke partij om ook na 2023 voor anderen auto’s te bouwen’, aldus de NedCar-baas.

Maar ook hij weet dat die zoektocht moeizaam verloopt. Want er wordt al langer naar een tweede klant, naast BMW, gezocht - tot dusver echter tevergeefs. VDL nam NedCar eind 2012 over, nadat Mitsubishi zich had teruggetrokken, en haalde ook meteen BMW als nieuwe klant binnen ‘Wij hebben alles gedaan om BMW met een nieuwe vervolgorder langer dan tien jaar aan ons te binden’, zegt VDL-baas Willem van der Leegte donderdag in een persverklaring. ‘Vanwege de tijdgeest was deze strijd helaas niet te winnen.’

Aziaten

Op het parkeerterrein van de autofabriek wordt al druk gespeculeerd over een nieuwe opdrachtgever. ‘Misschien komen de Aziaten terug’, zegt Boukhrissi. ‘Of misschien een eigen VDL-auto. Wat ze in Eindhoven doen – daar bouwt VDL bussen – kunnen ze hier ook doen.’ Ook anderen hebben hun hoop gevestigd op een nieuw automerk dat opnieuw een dreigende ondergang van NedCar weet te voorkomen.

Langs de A2 schittert nog steeds het opvallende beeldmerk van de autofabriek: een Mini-model op een podium met de tekst: ‘Mini – Proudly built by VDL NedCar.’ Over drie jaar zal het trotse symbool van de Limburgse autofabriek moeten plaatsmaken, en het is nog maar de vraag of het vervangen zal worden door een ander automodel.

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) noemt het besluit van BMW een harde klap voor het personeel, voor wie ‘een periode van onzekerheid aanbreekt’. Ook is het volgens hem een fikse tegenslag voor de regionale economie van Limburg.

De vakbonden zijn bezorgd over de toekomst, maar willen nog niet spreken van een drama. Want de komende drie jaar blijven er in ieder geval auto’s gemaakt worden in Born, en hopelijk daarna ook. Vakbond CNV denkt dat de zoektocht naar een nieuwe klant vooral in Azië kansrijk kan zijn.

‘We hebben wel voor hetere vuren gestaan’, zegt een vrouwelijke werknemer buiten het fabrieksterrein. Ze steekt met een grijns vijf vingers op: zo vaak heeft NedCar in het verleden volgens haar wel aan de rand van de afgrond gestaan. Haar collega Sahertian: ‘De stemming begint wel te zakken. Maar we hebben er nog steeds vertrouwen in.’